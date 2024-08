Konaklamada ‘beş yıldızlı’ liderler yetiştiriyor

Takip Et

DİDEM ERYAR ÜNLÜ

İsviçreli Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), konaklama yönetimi eğitiminde dünya çapında referans alınan bir kurumların başında geliyor. EHL Grubu, ikisi İsviçre'de biri Singapur’da olmak üzere üç okul yönetiyor. Öğrenciler, simülasyon oyunları gibi yenilikçi yaklaşımlar veya ders dışı etkinlikleri ile yönetim tekniklerini uygulama yoluyla bu alanda yeni beceriler kazanıyor. 25 binden fazla sektör liderinden oluşan bir topluluğu temsil eden EHL mezunlar ağı, profesyonel açıdan dünyanın en deneyimli ve sosyal açıdan en aktif ağlarından biri olarak konumlanıyor.

EHL Grubu, konaklama sektöründe üniversite düzeyinde çeşitli eğitim programlarının yanı sıra mesleki programlar da sunuyor. Öğrencilerin simülasyon oyunlarında sosyal beceriler edindikleri, danışmanlık işlerinde stratejik bir zihniyet geliştirdikleri ve sosyal faaliyetlerinde yönetim teknikleri uyguladıkları bir ortam sağlayan EHL, konaklama ve hizmet alanında bağımsız düşünme, saygı, empati ve başkalarına önem vermenin akıllı bir karışımı olmayı hedefliyor. VET by EHL programı ise, konaklama endüstrisi için mesleki eğitim ve öğretimi sağlarken, başarılı konaklama profesyonellerinin eğitiminde lider bir konuma sahip.

Vakko yönetimi, İstanbul'da otelcilik, konaklama ve hizmet eğitimi verilmesini amaçlayan bir ortaklık kurmak için EHL ile Ağustos 2022'de bir GAP analizi ve açılış öncesi workshop’u için bir anlaşma imzaladı. Bu işbirliği, dünyanın en saygın otelcilik okullarından biri olan 130 yıllık deneyime sahip Ecole Hôtelière de Lausanne ile Vakko'nun kültürünü ve hizmet kalitesini bir araya getirerek, gelecek nesillere ağırlama ve hizmet endüstrisinde kariyer yapma fırsatı sunmayı hedefliyor.

İnsan odaklı ve dünyaya açık eğitim, hizmet ve çalışma ortamları sağlamayı hedefleyen EHL’in sektöre katkılarını konuştuk:

Küresel referans noktasıyız

VET by EHL Müdürü ve Danışman Jens-Henning Peters

Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) olarak, Otelcilik İşletme Eğitiminde Küresel Referans noktası olduklarını belirten VET by EHL Müdürü ve Danışman Jens-Henning Peters, şunları söyledi:

“EHL olarak dünyadaki ilk otelcilik yönetimi okulu olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün, otelcilik ve hizmet sektöründe eğitim, yenilik ve danışmanlık konusunda küresel bir referans noktası olarak kabul ediliyoruz. Müfredatımız, katı işletme okulu akademisyenliği, pratik otelcilik bilgisi, zihniyet ve sürükleyici deneyimlerin bir karışımı; hızla gelişen hizmet sektöründe öne çıkmak için öğrencilere gerekli becerileri kazandırmak üzere tasarlandı. EHL ayrıca, dünya çapındaki ortaklara danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri sunuyor. Bu bağlamda, VAKKO ile lisanslama ilişkisi altında, EHL tarafından Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) markası altında çalışmaktan gurur duyuyoruz.

VET by EHL, EHL'in yenilikçi yaklaşımı ve küresel olarak tanınan İsviçre çıraklık modeline geri dönerek EHL'in gerçek köklerine ulaşıyor. VET by EHL Lisansı aracılığıyla, EHL'in öğretim ve içerik mükemmelliğini İstanbul, Türkiye ve dünya çapında 40'tan fazla lokasyonda gençlere ve endüstri profesyonellerine taşıma fırsatına sahibiz.”

25 BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR AĞ

EHL'ın geniş kapsamlı mezun ağına dahil olmanın, 25 binden fazla endüstri öncüsünü kapsayan benzersiz faydalar sunduğunu kaydeden Peters, bu dinamik topluluğun, 75’ten fazla aktif bölümde düzenlenmiş küresel bir destek sistemi olarak işlev görerek bağlantılar, mentorluklar ve profesyonel fırsatlar sağladığını belirtti. Bunun, eğitimin kalitesi ve etkisini kanıtlar nitelikte olup, otelcilik dünyasını şekillendiren liderler arasında aidiyet ve birlik duygusu geliştirmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

VET by EHL Programının Farklılığı VET by EHL programının, otelcilik endüstrisinin dinamik ihtiyaçlarına uygun özel Mesleki Eğitim ve Öğretim sunduğunu kaydeden Peters, “Kurslarımız, teorik bilgiyi pratik becerilerle titizlikle birleştirerek mezunlarımızın endüstriye hazır olmalarını sağlıyor. Bu programı benzersiz kılan şey, esnek ve sürükleyici öğrenme deneyimi, öğrencilere EHL ve Vakko'nun saygın itibarı ve ağları aracılığıyla uluslararası kariyer yolları sunmaya odaklanmasıdır” dedi.

