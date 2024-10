Keder ve gülümseme arasında terapi

Takip Et

Canan Demiray

Efsane dizi Sopranos’da terapi koltuğuna oturan mafya lideri Tony Soprano şöyle der: "Bu terapi bana yardımcı oluyor mu bilmiyorum ama en azından bu konuları konuşabiliyorum". Duygularını ifade etmek, sorunlarla yüzleşmek ve duyulmak. Belki en önemlisi bu. Peki Televizyon ve sinemanın kurgusal terapistleri bunu ne kadar sağlayabiliyor?

Sizi yeni bir terapist ile tanıştıralım:Jimmy. Apple TV+'ın geçen yıl yayınlamaya başladığı dizisi Shrinking, izleyiciyi ilk başta içine çeken, zamanla daha derin ve katmanlı bir hale gelen bir komedi-drama.

Başrolde, How I Met Your Mother’da Marshall olarak tanıdığımız başarılı aktör Jason Segel’ın olduğu dizi, eşini yeni kaybetmiş bir terapist olarak zorlu bir dönemden geçen Jimmy’nin hayatına odaklanıyor. Dizinin bir diğer önemli karakteri ise Jimmy’nin birlikte çalıştığı ve akıl hocası olarak gördüğü Dr.Paul Rhoades. Usta oyuncu Harrison Ford’un canlandırdığı Paul, Parkinson hastalığı ile mücadele eden sert ve sarkastik mizaca sahip bir adam ancak Jimmy ve kızına karşı bir baba figürü gibi de bir yandan. Hastalığını iş arkadaşlarına açıklamışken mesafeli bir ilişkisi olan kızına ve ailesine bunu açmasını ilk sezonda izliyoruz. Jimmy’nin avukat arkadaşı Brian, yeni boşanmış iş arkadaşı Gaby, hayatlarının her alanına müdahil sınır tanımaz komşuları Liz ve eşi Derek de hikayenin bir parçası.

‘Shrinking’ ikinci sezonunda Jimmy'nin hem kişisel hem de mesleki zorluklarla başa çıkışını izlemeye devam edeceğiz. Dizinin temelinde yatan yas ve bununla başa çıkma konusu baki ancak ilk sezonda dizinin kurduğu kasvetli dünya daha samimi ve yumuşak bir tona evriliyor.

Jimmy’nin kızı Alice ile yeniden bağ kurma çabalarını sürerken, iyileşme sürecindeki adamı tetikleyecek bir kişi hayatlarına giriyor: karısının ölümüne neden olan sarhoş şoför. Dizinin yaratıcılarından da biri olan Ted Lasso’dan Roy karakteri olarak tanıyabileceğiniz Brett Goldstein sezonun sürprizlerinden biri.

İkinci sezon yan karakterlerin de gelişimini ve hayatlarını keşfetmek üzere hikayeler sunuyor. Gaby ve Liz karakterleri arasındaki dostluğun gelişimi de bu hikayelerden biri. Bu sezon Scrubs’ın başarılı oyuncusu Zach Braff da birkaç bölümün yönetmen koltuğunda olacak.

Karakterlerin zayıflıkları ve mücadeleleri, kahkaha ve hüzün arasında geçişleri, dokunaklı anları ve yumuşak temposuyla ‘Shrinking’ ilk sezonun başarısını sürdürecek gibi görünüyor. İkinci sezonunun ilk iki bölümü şu anda Apple TV+’de yayınlandı, geri kalan bölümler 25 Aralık'a kadar her çarşamba yayınlanacak.