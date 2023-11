Kıvanç, Beren ve yine bir aşk üçgeni

Takip Et

Ece Ulusum

Yıllardır beklenen o yapım nihayet geldi. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı, Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı an itibarıyla bugün yayında. Birkaç gün önce filmin Türkiye’deki özel gösterimi ve Peninsula Otel'deki kutlama partisine katıldım. Filmi başrol oyuncularının yanı sıra filmin yapımcısı Onur Güvenatam, yönetmeni Gönenç Uyanık ve senaristi Nuran Evren Şit de ile izledik. Romantik komedi türündeki film, tüm oyuncuların dediği gibi ‘çağdaş’.

Spoiler vermeden, işin heyecanını bozmadan özetlemek gerekirse, New York sokaklarında içinden geldikleri gibi dolaşan aşıkların, günümüz ilişkilerine dair tespitlerle dolu dramasını anlatıyor. Hayalleriyle aşkı arasında sıkışıp kalan, fedakarlıkla vazgeçmek kararından birini seçmenin sorumluluğunu yaşayan bir çiftin hikayesi. Filmin en akılda kalıcı repliği de büyük ihtimalle Beren Saat’in “Bence sadakat overrated” sözü olacak. Akılda kalıcı sahnelere ise izleyici karar verecek keza özgürce aşklarını yaşayan bir çiftin hikayesi ele alınıyor.

“Bu, Kıvanç ile en özel projelerimizden biri”

Film seyri sonrası Beren Saat kısa bir konuşma yaptı: ‘‘Hiçbir sahneyi değiştirmeden bize özgürce hikayemizi anlatma fırsatı tanıdıkları için Netflix’e teşekkür ederiz. Evren bence bu ülkenin en özel kadınlarından biri. Yol arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Nihayet çağdaş hikayeler anlatabilen bir kadın ruhu ve beyni. Benim için çok önemli. Kıvanç’cım sen… Filmi üçüncü izleyişim. Ancak her seferinde Kıvanç’ın sözsüz anları ne kadar iyi değerlendirdiğini görüyorum. İyi ki varsın. Eminim daha pek çok projemiz olacak birlikte ama bu en özellerinden biri oldu. Çok teşekkür ederim.’’

Eşi Kenan Doğulu’ya dönüp ‘‘Sevgilim çok teşekkür ederiz şarkı için’’ demeyi de ihmal etmedi. Filmin sonunda Kenan Doğulu’nun romantik şarkısı ‘Yosun’ var. Doğulu bu şarkıyı daha önce eşi Beren Saat’e yazdığını söylemişti. Herhalde daha anlamlı yerde kullanılamazdı.

Saat ardından mikrofonu Kıvanç Tatlıtuğ’a verdi. Aktör, ‘‘Harika bir akşam, salonun enerjisi çok büyüleyici. Ben de izledikten sonra ikili ilişkiler üzerine günümüzden o kadar çok detay şey yansıtmışız ki hikayeye onu bir kere daha gördüm izlerken. O kadar çağdaş ve o kadar insanın ilişkide o virajlardan dönebildiğini, tekrar geri gelip toparlayabildiğini gösterebilen sıcak ve samimi bir hikaye ki… İki insanın etrafında dönen sabit ama bir o kadar da anlamlı bu hikayeyi anlatabildiğimiz için ben son derece mutluyum’’ dedi. Ardından Beren Saat’e dönüp ‘‘İyi ki varsın. Kesinlike bu son olmayacak. Seninle çalışmak çok büyük bir konfor, bana bu konforu sağladığın için çok teşekkür ederim. Bir şeyleri yaratabiliyor olmak çok mühim bir şey. İş arkadaşınızla uzun zamandır beraber çalışıyor olmanız, uzun zamandır tanıyor olmanız acayip konfor. Bu da size sahnede bambaşka şeyleri üretip yaratabilme imkanı sağlıyor. O yüzden bu imkanı bana verdiğin için çok teşekkür ederim’’ diyerek herkesi partiye davet etti.

TikTok’a özel konuşulacak sahneler

Filmde müzisyen ve enstrüman çalarken görüyoruz arada. Hatta bir sahnede Lalalar ekibinden Ali Güçlü Şimşek ve Barlas Tan Özemek üyeleriyle sahne alıyor. Rock’n roll bir sahne. Tatlıtuğ gitar çalıyor. Parti sırasında Kıvanç Tatlıtuğ’un yanına gittim, gerçek hayatta da enstrüman çalıp çalmadığını sorup kısa bir sohbet ettik. ‘‘Ben de enstrüman çalıyorum, seviyorum müzik yapmayı. Alilere sahne sırasında eşlik ettim arada. Elbette bu bir film, işin içinde rol de var. Ama elimden geleni yaptım’’ dedi.

Film izleyici tarafından nasıl bulunur emin değilim ancak birçok dramatik konuşma sahnesinin ve Beren Saat’in orgazm taklidi TikTok’a kesin düşecek.

Baştan çıkarıcı ve unutulmaz

New York, aşk ve ikinci şanslar hakkında bir hikaye… İstanbul’dan New York’a giderken havaalanında tesadüfen karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta heyecan dolu, baştan çıkarıcı unutulmaz bir geceye sürüklenir. Serin ve Mehmet hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken ortada tek bir sorun vardır, ikisinin de evli olmaları.