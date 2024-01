Kış ekranına hazır mısınız?

Takip Et

CANAN DEMİRAY

Griselda

Narcos’un yaratıcılarının kaleminden çıkan, Andres Baiz’in yönettiği altı bölümlük mini dizi, Griselda Blanco'nun hayat öyküsünden esinlenerek hazırlanmış. Modern Family ile tanınıp sevilen Sofia Vergara’nın başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği dizide “Griselda”, zekası ve hırsıyla tarihin en çok para kazanan kartellerinden birini kuruyor, bu yolda da her şeyin mübah olduğunu izliyoruz. Dizi ay sonunda Netflix’te olacak.

The Regime

Akademi ödüllü oyuncu Kate Winslet’in başrolünde olduğu, Succession’nın yazarı ve yaratıcısı Will Tracy’nin kaleme aldığı bir kara komedi ilginizi çeker mi? “The Regime”, bir orta Avrupa ülkesi, dağılmakta olan otoriter bir rejim ve saray kapılarının ardında yaşananları konu alıyor. “Veep”te Selina Meyer’in Gary’si varsa burada Şansölye rolündeki Winslet’in sadık askeri olarak Matthias Schoenaerts’ı var. HBO yapımı mini dizinin kadrosunda Hugh Grant de bulunuyor.

Expats

Önce Big Little Lies ardından Undoing ile dizi dünyasında da başarısını gösteren ünlü oyuncu Nicole Kidman bu kez Janice Y. K. Lee'nin çok satan romanına dayanan bir diziyle karşımızda olacak. Hong Kong'da geçen dizide, ani bir aile trajedisinden sonra Margaret, Hilary ve Mercy adındaki üç kadının yolları kesişiyor. Ayrıcalıklı yaşamların sorgulandığı dizi Prime Video’da olacak.

Masters of the Air

Savaş yapımları sevenler buraya. Yapım, Nazi Almanyası'nda göklerden savaşla boğuşan 100. Bomba Grubunu konu alıyor. Dizinin arkasında Tom Hanks ve Steven Spielberg, Band of Brothers ve The Pacific'in ardından burada yeniden yapımcı koltuğunda bir araya geliyorlar. 10 bölümlük dizinin başrolünde Elvis rolünde izlediğimiz başarılı oyuncu Austin Butler ve son dönemin çarpıcı filmlerinden Saltburn’de izleyiciden tam not alan Barry Keoghan gibi sağlam isimler mevcut. Ocak ayı sonunda Apple TV+ üzerinden izlenebilir.

Shogun

İzleyicileri 1600’ler Japonya’sına, iç savaşın başlangıcına taşıyacak olan “Shogun”da Lord Toranaga, yakındaki bir balıkçı köyünde mahsur kalmış Avrupa’dan gelen gizemli bir gemi buluyor. Vekiller Konseyi'ndeki düşmanları ona karşı birleşirken Toranaga hayatı için savaşmak zorunda. 1980’lerden hatırlayacağımız dizinin yeni versiyonu da James Clavell'in aynı isimli romanından on bölüm olarak uyarlandı ve fragmanlarına bakılırsa görsel olarak oldukça etkileyici, Disney+ üzerinden Şubat sonu izlenebilir.

Mr. and Mrs. Smith

Angelina Jolie ve Brad Pitt’i ilk kez kamera karşısında bir araya getiren film bu kez dizi olarak ekranlarda. Ancak bu kez biraz daha farklı, bu çift birbiriyle görev icabı tanışıyor. Çalıştıkları teşkilat onlara yeni kimlikleri olan Mr. John ve Mrs. Jane Smith’i vererek evli bir çift rolüne bürünmelerini istiyor. Sahte evliliklerini sürdürürken her hafta başa çıkmaları gereken yüksek riskli bir görevler de onları bekliyor. Ancak birbirlerine karşı gerçek duygular beslemeye başlayınca hayat Smith’ler için daha karmaşık hale geliyor. Evli Smith çiftini Donald Glover ve Maya Erskine canlandırıyor. Aksiyon dolu dizide Alexander Skarsgård,Sarah Paulson, Ron Perlman, John Turturro, gibi önemli konuk oyuncular da yer alıyor. Casusluk meraklıları 2 Şubatta Prime Video’da kaçırmasın.

