Kırmızı halı hedefimiz

Özge Yavuz

Türk mücevher markaları, güçlü tasarımlarıyla son yıllarda yurtdışında öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Venedik Film Festivali’ne çıkarma yapan Roberto Bravo da, kırmızı halıda adından söz ettirmeyi başardı. Yabancı manken, şarkıcı ve aktrislerin kırmızı halıdaki mücevherlerini giydiren Robero Bravo, bundan sonraki süreçte Cannes Film Festivali, Oscar Ödül Töreni ve Met Gala’ya da katılacak. Şirketin bu törenlerdeki hedefi dünyanın en popüler ünlülerine takılarını giydirmek olacak. Roberto Bravo’nun patronu Mustafa Kamar, “Global pr çalışmalarına başladık. Hedefimiz kırmızı halı” diyor. Kamar’la markanın büyüme hedeflerini konuştuk…

Roberto Bravo’nun ilk global deneyimi İtalya ile olmuştu. Yine İtalya’da bir kırmızı halı çıkış yaptınız. Buradaki planı anlatır mısınız?

Roberto Bravo, 1998’de İtalya pazarına girdi. Vicenza’daydık önce. 2019’da Venedik’e taşındık, burada mağaza açtık. İtalya’da tasarım ve kısmen üretime devam ediyoruz. İtalyanlar markamızı biliyor B to B olarak. B to C’de de bilinmek için 2019’da Venedik’te başlamıştık, mağazayla… Daha sonra Floransa, Roma, Milano olarak hareket edecektik ama pandemiye yakalandık. Beklemeye aldık.

Venedik Film Festivali’ne katılma fikri nasıl doğdu?

Uluslararası arenada pr çalışmaları yapıyoruz ve bu, yükselen şekilde devam ediyor. Bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de uluslararası film festivalleriydi. Cannes, Venedik, Oscar Ödül Töreni, Met Gala gibi 4-5 tane ana etkinlik var. Artık biz yukarılara doğru çıkmaya başladık ve 2023’ten itibaren de bu festivallerde boy gösterme kararı aldık. İlk adımımızı da Venedik Film Festivali’yle attık.

Ne yaptınız Venedik’te?

Bu festival yaklaşık 10 gün sürüyor. Her gün değişik eventler var firmalara. amfAR diye çok önemli bir dernek var. Bu dernek uluslararası film festivallerinin ardından gece düzenliyor. Gala yemeği gibi oluyor. Buraya festivale katılan herkes geliyor. Burada firma masaları var. Biz de 2 firma masasıyla katıldık. Bunları satın alıyorsunuz. Misafirlerinizi, yabancı şarkıcıları, mankenleri, aktrisleri ağırlıyorsunuz. Bu kişiler, o gün Roberto Bravo mücevherleri takıyor. Kendi sosyal medyalarından bunları paylaşıyorlar. Bize, manken Ophelie Guillermand, Fransız aktris Mila Lapidus, eski top model Luna de Casanova ve uluslararası influencer Maja Malnar eşlik etti.

Peki bundan sonra nereye katılacaksınız?

Önümüzdeki sene Oscar Ödül Töreni, Cannes, Venedik Film Festivali, Met Gala’ya katılacağız. İngiliz bir pr ajansıyla çalışıyoruz. Bir tık daha yukarı çıkmak istiyoruz. Şimdi, dünyaca ünlü şarkıcılarla çalışan bir pr ajansıyla çalışacağız aynı zamanda.

Oscar’da ne yapacaksınız?

Orada da kırmızı halı giydirmeleri yapılıyor. Şimdiden çalışmaya başladık. Kırmızı halıya çıkanlar Roberto Bravo takacak. Mesela, Venedik’te İngiliz şarkıcı Rita Ora’yı giydirdik. Her gün değişik takılar taktı, kendi sayfasında da paylaştı.

Roberto Bravo’nun hedefleri neler?

Global marka olma yolunda devam ediyoruz. Türkiye’de 7-8 noktada mağazalaşma olacak. İlk mağazamızı Tersane’de açacağız. Nişantaşı, Zorlu, İstinye Park, İzmir, Ankara gelecek. Bunun aynısını Rusya’da da yapacağız. Teklifler geliyor. Global ajanslar bizi radarına almış durumda.

Sıcak mine ve rodyum tekniği kullanıyor

Doğadan esinlenen ve hikayesi olan tasarımlara, sıcak mine ve rodyum tekniğindeki ustalığıyla hayat veren mücevher firması Roberto Bravo, mavi topaz, sitrin, zümrüt, yakut, pırlanta ve ametist gibi değerli taşlarla, yüzde 80’i el işçiliği olan ürünlerin koleksiyonlarını oluştururken, Türk, İtalyan ve Uzakdoğulu tasarımcılarla çalışıyor. Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, “Yılda 3 ana, 2 ara koleksiyon çıkarırız. Mücevherlerimiz el yapımı ve türünün tek örneği. Mücevherde başarılı olmanın en önemli unsuru tasarım” diyor.

Bu sene de pırlanta ön planda

Mustafa Kamar’a mücevherdeki trendleri soruyoruz. Bu sene de pırlantanın popüler olduğunu ve özellikle sarı pırlantanın gözde olduğunu belirten Kamar, “Markiz, oval, drop pırlantalar da moda. Chanel tarzı dediğimiz uzun zincirler ve arasındaki parçalar moda. Genelde sadeliğe ve klasiğe doğru bir gidiş var” diyor.