‘Keşke veganı olsa da yesek’ tarihe karışıyor

Şebnem TURHAN

2023’ün ilk çeyreği geride kaldı. Araştırmalar ve küresel haberler 2023’ün vegan ürünler söz konusu olduğunda şimdiye kadar ki en büyük yıl olacağını ortaya koyuyor. ABD’li vegan yayın organı VegNews ekibi dünyanın en büyük gıda fuarı 2023 Natural Products Expo West’teki devrim niteliğindeki yeni vegan ürünleri toparladı. Bize de bunların Türkiye’ye de gelmesini dilemekten başka yapacak bir şey kalmıyor.

1-DANDIES MARSHMALLOW KREMASI

Chicago Vegan Foods, bu yıl Dandies markası altında jelatin içermeyen vegan marshmallow kremasını piyasaya sürmeyi planlıyor. Dandies’in yeni vegan marshmallow tüyü, soya da dahil olmak üzere ilk sekiz alerjen içermiyor ve vegan sertifikalı şekerden yapılıyor.

2-ELMHURST YULAF VE KAJU VANİLYALI LAVANTA SÜTÜ

Popüler bitkisel süt markası Elmhurst yulaf ve kaju fıstığı bazından yapılan yeni mevsimlik vanilyalı lavanta sütünü piyasaya çıkarıyor. Ürün ilave şeker veya yağ içermiyor ve sadece altı basit malzemeden yapılıyor.

3-WUNDEREGGS SERT HAŞLANMIŞ YUMURTA

Teksas merkezli, kadınlara ait marka Crafty Counter, vegan katı yumurtaların kodunu kırdı. Markanın yemeye hazır yumurtaları, kaju fıstığı, badem, hindistan cevizi sütü ve agardan yapılıyor.

4-MEATI FOODS'TAN KESİLMİŞ BİFTEK VE TAVUK

Mycelium şirketi Meati Foods, mantar köklerinden bütün kesilmiş vegan tavuk ve biftek yapmanın bir yolunu geliştirdi. Şirket, teknolojisiyle tavukgöğsü ve biftek dokusuna benzeyen yüksek proteinli lifleri birleştirerek inanılmaz gerçekçi bir doku ve tada ulaştı.

5-YAPAY ZEKA DESTEKLİ PEYNİR

Oliver Zahn tarafından yönetilen Kaliforniya merkezli teknoloji girişimi Climax Foods, dört kremalı vegan peynirden başlayarak bitkileri kullanarak en çok istenen hayvansal gıdalardan birini yeniden yaratıyor. Brie ve bleu peynirleri Expo West’te örneklenmeye hazır durumda. Tadım testleri çok olumlu sonuç verdi. Mandıra peynirlerini en iyi şekilde taklit etmek için Climax, dünyanın bilinen 300 bin yenilebilir bitkisini kullanarak vegan peynir yapmak için ideal yapı taşlarını belirlemek üzere yapay zekaya güvendi.

6-KONSCIOUS FOODS’DAN VEGAN SUŞİ HATTI

Yves Potvin tarafından başlatılan yeni vegan suşi hattı, bitki bazlı protein endüstrisi grubu PIC, Merit Foods ve deniz yosunu markası Canadian Pacifico Seaweeds ile ortaklaşa geliştirildi.

7-JINKA KALAMAR

Vegan ton balığı üreticisi Jinka, balıksız kalamar lokmaları ile yeni bir vegan deniz ürünleri dünyasına açıldı. Dondurulmuş ürün, yemeye hazır etli muadili ile benzer bir tat sunuyor.

8-LOVO İSVİÇRE SÜTLÜ ÇİKOLATA

Simon Lester ve Courtenay Vuchnich tarafından piyasaya sürülen Lovo, İsviçre çikolata yapım tekniklerini kullanarak süt ürünlerini bitki sütleriyle değiştirerek çikolatayı yeniden yorumluyor. İsviçre sütlü çikolatanın doğum yeri olarak biliniyor ve Lovo, İsviçre çikolatasını vegan yorumlamak için dört farklı bitki sütü çeşidiyle geliyor.

9-MELLODY FOODS’TAN BİTKİSEL BAL

MeliBio, arı balı ile tamamen aynı tadı, arılar olmadan yakalamayı başaran Mellody’yi piyasaya sürdü. Marka, arıların bal elde ettiği bitkileri kullanıyor ve balın aynı kalın dokusunu kopyalamayı başarıyor.

10- OMNIFOODS BAO EKMEĞİ

Hong Kong’daki OmniFoods (OMNI), bu yılki Expo West’te iki yeni Bao Bun’u piyasaya sürdüler. Şimdi ise Gochujang ve Teriyaki aromalı, domuz dolgulu çörekler piyasaya çıkmak üzere.