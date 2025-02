Kendine özgü duruş sergileyenlerin adresiyiz

Takip Et

DENİZ IŞIK

Casual giyimde adından söz ettiren markalardan biri Lufian… Marka, otuz yıllık erkek giyim modasına yön veren uzmanlığını yakın dönemde kadın koleksiyonlarına da taşıyarak bu alana da iddialı bir giriş yaptı. Markadaki değişimi, yatırımları ve projeleri Lufian Genel Müdür Yardımcısı Nesibe Koç’tan dinledik.

Tasarımdan üretime, iplikten son evreye kadar her aşamasıyla özgün ve bağımsız bir duruş sergilediklerini vurgulayan Koç, “Kalıpların içinde yaşamaktan hoşlanmayan herkese, ‘Kendin olduğun her an’ sloganıyla kendi stillerini ortaya koyma özgürlüğü sunuyoruz” diyor.

Marka olarak kadın giyimde de varsınız artık, kısaca bu süreçten bahseder misiniz?

Kadın giyim bizim için büyük heyecan duyduğumuz yepyeni bir yolculuk. Bu yolculuğa, 30 yıllık erkek giyim uzmanlığından aldığımız ilhamla adım attık. Detaylara verdiğimiz özen, tasarımlarımızdaki estetik ve konfor, sunduğumuz kalite, fiyat dengesi, özetle Lufian için olmazsa olmaz kriterleri kadın koleksiyonumuza da aynı tutarlılıkla yansıttık.

Lufian kadın koleksiyonunda kadınların hayatının her anında kendilerini iyi hissetmeleri için günlük hayattan özel davetlere kadar geniş bir yelpazede, her ihtiyaca uygun tasarımlar sunuyoruz. Özgün ve zamansız parçalarla her kadının kendini güçlü, özgür ve rahat hissetmesini önemsiyor, yalnızca stil ve şıklığı değil, aynı zamanda işlevsellik ve konforu da önceliklendiriyoruz.

Yeni koleksiyonlarınızdan söz edelim biraz da…

Ürünlerimizi tasarlarken müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, tasarım ve fonksiyonu bir arada sunuyoruz. Her bir müşterimizin kendine has oluşunu temele alarak onlara pratik, dayanıklı ve konforlu bir deneyim yaşatırken beraberinde stillerini tamamlayacak estetikle buluşturmak bizim için önemli. Zamana ayak uyduran ama zamanın çok ötesinde, müşterilerimizin hayatlarında fark yaratacak dokunuşlara imza atmayı da oldukça seviyoruz. Her detayda zarafeti ve fonksiyonelliği bir araya getirerek hem kadın hem de erkeklerin kombinlerine özgün bir dokunuş katacak dikkat çekici parçaları müşterilerimizle buluşturuyoruz. 2024/25 Sonbahar-Kış koleksiyonumuzda yer alan montlar, yelekler, kabanlar, hırkalar, ceketler, sweatshirtler, gömlekler, etekler, pantolonlar, eşofmanlar ve ayakkabılarla, soğuk kış günlerinde hem şıklığı hem de konforu bir arada arayanların stiline hitap eden parçalardan oluşuyor.

Peki, tasarımlarınızın temelinde ne var?

Doğadan ve şehir hayatından ilham alarak oluşturduğumuz koleksiyonlar, hem estetik hem de kullanım açısından yüksek standartlara sahip. Her bir parça, özenle seçilmiş kaliteli kumaşlar ve titiz işçilikle hayat buluyor. Detaylarda gizli olan zarafet ve çok yönlülük, tasarımlarımızın temelini oluşturuyor. Fonksiyonelliği ön planda tutarak her ortamda rahatça kullanılabilen, aynı zamanda stil sahibi bir duruş sergileyen ürünler yaratıyoruz. Böylece, müşterilerimizin gardıroplarında uzun yıllar yer alacak, her daim güncel kalacak tasarımlar sunuyoruz.

Bir de üretim konusu var. Perakendede kendi üretimini yapıyor olmak size ne gibi avantajlar sunuyor?

Lufian kalitesinin ve özgünlüğünün temelinde üretim var. Üretim süreçlerine verdiğimiz önem ve bu süreçlerdeki titizliğimiz, markamızın kalitesinin temellerini sağlamlaştıran en önemli unsurlardan biri. Yurtiçinde ve yurtdışında yaptığımız sourcing yatırımlarıyla, sürekli olarak yeni teknolojiler ve yöntemlerle gelişmiş üretim teknolojileri imkanlarından faydalanarak ürün kalitesini daha da yukarıya taşıyoruz. Paralel olarak da müşterilerimize yüksek kaliteyi en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Böylece markamızın güvenilirliğini de pekiştiriyoruz.

Şıklık ve rahatlık bir arada

Hedef kitleniz hangi yaş aralığı ve hangi tarzı benimseyenler?

Hedef kitlemizi bir yaş aralığıyla sınırlandırmıyoruz. Hedef kitlemizin modern ve dinamik bir yaşam tarzını benimseyen kadın ve erkekler olduğunu söyleyebiliriz. Hem iş hem de günlük yaşamda şıklığı ve rahatlığı bir arada arayan, zamansız ve kaliteli parçalarla kendi tarzını yaratmayı seven, trendlere duyarlı ancak her zaman kendine özgü bir duruş sergileyenlerin adresi olduğumuzu söyleyebiliriz.

Peki, şuan toplam kaç mağazanız bulunuyor? 2025’te yeni mağazalar gelecek mi?

Lufian olarak yurt içinde ve yurt dışında 200’e yakın mağazamızla hizmet veriyoruz.

2025 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni mağazalar açarak erişim ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Yenilikçi ve özgün yaklaşımlarımızla müşterilerimizle daha büyük metrekarelerde buluşacak, 500 m² ve üzeri alanda markamızın koleksiyonlarını sunarak markamızı daha güçlü bir şekilde ifade etmeye devam edeceğiz.

Yurt dışında etkin misiniz?

Yenilikçi bakış açımız ve inovatif ürünlerimiz ile ülkemizde öncü bir marka olarak edindiğimiz yeri; uluslararası arenada da genişletmek, dünya markası olma yolunda ilerlemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ki yakın zamanda hem markamız hem ülkemiz adına oldukça gurur verici bir gelişme yaşadık; Almanya’da tamamen kendi yatırımlarımızla bir mağaza açtık. Türkiye’deki offline ve online çalışmalarımızı Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere Avrupa’ya ve dünyanın pek çok ülkesine taşıyarak, uluslararası pazarda da varlığımızı güçlendirmeye, büyümemize katkı sağlayacak diğer tüm pazarlarda da fizibilite çalışmalarımızı sürdürerek dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine ulaşmaya devam ediyoruz.