Kökünde her zaman iyi ve kaliteli müzik var

ECE ULUSUM

Sahnenin tozunu yutan, ritmin nabzını tutan bir müzisyen... Şimdi ise bambaşka bir rolde, İstanbul'un müzik sektörüne yön veren bir kurumun başında. Palmiyeler'in enerjik davulcusu olarak tanıdığımız Rânâ Uludağ, Salon İKSV'nin 15. yıl dönümünde, mekanın yönetici görevini Deniz Kuzuoğlu’ndan devraldı. Deniz ile önemli yol kateden mekan yeni bir yolculuğa hazırlanıyor.

Uludağ, Salon İKSV'nin kapılarını sadece müziğe değil, farklı sanat disiplinlerine de açmaya hazırlanıyor. Canlı performansın kalitesine odaklanan, hem genç yeteneklere hem de deneyimli sanatçılara yer veren bir denge gözetiyor. Rânâ Uludağ ile detayları konuştuk.

Salon İKSV ile yolların çok kez kesişti ama böyle bir görev için görüşmek bambaşka. Süreçten söz eder misin?

Ahmet Uluğ ile beraber plak şirketimiz Omni Sound için 3 senedir çalışıyorduk. Plak şirketinin geleceği için yurt dışına gitmek daha mı akıllıca olur diye düşünüyordum. Derken, sektörden bir arkadaşım bana bu pozisyonu iletti. Ben de başvurdum, sonrasında çok hızlı bir süreç oldu. Tabii ki İstanbul’da kalabilmiş olmak beni çok mutlu etti. Hep söylediğim gibi, sahneye çıkarken gençlerin gözünde o ateşi, heyecanı görünce ben çok mutlu oluyorum. Motivasyonum gerçekten bu. Bunu sahne arkasında yapmak da bana çok keyif veren şeylerden biri. Hele ki Salon gibi bir yerde…

Genelde kurumların dışarıya verdiği görüntü ile içeriden görünen hep farklı olur. Şu sıra Salon ile ilgili keşfettiğin ne oldu?

Öncelikle ağırlıkla kadın çalışanların olması benim için muhteşem. Bu benim için bir ilk. Salon’da birbirine kenetli ve de çok samimi bir ekip var. Böyle bir ekibin parçası olmak, lideri olmak da ayrıca beni çok mutlu etti. Onun dışında aslında çok da değişik veya tahmin etmediğim bir şeyle karşılaşmadım.

Burası bir keşif sahnesi. O nedenle müzikseverler arasında ayrı bir yeri var. Bu senin için ayrı bir sorumluluk olsa gerek.

Bu ciddi bir sorumluluk. Görevlerimden biri de hem dinleyicinin sevdiği, heyecanla beklediği grupları getirmek, hem de farkında olamayacağı, bilmediği, daha keşfetmediği grupları sunmak. Ama kökünde her zaman iyi ve kaliteli müzik var. Yani ne zaman gidersen git, orada iyi müzik olacağını biliyorsun. Hem bir müzisyen olarak, hem de bir müzik dinleyicisi olarak, hem de seyircilerden çıkan sesleri de önde tutarak programlarımızı yapıyoruz.

Müzisyen kimliğinden söz edecektim ben de. Salon’a yüzde yüz odaklandın. Müzisyenliği nasıl yürüteceksin?

Yüzde 110 bile diyebiliriz! Müzisyen olduğum andan itibaren aslında sektörün içinde de çalışıyordum. Meta'da çalışırken, Amerika turnesi yapmıştık Palmiyeler ile. Yani hayatımda her çalıştığım dönemde aslında sahnede olmaya devam ettim. Şu sıra Palmiyeler ile tempomuzu geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha yavaşlattık. Daha sayılı konser yapıyoruz. Palmiyeler hayatımda kalmaya devam edecek.

Her yönetici girdiği yeni kuruma kendi bakış açısını katmak ister. Senin izlemek istediğin yol haritası nedir?

Benim için önemli olan çeşitliliği korumak. Aynı zamanda Salon’un sahnesini sadece müziğe değil, başka türlü farklı disiplinlere ve programlara açmak. Gelişmekte olan müzisyenlere zaten her zaman açıyordu, onu korumak. Dileğim; daha zenginleşen bir dünya kurmak.

Sektörde kadınların yükselişi var. Senin gözlemin nedir bununla ilgili?

Salon’da sahne asistanımızın ikisi de kadın. Bizim salon ekibinde ağırlıklı kadınız. Başka sahnelerde de teknik ekiplerde daha fazla kadın görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Öte yandan Türkiye'de kadın davulcu olma yolculuğu da pek kolay olmadı açıkçası. Kendini ispat etmen gerekiyor ki sonra sen eşit bir davranışla karşılaşasın. Maalesef ben bunları zamanında yaşadım. O yüzden bunun zorluğunu da bildiğim için ben programlamayı yaparken gerçekten kadın dengesine de dikkat etmeye çalışacağım.