The New Look

Moda dünyasına yön veren efsane tasarımcılarla buluşmaya hazırsanız “The New Look” sizi Paris’e İkinci Dünya Savaşı’nın karanlık günlerinin ardına götürüyor. Gerçek olaylardan ilham alınarak Paris’te çekilen dizide Dior ve Chanel’in rekabeti gözler önüne seriliyor. Balmain, Balenciaga, Givenchy, Pierre Cardin ve Yves Saint Laurent kimi ararsanız bu hikayede. Glenn Close Harper's Bazaar'ın efsanevi genel yayın yönetmeni Carmel Snow'u canlandırırken Christian Dior rolünde Ben Mendelsohn, Coco Chanel rolünde ise Akademi Ödülü Juliette Binoche'u izleyeceğiz. Dizide tam bir yıldızlar geçidi var, John Malkovich, Emily Mortimer ve Claes Bang de kadronun önemli isimlerinden. 10 bölümlük yapım 14 Şubat’ta Apple TV+ üzerinden izlenebilecek.

Yeni sezonlar yolda

Dilinin kemiği olmayan, dürüstlüğü takdir görmeyen, yaptıklarıyla zaman zaman adına utandığımız zaman zaman da gurur duyduğumuz Larry David ve yarattığı “Curb Your Enthusiasm” 12.sezonuyla final yapacak. Beş yıl aradan sonra dördüncü sezonuyla “True Detective: Night Country” Alaska’ya bizleri taşıyacak. Başrolde usta oyuncu Jodie Foster ve Kali Reis var. Ryan Murphy’nin etkileyici antoloji dizisi “Feud”, yeni sezonunda Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore ve Molly Ringwald'ı Swans olarak tanıştıracağı bir kadro ile geri geliyor.

Yerli yapımlar da hız kesmiyor

TV8 yeni yıla yeni bir diziyle girmeyi tercih etti. “Aşka Düşman”ın başrollerinde Nazan Kesal, Buse Meral ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor. Üzümoğlu dizinin yanı sıra sevgililer günü öncesinde vizyona girecek olan Sugarworkz “Aşk Mevsimi”nde Dilan Çiçek Deniz’le birlikte izleyenleri Bozcada’da geçen bir aşk hikayesine davet edecek.

Prime Video, İlk Yerli Amazon Original Dizisi “Düğüm”ün yayın hazırlığında. OGM Pictures yapımı dizinin hikayesi ise Arman Güvenç’e ait. Polisiye dram/gerilim türündeki Düğüm’de, dürüstlüğüyle ile bilinen, kayıp ve cinayet dosyalarının ele aldığı programı "Tek Gerçek" ile beğenilen Neslihan’la tanışıyoruz. Neslihan’ın dünyası, oğlu Can’ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla altüst oluyor. Gerçek peşinde mi koşmalı, çocuğunu mu korumalı? Bu ilgi çekici hikayede başrolde sevilen oyuncu Bergüzar Korel’i izleyeceğiz.

Senaryosu Yılmaz Erdoğan’a ait olan “İnci Taneleri” ise Kanal D ekranına gelmeye hazırlanıyor. BKM yapımı dizide Hazar Ergüçlü, Dilber isimli pavyon dansçısı rolünde ekrana geliyor ve ona Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi iyi oyuncular eşlik ediyor.

Yine Kanal D'nin bir başka yeni dizisi “Senden Önce” de bir aşk üçgeni ve karmaşık ilişkileri konu alıyor. Alp Navruz, Nilperi Şahinkaya ve Sinem Ünsal dizide başrolde olacak. Yasak Elma’nın fenomen karakteri Ender rolüyle sevilen Şevval Sam ise StarTV’ye “Yan Oda” ile dönüyor. OGM yapımı dizide Caner Cindoruk, Melek Baykal ve Oktay Çubuk başrolde.

Yıl sonunda ShowTv’de ilk bölümü yayınlanan “Kara”, hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen bir adamı merkezine alıyor. Kara’nın yolu gazeteci Zeynep’le kesişiyor ve olaylar sürükleyici bir şekilde gelişiyor. İlker Kaleli ve Öykü Karayel başrolde.

Kaan Yıldırım ise fragmanları Fox’ta yayınlanmaya başlayan “Kopuk” ile ekrana dönüyor. Ferhan dolandırıcıların elinden aldıklarıyla yoksul mahallesini geçindiren bir kahraman rolünde. Sıradan dünyası ise beklenmedik bir ölümle sarsılıyor. İdealleri, aşkı ve sevdikleriyle sınanırken neler yapacak izleyeceğiz.

Bir yandan zenginlerin üstünü kapatmaya çalıştığı kirli işlerini çözerken diğer yandan kendi problemli ailesiyle uğraşan Ray Donavan’ı hatırlayabilirsiniz. Orchestra Content, Paramount Formats’tan aldığı haklarla diziyi “Tamirci” adıyla uyarlayacak. Dizinin senaryo uyarlamasını Birol Tezcan yapıyor, kanal henüz belli değil. TRT1 ise bir başka tarihi dizi olarak “Fatih”’i bahardan önce yayına sokmayı planlıyor.