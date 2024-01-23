Kraliçelerin stil savaşları

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Kraliyet kadınları farklı stilleri ile tarih boyunca ilgi odağı oldular. Tercih ettikleri kıyafetler, sadece ülkelerindeki kadınlara ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda birçok markanın dünya genelinde başarılara imza atmasını sağladı. Bu tahta son oturan isimlerden biri de, Danimarka Kraliçesi Mary.

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’in tahttan çekilmesinin ardından yeni Kral 10. Frederik, 100 binden fazla Danimarkalının katıldığı törenle tahta çıktı.

Danimarka'nın bir önceki kraliçesi Margrethe II, “eksantrik stil” anlayışıyla dikkatleri çekerken, yeni Kraliçe Mary, ülkenin “zarafet” sembolü oldu.

Margrethe her fırsatta neon ışıltılı kıyafetler giymekten zevk alan, sanat dünyasından ilham alan ve kendi rengarenk yağmurluklarını tasarlayan bir kraliçeydi. Kraliçe Mary ise İskandinav minimalizmini yansıtıyor.

Avustralya doğumlu 51 yaşındaki Kraliçe Mary, Danimarka’nın halktan gelen ilk kraliçesi. Çocukluğunu Tazmanya'da geçiren Mary, Frederik ile 2000'de Sidney Olimpiyatları sırasında bir barda tanışmıştı.

Mary, eşinin tahta çıkması ile birlikte, Avrupa tahtlarını yavaş yavaş ele geçiren modern bir neslin lideri olarak, bir tür “kraliyet influencerı” rolünü üstlenmiş durumda.

Mary’nin tarzı, İspanya Kraliçesi Letizia'dan Galler Prensesine kadar, kraliyet üyeleri tarafından da taklit ediliyor.

Sıklıkla İngiltere'nin Galler Prensesi ile karşılaştırılan Mary özelikle yerel tasarımcıları desteklemeyi seviyor.

Moda dünyası ise, Kraliçe Mary’nin stilinde herkese ilham verecek birçok unsuru öne çıkarıyor.

1. Şıklık aksesuarlardan gelir

Kraliçe her zaman yüksek topuklu ayakkabı giymeyi tercih ediyor. Koleksiyonunda Prada, Jimmy Choo ve Manolo Blahnik yer alıyor. Bu tarz, giydiği her kıyafeti bir üst düzeye taşıyor. Mary'nin diğer püf noktaları arasında belini belirginleştirmek için kullandığı parlak deri kemerler, üstten saplı, kutu çantalar taşımak yer alıyor. Favorileri arasında Bottega Veneta'nın Intrecciato Knot Clutch'ı ve Carlend Copenhagen'ın zarf çantaları yer alıyor.

2. Tarzınıza yenilik katın

Kraliçe Mary genellikle trendlerden ziyade stile önem veriyor; ama yeniliklere her zaman açık. Kopenhag'da henüz denemediği bir tasarımcı markası neredeyse yok ve şehrin moda haftası etkinliklerine mutlaka katılıyor. Ulusal yetenekleri dünya sahnesinde desteklemeyi ve tanıtmayı çok seviyor. 2018 yılında kurulan Rodarte bu markalardan biri. Kraliçe bu markaya ait bir elbiseyi 2019'da satın aldı ve en son Nisan 2023'te giydi.

3. Kıtafetinizin pahalı görünmesini sağlayın

Kraliçe Mary, Massimo Dutti ve Zara'nın hayranı olmasına rağmen, giysilerini çok daha pahalı gösterecek bir strateji kullanarak alışveriş yapıyor. İlk sırada renk seçimi geliyor. Kraliçe, asla ucuz görünmeyen koyu yeşil, bordo, lacivert tonlarda pantolon takımları seçiyor. İkinci olarak, düşük fiyatlı ürünleri her zaman daha pahalı bir aksesuarla eşleştiriyor. Aile yadigarı broşlar bu aksesuarların başında geliyor.

4. Kot pantolon giymek zorunda değilsiniz

Kraliçeyi blue jean ile görmek neredeyse münkün değil. Genellikle, hakiler ve kahverengi tonlarından oluşan bir palette giyiniyor. Ya da siyah bootcut pantolonla, Ralph Lauren kot gömlek giyerek daha "gündelik" bir tarz yakalamaya çalışıyor.

5. Her zaman yeni elbise almak zorunda değilsiniz

Kraliçe Mary özel günlerde yeni bir elbise giymek yerine, sahip olduğu ürünlerden farklı kombinler yapıyor. Örneğin 4 Ocak'ta, en son on yıl önce giydiği Jesper Hovring siyah kadife ceketini, daha önce de giydiği Rachel Gilbert saten eteğiyle birlikte giydi.

Modada Kate Middleton etkisi: 1 milyar sterlin

Galler Prensesi Kate Middleton, şık, zarif ve özgüvenli stili ile son 12 yıldır İngiltere’nin stil ikonu olarak değerlendiriliyor. Bir çiftlikte hayvanları beslerken, bir ağaç dikerken ya da yüksek profilli bir kraliyet etkinliğinde yer alırken, yaptığı seçimler her zaman beğeni topluyor. Kate'in bir stil ikonu olarak statüsü o kadar büyük ki, İngiltere moda endüstrisi için yaklaşık 1 milyar sterlin değerinde olduğu bildiriliyor. On yılı aşkın bir süredir Prenses'in moda tercihleri sadece belirli bir markanın ya da ürünün popülaritesini arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda ilgili şirketlerin gelirlerinde de önemli artışlar sağlıyor.

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