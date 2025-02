Kazanan kim olacak?

Canan Demiray

Bu yılın sunucusu ise Oscar sahnesinde ilk kez boy gösterecek olan Conan O'Brien. Törende sahne alacak isimler arasında Cynthia Erivo, Ariana Grande, Doja Cat ve "White Lotus" dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Blackpink üyesi Lisa da yer alıyor. Bu yılın en çok adaylık alan yapımı, 13 dalda Oscar için yarışan sıradışı müzikal suç draması Emilia Pérez. Onu 10'ar adaylıkla The Brutalist, Wicked ve Anora takip ediyor. Conclave ve A Complete Unknown 8'er adaylık alırken, Dune: Part Two 6 dalda, The Substance ise 5 dalda Oscar için yarışacak. Bağımsız yapımlardan I'm Still Here 3, Nickel Boys ise 2 adaylıkla yarışın içinde.

En İyi Film: Anora Mı, Brutalist mi?

Geçen yıl Oppenheimer tartışmasız bir favoriydi, ancak bu yıl yarış oldukça başa baş. Cannes'da Altın Palmiye kazanan ve Amerika'daki sınıf, emek ve cinsiyet dinamiklerini irdeleyen Anora, öne çıkan yapımların başında geliyor. Rakibi ise 3,5 saatlik epik anlatısıyla The Brutalist.

Conclave, BAFTA zaferiyle dikkat çekerken, A Complete Unknown ve Emilia Pérez de şansını koruyor. I'm Still Here kesinlikle ödülü hak ediyor, ancak Yabancı Dilde Film kategorisinde kazanması daha muhtemel görünüyor.

En İyi Yönetmen: Fargeat Tarih yazabilir mi?

Bu yıl En İyi Yönetmen kategorisinde büyük bir rekabet var. The Brutalist ile BAFTA'da büyük bir başarı elde eden Brady Corbet, yedi yıllık emeğini Oscar'la taçlandırmak istiyor. Ancak bu yıl kadın yönetmenler de güçlü bir çıkış yapıyor. The Substance'ın yönetmeni Coralie Fargeat, sıradışı anlatımıyla Oscar'ın gidişatını değiştirebilir. Emilia Pérez'in ardındaki isim Jacques Audiard ve A Complete Unknown ile James Mangold da yönetmenlik becerileriyle yarışta. Ancak, Akademi'nin bağımsız ve uluslararası sinemaya ilgisi artarken, Anora'nın yönetmeni Sean Baker'ın bu yarışta kazanma ihtimali oldukça yüksek.

En İyi Kadın Oyuncu: Demi Moore ve Fernanda Torres yarışta

62 yaşında olan Demi Moore, The Substance'taki cesur performansıyla Altın Küre ve SAG'ı kazandı, Oscar'ı da kucaklaması muhtemel. Ancak, I'm Still Here ile Fernanda Torres de oldukça güçlü bir rakip.

Mickey Madison, Anora'daki büyük performansıyla şansını sürdürürken, Karla Sofía Gascón'un tartışmalar yaratan açıklamaları, oyların yönünü değiştiriyor.

En İyi Erkek Oyuncu: Brody ve Chalamet karşı karşıya

Adrien Brody, Piyanist'ten yıllar sonra bir Holokost filmiyle Oscar'a dönüyor. A Complete Unknown'da Bob Dylan'ı canlandıran Timothée Chalamet ise göz kamaştırıyor. Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) ve Sebastian Stan (The Apprentice) de yarışta.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña favori

Zoe Saldaña bu dalda en öne çıkan isim. Ariana Grande, Wicked'deki performansıyla sürpriz yapabilir mi? Isabella Rossellini ve Monica Barbaro gibi isimler de adaylıklarıyla dikkat çekiyor.

Bu yıl Oscar'lar sürprizlere sahne olabilir. Anora, Brutalist ve The Substance gibi filmler, çeşitli kategorilerde yarışta öne çıkarken, oyunculuk dallarında çekismeli bir rekabet var. Gecenin kazananı kim olacak, hep birlikte göreceğiz!