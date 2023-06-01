KSS projelerinin odağında da iklimlendirme var

FATOŞ BOZKUŞ

Son yıllarda iklim değişikliğine paralel olarak ısıtma, klima, yalıtım ve havalandırma ürünlerine talep de artıyor. Bugün iklimlendirme sektörünün Türkiye'de 60 milyar dolarlık bir büyüklüğe yaklaştığı tahmin ediliyor. Pazardaki önemli oyunculardan biri olan Japon iklimlendirme şirketi Daikin, bir yandan Ar-Ge yatırımlarına devam ederken, bir yandan da yeni montaj hatları kurarak üretimini artırmak için çalışıyor. Şirket, diğer bir taraftan da imza attığı kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle dikkati çekiyor.

“İnsana gösterilen değer çevreden başlar” felsefesiyle hareket eden şirket 2017 yılından bu yana Temiz Hava Elçileri Projesi kapsamında, köy okullarında ‘temiz hava sınıfları’ oluşturuyor. Bu yıl içerisinde 15 okulda daha temiz hava sınıfı açma hedefleri olduğundan bahseden Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, "Bu sınıflar Daikin hava temizleme cihazının sağladığı temiz havanın dolaştığı, çocukların rahat edebileceği şekilde donatılmış bir etkinlik odası olarak konumlanıyor. Burada 5-12 yaş arasındaki çocuklara temiz hava ve temiz çevrenin nasıl oluşacağı uzmanlar tarafından eğlenceli biçimlerde anlatılıyor. Etkinlikler kapsamında çocuklar bir yandan bilgilenirken, bir yandan da çeşitli hediyeler, gösteriler, uçurtma şenliği ve diğer oyunlarla dolu dolu zaman geçiriyor” diyor.

“KİTABIN İLETİŞİMİ İÇİN ETKİNLİKLER PLANLIYORUZ”

Çocukları ‘Temiz Hava Elçileri’ ailesinin bir üyesi olarak görevlendirerek onlara sorumluluk bilinci aşılayan şirketin kadın istihdamına yönelik olarak yine 2017'de başladığı Sakura Kadın Teknisyen projesini de sürdürüyor. İklimlendirme sektöründe ‘erkek işi’ olarak görülen teknik alana kalifiye kadın iş gücü kazandırmak amacıyla ‘Sakura Kadın Teknisyen’ projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Gülsaran, 2022 yılı itibariyle 13 ilde birçok kadın teknisyenin faaliyet gösterdiğini aktarıyor.

Daikin’in kurum felsefesinin temelinde sadece sektöre değil, topluma da değer katmanın yer aldığını belirten Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, “Geçmişimize bir parça da olsa ışık tutabilmek bizim için çok değerli. Bu doğrultuda iklimlendirmenin geçmişini mercek altına alan “Neolitik Çağdan Günümüze Anadolu’da İklimlendirme Harikaları ve Rotaları” adlı eserimizi hazırladık. Gazeteci-yazar İrfan Unutmaz tarafından hazırlanan kitap, Anadolu topraklarında geçmişten günümüze kalan tarihi yapıları farklı bir bakış açısıyla inceliyor. Antik Roma’dan Hititler’e, Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar Anadolu’da hüküm süren medeniyetlerin ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarına buldukları çözüm ile mimariye nasıl yön verdiklerini rotalar eşliğinde anlatan kitap, iklimlendirme sektörünün geçmişine ışık tutan ilk kitap olma özelliği taşıyor. Şimdi kitabın güncel basımına hazırlanıyoruz. Ayrıca bu kitabın iletişimini yapmak için farklı etkinlikler planlıyoruz" diye konuştu.