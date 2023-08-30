Kimseyi dışlamayan bir kolektif

Ada ÜNLÜ

Moda gündemini etkileyen bir haber… İyilik meleği Angelina Jolie, kendi moda markasını kuruyor: Atelier Jolie.

Sosyal adalet ve sürdürülebilirlik referanslı bir girişim olan Atelier Jolie, moda endüstrisini demokratikleştirmeyi ve dünyanın dört bir yanındaki terziler, kalıpçılar ve zanaatkârlardan oluşan bir ağla ortaklık kurarak benzeri olmayan bir ekosistem kurmayı hedefliyor.

Marka mültecilerle yakın işbirliği içinde çalışacak ve toplumun dışında kalmış gruplara destek verecek. Stoklarda kalmış malzemeleri kullanacak, onarım ve ileri dönüşüme odaklanacak. Tüketiciler, çöpe gidecek giysilere yeniden hayat verme ve "kişisel anlamı olan kaliteli ve uzun ömürlü giysiler" yaratma fırsatına sahip olacaklar.

Angelina Jolie, Instagram'da yaptığı yorumda, markasını "Bugün yeni bir şey başlatıyorum. Herkesin yaratabileceği bir kolektif" sözleri ile tanımladı ve markasını kurma hikayesinin altındaki anlama dair şu yorumları yaptı: "Yıllar boyunca birlikte çalıştığım pek çok terzi ve üreticiye duyduğum takdir ve derin saygıdan, halihazırda mevcut olan yüksek kaliteli vintage malzeme ve stok kumaşlardan yararlanma arzumdan ve ayrıca daha fazla kendini ifade etme hareketinin bir parçası olma isteğimden kaynaklanıyor."

Eylül ayında hayata geçecek Atelier Jolie’nin ilk işbirliği ise moda devi Chloe… New York’ta 57 Great Jones Sokağı’nda kurduğu yeni atölyesinin dış fasetini, Jean-Michel Basquiat’nın kızkardeşleri Lisane Basquiat ve Jeanine Heriveauxex graffitileri süslüyor.

BU SİSTEMDE KİMSE DIŞARIDA KALMIYOR

Gelelim modaevinin hedeflerine: Jolie, tek renkli, minimal, çoğunlukla anonim tasarımları tercih ediyor. Sanatçının kendi hayatına yönelik tercihleri de, markasının hikayesini önemli ölçüde güçlendiriyor.

Atelier Jolie, bir yandan her yıl 100 milyon tondan atık yaratan tekstil sektörüne farklı bir bakış açısı getiriyor; diğer yandan, göçmen sorununa odaklanıyor. Sanatçının bugüne kadar yaptıkları, markasının hedefinin son derece samimi ve gerçek olduğunu da kanıtlıyor aslında.

Dünya için yaptıklarından sonra, şimdi de moda dünyasında fark yaratmayı hedefleyen Jolie, web sitesinde şu sözlerle açıklıyor markasının ardındaki temel amacını Jolie’nin sözleri ile anlatalım:

"Herkes yaratabilir. O halde neden tasarımcı etiketlerine göz dikiyoruz? Hepimiz başkalarının tasarımlarını toplayabilir, takdir edebilir ve onlardan etkilenebiliriz. Dünyanın yaratıcı insanlarının işbirliği yapabilecekleri bir yer inşa ediyorum. Sadece, kaliteli vintage malzeme ve ölü stok kullanacağız. Dolabınızdan canlandırmak istediğiniz parçaları onarabilecek veya dönüştürebileceksiniz, uyumu mükemmelleştirecek, atılabilecek olana yeni bir hayat verecek ve kişisel anlamı olan kaliteli giysiler yaratabileceksiniz.

Sosyo-ekonomik geçmişten bağımsız olarak bir yaratıcılık ve ilham topluluğu oluşturmayı umuyoruz. Her bir yaratımda rol oynayan insanları ön plana çıkaracağız. Mülteciler ve diğer yetenekli, takdir edilmeyen gruplar için çıraklık dahil olmak üzere, beceriye dayalı çeşitli bir ekibi bir araya getireceğiz. Bana destek olun. Bunu sizinle birlikte büyütmeyi umuyorum.” Angelina Jolie’nin bu sözleri, moda dünyasını “gerçek” dünya ile tanıştırma hedefini ortaya koyuyor.

MÜLTECİLERE FIRSAT YARATMAK İSTİYOR

Bu açıdan bakıldığında, Atelier Jolie’nin de, kurucusu Angelina Jolie gibi bir “iyi niyet elçisi” olmayı amaçladığını söylemek yanlış olmaz.

Angelina Jolie, oyunculuk ve yönetmenliğinin yanı sıra, yirmi yıl boyunca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde çalıştı. Yemen ve Burkina Faso dahil olmak üzere 60'ın üzerinde saha görevi gerçekleştirerek, mültecilerin yaşamları hakkında farkındalık yarattı.

Afganistan'daki kadınların haklarını savundu. 2015 yılında The Times of London'da Arminka Helic ile birlikte yazdığı bir yazıda, yerinden edilen insanların sayısındaki artışın "sürdürülemez ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının yönetebileceğinin ötesinde" olduğunu savunarak, hükümetin eylemsizliğini eleştirdi. Hayırseverlik, bağımsız zanaatkârların çalışmalarına ışık tutmak, yetenekli mültecilere kendilerini ifade etme fırsatı sunmak bu iyi niyetlerin başında geliyor. “Kimseyi dışarda bırakmayan bir moda sistemine hoş geldiniz” diyor Atelier Jolie.