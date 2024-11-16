Kentlerden gelen ilham

ÖZGE YAVUZ

Bu yıl 80. yıl dönümünü kutlayan Sarar, yönetim kurulundaki genç aile üyelerinin de katkısıyla dinamik bir marka olma özelliğini koruyor. Marka, klasikleşen takım elbise ve gömleklerinin yanı sıra oluşturulan alt markalar ve yeni tasarımlarla da iddiasını ortaya koyuyor. Sarar, son olarak sanatla modayı birleştiren yaratıcı bir adım attı. Milano’da aldığı tasarım eğitiminin ardından, mimariye olan tutkusunu ve illüstrasyon yeteneğini özgün bir sanatsal dile dönüştüren Robin Yayla ile Robin Yayla x Sarar isimli özel bir kapsül koleksiyon hazırlandı. Koleksiyonda, Eskişehir, İstanbul ve Paris gibi şehirlerin simgesel yapılarından ilham alınarak tasarlanan takım elbise, gömlek, bomber mont, pantolon, sweatshirt, t-shirt ve çanta gibi parçalar vitrinlerde yerini aldı. Koleksiyonun yaratıcıları Sarar Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar ve İllüstratör Robin Yayla ile yeni koleksiyon üzerine konuştuk.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

ROBİN YAYLA: 1994’te İstanbul’da doğdum. Endüstriyel tasarım bölümünü bitirdim. Daha sonra bir ulusal yarışmayı kazanarak yurtdışında burs aldım. Milano’da ürün tasarımı üzerine yüksek lisans yaptım. Milano’daki okuldan mezun olduktan sonra İtalya’da bir beyaz eşya firmasında çalışmaya başladım. Sonrasında pandemi oldu ve İstanbul’a geldim. İllüstrasyona biraz daha ağırlık vermeye başladım. Gezdiğim yerlerle alakalı bir çalışma yapmaya karar verdim. Gördüğüm mimari yapıları yeniden yorumluyorum. Fotoğraflarla çizimleri bir araya getiriyorum.

Modayla nasıl bir bağ kurdunuz?

R.Y: İlk kez buluştum modayla… Sarar’la yaptığım bu koleksiyon, bir ilk bu anlamda.

Yollarınız nasıl kesişti?

SARA SARAR: 3 yıl önce kesişti yolumuz Robin’le. Bir vakıfta beraber çalıştık. Arkadaş olduk. Robin’in yaptığı işleri çok beğeniyordum. Bir gün tesadüf kahve içerken ‘Bu güzel tasarımları neden tekstille bir araya getirmiyoruz’ dedik. Önce bir t-shirtle başladık. Bunu gömleğe de uyarladık. Nakışı, baskı tekniklerini değiştirelim derken, kapsül bir koleksiyon oluşturduk. Sarar’ın 80. yılı bu sene. Ama Sarar, 80 yaşındayken tasarımlarıyla, konseptiyle gençleşiyor.

Nasıl bir koleksiyon bu? Teması nedir?

S.S:. Robin Yayla x Sarar koleksiyonunda, Robin Yayla’nın gözünden nesneler, farklı kimliklerle Sarar’ın 80 yıllık mirasına atıfta bulunurken, iplik bobini, iğne, yüksük ve mezura gibi terziliğin önemli nesneleri de Eskişehir, İstanbul ve Paris gibi şehirlerin simgesel yapılarıyla sanatsal bir harmoni içinde birleşiyor.

Kaç parçalık bir koleksiyon?

S.S: Şu an hem bayan hem erkek koleksiyonunda her birinde 8 parça var. Tshirt, sweatshirt, bomber ceket, takım elbise... İlk etapta sadece 10 mağazalık üretim yapıldı. Online’da da var.

Koleksiyona ilgi nasıl?

S.S.: Tasarımlar çok beğenildi. Özellikle patch’leri herkes çok beğeniyor. Yorumlar çok güzel. Ve insanlar tek parça ürün yerine birkaç parça ürün alıyorlar, takım yapıyorlar. Yaş aralığı çok değişiyor ama gençler daha çok tercih ediyor.

Size gelen yorumlar nasıl, özellikle sosyal medyadan?

R.Y.: Çok güzel tepkiler alıyorum. Ben bu koleksiyonda çalışırken ‘benim de giyebileceğim şeyler olması lazım’ diyordum. Çevreme de hitap ediyor ürünler.

Yönetim Kurulu Başkanınız Cemalettin Sarar yeni koleksiyonunuz hakkında neler düşünüyor?

S.S.: Çok beğendi, patch’leri inceledi. Bizi destekliyor. Her gün fabrikaya geliyor, üretim süreçlerini takip ediyor. Koleksiyonun devamını getirmemizi istiyor.

Peki devamı gelecek mi?

S.S.: Yeni tasarımlar gelecek. İlkbahar-Yaz sezonu için Robin ile çalışmamız sürüyor.

Sarar’da daha çok tasarımla mı ilgileniyorsunuz?

S.S.: Ben reklamcılık mezunuyum. İlk olarak 11 yıl önce Sarar’da kurumsal iletişimde başladım, ardından koleksiyon planlamaya geçtim. Şu an yönetim kurulu üyesiyim. Kadın koleksiyonunun başındayım. Tasarımın da içindeyim. Sarev’in koleksiyon seçimi ve satın almasına da bakıyorum. Bir tek finansa bakmıyorum. Finans tarafı ablamda.

80 yıl oldu kurulalı ve Sarar’ı dinamik yapan unsurlar neler?

7’den 77’ye diye bir laf vardır ya. Onu bizde hissedebiliyorsunuz. Farklı alt markalarımız var. Amiral gemi Sarar’da takım elbise ve gömlek. Tasarımlarımızda, kalıplarımızda ve kumaş kalitemizde çok iddialıyız. Buruşmayan, leke tutmayan, ütü gerektirmeye gömlekler gibi hep yeniliyor kendini Sarar. Alt markalarla da bunu destekliyor.

Kaç mağazanız var?

Şu an Sarar’ın satış noktalarının toplamı 220.

Belirlediğimiz pek çok hedef var

Sarar Yönetim Kurulu Üyesi Sara Sarar’a, Sarar ile ilgili hedeflerini soruyoruz. Sarar, şöyle yanıtlıyor: “Hedeflediğimiz birçok şey var. Online shop süreçlerini yenilemeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili yatırımlarımızı yapıyoruz. Mağazacılık bölümünde de yine farklı konsept değişiklilerine gidiyoruz. Daha ürün odaklı, daha az mobilyalı, müşterilerin ürünleri daha rahat göreceği bir konsepte geçiyoruz. Kumaş teknikleri, yapıları çok değişti. Çağın getirdiği yeniliklere, taleplere göre koleksiyonumuzu geliştiriyoruz.”