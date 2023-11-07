Koleksiyonunun odak noktası: Kentsel havalı

ÖZGE YAVUZ

Erkek moda sının öncü markalarından Beymen Club’ın Erkek Tasarım Müdürü Mehmet Akın, yeni koleksiyonu anlattı. Yeni tüketici profillerinin ortaya çıkmasıyla şekillenen ve değişen erkek giyim modasının, her yıl olduğu gibi 2023-24 Sonbahar/Kış sezonunda da detaylara yönelik güncel ilhamlar ile yorumlanmış lüks ve konforun ön planda tutulduğu bir koleksiyon olduğunu söyleyen Akın, doğayla uyuma da dikkat çekti. Akın, “Doğa ile iç içe floral desenlerin ağırlıklı olduğu ve zengin renk paletleri ile uyumlu bir akış halinde harmanlanmasıyla oluşan dinamik ve sofistike kalıplar, yeni resmi kıyafetler, tüylü lüks yünlüler, sorumluluk sahibi kumaşlar, peluş çift yüzler ve optimum rahatlık ön planda tutularak akışkan modern bir rahatlığı tercih ediyor” dedi.

RAFİNE RAHATLIK

Mehmet Akın, koleksiyonunun odak noktasının, “kentsel havalı” olduğunu vurgulayarak şunları anlattı: “Gündelik şehirli görünümüne otantik, doğal ve lüks ürünler ile rafine bir rahatlık katıyoruz. Triko, ceket ve palto seçenekleriyle bir araya getirilen bu koleksiyon, birinci sınıf alternatifler sunuyor. Günlük takım elbise trendinin yükselişiyle birlikte, koleksiyonumuz sadece rahatlık değil, aynı zamanda modern takım elbise yaklaşımlarına da vurgu yapıyor. Basit siluetler ve kullanışlı, işlevsel cep detaylarıyla birlikte işlenmiş formlarda ve kumaşlarda, modern, şık ve rahat kombinasyonlar oluşturuyoruz. Ceketlerin çeşitliliğinin arttığı koleksiyonumuzda, ofisten sokaklara çok yönlü kombin seçenekleri sunuyoruz. Daha dinamik desenler ve kumaşları, rahat pileli ve jogger pantolon alternatifleriyle birleştirerek her an ve duruma uygun şıklığı ve rahatlığı yansıtan kombinler oluşturuyoruz. Yumuşak eşofmanlar, ince jarseyler ve teknik detaylı eşofman tarzları, Beymen Club erkeğinin günlük remiks etkisini detaylandırıyor. Hafif formal yaklaşımla birleşen rahat bir görünüm sunan lüks takımlar, yüksek konforlu yün karışımlı trikolarla rafine bir şekilde sunuluyor. Teknik kumaşlar ve teknik detaylar ile rahatlığı ön plana çıkaran koleksiyonumuz, bi-streç, hafif işçilikli, yıkanabilir yün takım elbiseler ve teknik dış giyim parçalarıyla yeni yaşam tarzının rahatlığını ve esnekliğini yansıtıyor, aktif şehir ve iş yaşamına destek oluyor.

TRENDLERE YAKIN MARKAJ

Mehmet Akın’a tasarımlarında hangi kanallardan ilham aldıklarını soruyoruz, şöyle yanıtlıyor: “Tüm dünyanın beslendiği trendleri elbette Beymen Club ailesi olarak biz de çok yakından takip etmekteyiz. İçimizde sürekli var olan ‘tasarım algısı’ sayesinde elbette bu süreç sadece trendleri takip ederek ilerlemiyor. Neyin değişmekte olduğunu tanımlamak ve belirlemek için, önce neyin değişmediğini belirlememiz gerekiyor. Bu nedenle erkek moda kavramının ve trendlerin bileşenlerini tanımlamak, bunların evrimini öngörmek için kalıcı bir ilham panosu oluşturmak öncelikli hedefimiz haline geliyor. Tasarım süreçlerimiz “Her zaman daha fazlası” algısı ile dünya trendlerini WGSN, Peclers +, yurt içi ve yurt dışında etkin olduğumuz çeşitli fuarlar vizyonumuz ile birleşerek özgün parçalar yaratmaya çalışıyoruz. Ayrıca sanat, doğa, seyahat ve kültürel etkileşimler de büyük birer ilham kaynağı olabiliyor. Bu ilhamı Beymen Club DNA’sı ile harmanlayarak özgün, şık ve etkileyici erkek koleksiyonları oluşturmaya çalışıyorum.”