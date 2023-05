“Kitabım için içerik oluşturmaya başladım”

Fatoş Bozkuş

T am bir spor tutkunu, Pernod Ricard Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay… İlkokulda basketbol oynamaya başlayan ve üniversiteyi bitirene kadar bu spora devam eden Tümay, sonrasında ise son 5 yıl kadar da düzenli tenis oynamış. Hala fırsat buldukça tenis oynadığını söyleyen Tümay, aynı zamanda 10 yıldır da pilates yapıyor. Haftada en az 2-3 kez yaptığı pilatesin, duruşuna ve kas seviyesine olumlu etki yaptığını anlatan Tümay, günde ortalama 10 bin adım atmaya da gayret ediyor.

Kitap okumayı çocukluğundan bu yana çok seven Tümay’ın hayali ise profesyonel hayattaki tecrübelerini paylaşabileceği bir kitap yazmak. Hatta bununla ilgili notlar aldığını aktarıyor ve “Şimdiden fırsat buldukça bir içerik oluşturuyorum” diyor.

Güne nasıl başlıyorsunuz? Erken mi uyanırsınız?

Pandemi öncesine kadar saat 7:00’de uyanıp saat 08:00 gibi işte olurdum. Pandemi ile beraber sabah erken bir toplantım yoksa ailem ile kahvaltı yapıp, onlarla zaman geçirmek benim için öncelik haline geldi. Ofise gidince ilk işim tüm ofisi dolaşıp çalışanlarımız ile ayaküstü de olsa sohbet etmek. Toplantılarımı pazartesi-çarşamba arası yapıp perşembe ve cuma günleri mutlaka saha ziyareti yaparım. Ofiste isem tercihen trafiğe kalmadan16:00 gibi çıkıp saat 18:00’e kadar evimin yakınındaki bir kafeden maillerime bakıyorum ve online toplantılarımı yapıyorum.

Yoğun bir iş gününde nasıl kaçamaklar yaparsınız?

Öğle yemekleri için eşimle buluşmak haftada 1 veya 2 defa yaptığım bir kaçamak. Ayrıca ofisimizin olduğu binada bir spor salonu var, fırsat buldukça gün içinde orada spor yapıyorum.

Sizin son 5 yıldır mobil cihazlarda oyun oynadığınızı duymuştuk. Ne tür oyunları tercih ediyorsunuz?

Call of Duty, Sims, God of War, The last of Us gibi oyunlar oynuyorum. Ancak hafta sonları zaman bulabiliyorum ve 2-3 saat kadar oynuyorum.

Sporla aranız nasıl?

Çok küçük yaşlardan beri spor yapıyorum, ilkokulda basketbol oynamaya başladım, üniversiteyi bitirene kadar oynadım, ondan sonrasında tenise başladım son 5 yıla kadar düzenli olarak oynadım. Yine fırsat buldukça oynuyorum. Son 10 yıldır pilates yapıyorum ve ortalama günde 10.000 adım yürüyorum.

Pilatesi ne sıklıkla yapıyorsunuz?

Pilatesi 10 yıldır haftada 2-3 defa yapıyorum. Duruşumu ve kas seviyemi çok olumlu etkiledi.

Yürüyüş yapmak için favori rotalarınız nereler?

Daha çok şehir içinde yürümeyi tercih ediyorum, ya boğazda veya oturduğumuz Nişantaşı’ndan Taksim veya Tünel’e kadar yürüyorum. Yalnız yürüyorsam yarı zamanımı birikmiş telefon görüşmelerime diğer yarısını pod-cast dinlemeye ayırıyorum. Yanımda biri olduğu zaman sohbet ediyoruz.

Kitap okumayı da çok sevdiğinizi biliyoruz. Ne tür kitaplar okumayı seviyorsunuz?

Evet, okumayı öğrendiğimden günden beri okumayı çok seviyorum, özellikle kişisel gelişim ile ilgili kitaplar ve biyografiler çok ilgimi çekiyor.

Kitap yazmak gibi bir hayaliniz var mı?

Evet var, profesyonel hayattaki tecrübe ve edinimlerimi paylaşabileceğim bir kitap yazmayı hayal ediyorum, hatta bununla ilgili notlarım var ve şimdiden bir içerik oluşturuyorum fırsat buldukça.

Eşiniz ve çocuklarınızla nasıl zaman geçirirsiniz?

Beraber yürüyüş ve spor yapıyor, dışarıda yemek yiyor, sinemaya gidiyor ve evimizin yakınında parklarda zaman geçiriyoruz genellikle.

İşle ilgili çok sık seyahat ediyor musunuz?

İşle ilgili çok sık seyahat ediyorum, yurt içi saha ziyaretlerinin yanı sıra ayda en az bir defa yurtdışında sorumlu olduğum bölgeleri ziyaret ederim. Yaklaşık zamanımın yarısı seyahatte geçiyor diyebilirim.

Peki ya tatil? Nasıl geçirirsiniz tatilleri, nereleri tercih edersiniz?

Senede minimum 5 hafta tatil yapabiliyorum. Yurt içinde Bodrum ve Antalya’ya gidiyoruz. Avrupa’daki pek çok ülkeye gittik, onun dışında ABD, Küba, Meksika, Lübnan, Ürdün, İsrail, Fas gibi merak ettiğimiz bir çok ülkeye gitme fırsatı bulduk. Gideceğimiz ülkedeki yeme içme kültürü ve seçenekleri bizim için en önde gelen kriter diyebilirim. Hem farklı yemekleri hem de işim gereği barları ve gece hayatını deneyimlemek bizim için çok önemli. Hatta gideceğimiz restoranları önceden belirliyoruz, rezervasyon yapıyoruz ki hayal kırıklığı yaşamayalım.

Ailece gittiğiniz ve unutamadığınız bir seyahat anısı var mı?

Eşimle beraber yaptığımız Ürdün seyahati bizi çok etkiledi. Petra ziyareti, gece çölde konaklamak, çölde safari yapmak, ölü denizde yüzmek ve Kızıl Deniz’de dalma deneyimleri unutulmaz anılarımız arasında.