MEZUNLARIMIZA BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Önde gelen otel zincirlerinin mezunlarımıza olan ilgisi, sürekli olarak yüksek düzeyde kaldığını vurgulayan VET by EHL Müdürü ve Danışman Jens-Henning Peters, şunları söyledi: “Bu, katı eğitim standartlarımızın ve endüstrinin EHL'in mükemmellik damgasını tanımasının bir yansıması. Mezunlarımız kapsamlı beceri setleri, uyum sağlama yetenekleri, müşteri odaklılık, eleştirel düşünme ve yenilikçi düşünce tarzları ile bilinirler, bu da onları dünya genelinde işverenlerin en çok aradığı adaylar haline getirir. Mezunlarımız, İsviçre'de EHL'den mezun olmaları, küresel sertifikalı ortak okullar veya VET by EHL lisanslı eğitim ortaklarımızdan mezun olmaları fark etmeksizin, dünyanın her yerinden işverenler tarafından yoğun bir şekilde talep edilir. Bu talep, kampüste ve yurtdışında programlarımızın kalitesinin ve ortaklarımızla birlikte ürettiğimiz yüksek kaliteli profesyonellerin kalibresinin bir yansıması.”

Genç Türk otelcilerin profesyonelliğini ileriye taşıyacağız

CDI Genel Müdürü Philip Shade

EHL mezunlar ağının, 25 binden fazla endüstri liderinden oluşan çok geniş bir ağ olduğunu kaydeden CDI (Career Development International) Genel Müdürü Philip Shade, böylesine büyük bir topluluk olmanın avantajlarının çok büyük olduğunu belirterek, bu yüzden 2003 yılında Türkiye şubesini kurma kararı aldıklarını vurguladı. Yıllık 2-3 Türkiye şube toplantısının yanı sıra, Mezunlar Başkanı olarak sürekli üyelerle yeni fikirler ve endüstri haberleri alışverişinde bulunurken, Glion ve Lucerne İsviçre Otelcilik Yönetimi okullarının temsilcileriyle de temas halinde olduğunu ifade eden Philip Shade, şunları söyledi: “Kariyer planlaması veya kariyer fırsatları söz konusu olduğunda mezunlara destek oluyoruz. Son zamanlarda genç Türk mezunların sayısının arttığını memnuniyetle gözlemledim; bu durum sadece Türkiye şubesi için değil, aynı zamanda daha deneyimli kıdemli üyelerin profesyonel ufuklarını genişletmek açısından da faydalı. EHL tarafından VET'in kurulması, benim için kişisel olarak büyük bir dönüm noktası oldu ve VAKKO'nun bunu gerçekleştirmiş olmasından dolayı çok minnettarım. Turizm, Türkiye için önemli bir endüstri ve gelir kaynağı, EHL tarafından sağlanan VET'in, genç Türk otelcilerin profesyonelliğini daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum.”

KENDİ ALANINDA İLK SIRADA

Küresel ağırlama sektöründe faaliyet gösteren EHL Group, 1893 yılında Ecole hôtelière de Lausanne olarak kurulan EHL Hospitality Business School ile akademik kalitesine güvenilen endüstri liderleri tarafından tanınıyor. Ağırlama ve hizmet sektöründe eğitim, inovasyon ve danışmanlık alanında global bir referans olan EHL Group, İsviçre ve Singapur’daki üç kampüste profesyonel ve yönetici eğitimlerinin yanı sıra eğitimin ilk yıllarından yüksek lisans derecelerine kadar geniş yelpazede önemli eğitim programları sunuyor. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan EHL Group, konaklama sektöründe üniversite düzeyinde çeşitli eğitim programlarının yanı sıra mesleki programlar da düzenliyor. VET by EHL programı, konaklama endüstrisi için küresel olarak mesleki eğitim ve öğretimi sağlıyor. EHL Group, kapsamlı uluslararası kariyer fırsatlarıyla dünya çapında başarılı konaklama profesyonellerinin eğitiminde önemli bir konuma sahip. QS Dünya Üniversite Sıralamasına göre, son 5 yıldır üst üste (2019-2023) dünya çapındaki konaklama ve hizmet yönetimi üniversiteleri arasında birinci sırada yer alıyor.