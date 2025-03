Kişisel yolculuğumu zenginleştirmeye çalışıyorum

ECE ULUSUM

Müziğin ruhunu analog sıcaklığıyla harmanlayan, sözleriyle derinlere dokunan bir ses... Şenay Lambaoğlu, Genco Arı ile uzun soluklu müzikal yolculuğunda yepyeni bir durak sunuyor: Manifesto. Ada Müzik etiketiyle dijital platformlarda yankılanmaya başlayan bu şarkı, Lambaoğlu'nun müzikal ve duygusal dünyasının adeta bir bildirgesi niteliğinde. Röportajımızda, sanatçının 'akışta kalma' felsefesinden ilham alan bu yeni şarkının yaratım sürecine, Genco Arı ile olan iş birliğine ve analog kaydın Manifesto'nun ruhuna kattığı o zamansız dokunuşa yakından baktık.

Manifesto şarkınızla neyi duyurmak ya da hangi duyguyu anlatmak istediniz?

Manifesto’yu müzikal ve duygusal dünyamın bir bildirgesi olarak ele alabiliriz. Akışta kalarak yaşamın getirdiği her şeye teslim olduğum bir süreç. Hayatımızı anlamlı kılan, bizi biz yapan yaşadığımız tüm o deneyimlerimiz değil mi? Hikayelerimizin içinde kahkaha da var gözyaşı da. Tüm duyguları hakkıyla dibine kadar yaşamaktan yanayım ve günün sonunda kırılmadığımız, daha fazla incinmediğimiz bir motto oluşturmaktan.

Genco Arı’yla iş birliğiniz uzun süredir devam ediyor. Bu yaratıcı ortaklığın en belirgin özelliği ya da birbirinizi tamamlayan yönleriniz neler sizce?

Müzikal olarak yeni şeylerden beslenmeye, zamanın ruhunu yakalamaya çalışıyorum. Manifesto bu yönüyle yeni sound’lara göz kırpan bir çalışma. Genco Arı bu bakımdan tam da ihtiyaç duyduğum taraflarımı tamamlıyor. Multi - enstrümantalist oluşu yeni müzik akımlarına hakimiyeri işine gösterdiği özen bu iş birliğini perçinliyor.

“Manifesto” analog olarak kaydedilmiş bir parça. Bu kayıt yöntemini seçmenizin sebebi neydi ve analog kaydın şarkının ruhuna katkısı nasıl oldu?

Tamamen işitsel ve de profesyonel duyum üzerine fark yarattığını söyleyebilirim. Modern, kusursuz ve kolay dijital kayıt yerine daha sıcak biraz kirli ve fakat samimi buluyorum analog kayıtları. Zamansız bir dokunuş hissi yaratıyor şarkının ruhuna ve yarattığımız ses dünyasında.

Soul ve Lo-Fi groove’ların birleşimi sizin müziğinizde sıkça rastlanan bir tarz değil. Bu yeni sound'u keşfetme süreciniz nasıl gelişti?

Aslında dünyada yükselen müzikal trendlerde çokça kullanılıyor ben de kendi müziğime adapte etmeye çalışıyorum diyebilirim. Geçtiğimiz yıl yayınladığım Kartpostal parçamda bu tarza yakın bir çalışma yapmıştık. Ve çok keyif almıştık. Geri dönüşler de oldukça cesaret vericiydi. Bu yepyeni bir proje ve benzer sound’larda yeni şarkılar ekleyeceğiz. Kısacası işin eğlencesindeyiz.

Şarkının söz ve müziğinde sizin imzanız var. Şarkıyı oluştururken ilham aldığınız özel bir olay ya da his var mıydı?

Beni etkileyen her şey şarkı yazmamı tetikliyor olabilir. İç dünyamdaki dalgalanmalar, hesaplaşmalar hepimizin zaman zaman içinde kaybolduğu melankoli beni çok besliyor. Dünyada olup biten, ülke gündemi derken hayatın her anı, her yönü şarkılarımın içeriğini oluşturuyor. Her yeni günde kişisel yolculuğumu zenginleştirmeye çalışıyorum. Değişmek, gelişmek ve ruhumu besleyen her şeye yakın duruyorum. Farkındalığımı yüksek tutarak kendime kattıklarım sanatımı da şekillendiriyor.

İçinde bulunduğumuz gündem sizi nasıl etkiliyor?

Yaşadığımız bu karanlık günlerde gençlerin geleceklerine sahip çıkmaları beni çok etkiliyor. Cesaretleri, kararlılıkları, o güzel vicdanları hepimize umut oldu. Kaldı ki bu konu bir siyasi partinin, iktidarın ve de muhalefetin çok ötesinde ulusal bir mücadeleye dönüştü. Çünkü demokrasinin temelini sarsacak her bir adım, hepimizin geleceğini etkiliyor. Adalet sistemi tekrar güvence altına alınmadan hiçbirimiz güvende olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu zor günlerde birbirimize kenetlenmeli ve adalet sisteminin tekrar güvence altına alınması için mücadele etmeliyiz.

Son dönemde popüler müzik dünyasında TikTok ve benzeri platformların şarkıların kaderini belirlediğini görüyoruz. Bu trendlere mesafeli duran bir sanatçı olarak, kısa videoların müziğe etkisini nasıl yorumluyorsunuz?

Mutlaka etkisi vardır fakat bu bir ekip işi, tesadüfe ve doğal akışa müsaade etmeyen bir kurgu istiyor. Toplum mühendisleri 50 yılı, 100 yılı planlamışken, genetik kodlarımıza kadar inmişken müziğe yön vermek, kaderini belirlemek çok küçük bir yapboz parçası gibi. Bu işlere dalsak müziği kim üretecek? Belki yapay zeka…

Birçok sanatçı üretimlerini özgürce yapmak konusunda artık çekimser hissediyor. Türkiye’nin güncel sosyal ve kültürel atmosferinde kendinizi ifade ederken sansür ya da otosansür uyguladığınız oluyor mu?

Müziği üretirken de, sosyal medya paylaşımı yaparken de elbette bir duraksıyorum, incelikli olmaya çalışıyorum çünkü karşındakini kim olursa olsun önemsiyorum. Doğru bir iletişim biçimi kurmaya gayret gösteriyorum. Ağzıma geleni söylemek bana doğru gelmiyor, içime sinmiyor. Sanat da aslında bunun için var. Duyguları anlatmak ve aktarmak için yeni yollar yöntemler bulmak için. Bu benim yolum, yöntemim.

Bir sonraki adımınız ne olacak? Yeni projelerinizde bizi ne tür sürprizler bekliyor?

İlk sürpriz Cuma günü yayına giriyor. Elektronik sound’lardan yarattığımız müzikal dünyanın 6. parçası. Eklenecek yeni şarkılarla birlikte bir albüm başlığı altında yer almalarını planlıyoruz.