Lamborghini Revuelto

Okan ALTAN

Azgın Boğa’nın kült ve ikonik V12 motoru, artık geleceğe köprü kuruyor… Karmaşık ve pahalı bir plug-in hibrit aktarma organıyla daha tutarlı yüksek performans sağlayarak 1.015 Hp’lik sistem gücüne ulaşan Lamborghini, ek ağırlığa rağmen çoklu sürüş programı ile birlikte 350 km/h’nin üstüne çıkabilecek yeni zirve modeli Revuelto’yu gösterdi. Karbon şasi üzerindeki tasarımda biraz daha derli toplu, ancak daha atletik görünen markanın amiral gemisi, maksimum hızı gibi İtalya’da bile 350.000 Euro’yu aşan fiyatına rağmen şimdiden ilk iki yıllık üretimini satmış durumda… Lamborghini CEO’su Stephan Winkelmann, “Revuelto’nun fiyatı, Aventador’un en üst modeli SVJ’den daha yüksek olacak” diye açıklamıştı…

Fakat Revuelto’nun asıl görevi, V12 tarihinde yeni bir sayfa açarken, tam elektrikli sürüş modunu destekleyen bir lityum-iyon batarya takımıyla çalışan üç elektrik motoruyla ilk seri üretim hibrit modeli olmak. Ayrıca 60. yıl dönümünü kutlayan Lamborghini’yi “elektriklendirmek…” Yepyeni bir tasarım ve aktarma organı, yeni maksimum verimli aerodinamik ve yeni bir karbon şasi konsepti, başlıklarında süper spor performansını ve ekstrem sürüş dinamiklerini yeniden tanımlıyor.

Önceden kardan milinin olduğu orta tünelinde; şimdi 1,55 metre uzunluğunda, 30 cm yüksekliğinde ve 24 cm genişliğinde 3,8 kWh kapasiteli ve 79 kg ağırlığındaki bir lityum-iyon batarya taşıyor. Kablolu olarak 7 kW ile 30 dakikada dışardan da şarj edilebilen bu sistem, yepyeni LB744 platformuyla frenlemede ve V12 mekaniğiyle de içerden 6 dakikada şarj edilebiliyor.

Fakat, 1:12,6 sıkıştırma oranlı 6,5 litrelik doğal emişli L545 olarak adlandırılan bu V12’nin hibrit desteğiyle 0-100 km/h hızlanmayı 2.5 saniyeye indirebilmesi önemli!

Yolcu bölmesinin hemen arkasında üstü açık duran uzunlamasına V12 motorun tavanın gerisindeki fren ışığının altında kırmızı gölgelerde görünmesi, tam arka uçtaki stop lambalarıyla aynı seviyede devasa egzost çıkışları, altındaki koyu mat siyah geniş difüzör çıkıntısı, 3 boyutlu abartılı yan hatları, 21 ve 22 inçe kadar daha büyük jantları ve daha alçak gövdesiyle müthiş kaslı genel karakteri, selefine göre kesinlikle daha güçlü, atletik ve modern görünüyor…

Tam elektrikli giderken dört çekerli de olabilen Revuelto’nun 725 Nm maksimum torku 13 sürüş modu ve 8-ileri çift kavramalı enlemesine AMT şanzımanla kontrol edilirken, 0-200 km/h akselerasyonunu da 7 saniyenin altında tamamlıyor. Beygir gücü başına 1,75 kg ağırlık oranı da, baş döndürücü...

9.500 1/min devir çevirebilen 825 HP’lik 48 supaplı 12 silindirli 95x76,4 mm çap ve stroklu 6.498,5 cc motor, selefinden 17 kg daha hafif: Sadece 218 kg… Öndeki 18,5 kg’lık e-motor 220 kW’lik 350 Nm ve toplamda 193 kg’lık enlemesine şanzımana bağlı arkadaki e-motor 110 kW 150 Nm katkıda bulunurken, 1.772 kg’lık boş ağırlığı, adeta uçuracak kadar iddialı Yüksek Performanslı Elektrikli Araç (HPEV) verileri ortaya çıkıyor. Elektrik modunda Revuelto, enerji tüketimini optimize etmek için sadece önden çekişli kullanılırken; arkadaki elektrik motoru ihtiyaç halinde devreye giriyor ve elektrikli dört tekerlekten çekişi başlatıyor. Aynı zamanda fren kuvvetini artıran bu sistem, akla gelebilecek tüm sürüş dinamikleriyle başa çıkabilmek için tasarlanmış.

AGRESİF GÖRÜNÜM…

Bunların yanında Lamborghini’nin tüm kontrol sistemleri ve sürüş programları zenginliğiyle de, bu kompetisyon çevikliğine amatörlerin bile çıkabilmesini sağlayacak… Bu 13 sürüş modu, şehir içinde maksimum 180 HP ile sınırlı Città, 886 HP ile sınırlı Strada, içten yanmalı motorun 907 beygirinin kullanılabildiği Sport ile Recharge, Hybrid ve Performance olarak sıralanıyor… Güç sınırlaması olmayan Corsa ise, yarışmak isteyenlerin, direksiyon üzerindeki iki rotor aracılığıyla devreye alabileceği bir mod…

Öndeki 9,5J jant üzerinde 265/30 ZR21 ve arkadaki 12,5J jantlardaki 355/25 ZR22 boyutlarındaki runflat lastiklerinden başka; standardındaki arka tekerlerin açı alabildiği AWS sistemi, önceki modele göre yüzde 10 daha keskin direksiyon ve daha dinamik sürüş garanti ediyor. Kalkış kontrol sistemi, aktif yuvarlanma stabilizasyonu, ön aksta 10 pistonlu kaliperli 410x38 mm’lik karbon- seramik disklerin ve arkada 4 pistonlu 390x32 mm diskli frenlerin değiştirilebilir ESP ayarı… Hepsi, yepyeni karbon şasiye entegre “Monofuselage” denilen karbon fiber laminattan yapılmış monokok ile karbon ön yapının tümüyle endürans yarışları otomobilleriyle bire bir aynı mühendislikte olduğunu akla getiriyor.

Dövme karbondan, yani reçine ile preslenmiş kısa lif şeritlerinden oluşturulmuş şasi teknesi ve ön çarpma yapısı, çatı ve tüm kaplamaların klasik karbonla yapılmış olması da, yeni şasinin öncekinden yüzde 10 daha hafif ve yüzde 25 daha fazla burulma dirençli olması sağlamış. 80 mm artırılmış 2.779 mm’lik dingil mesafesinde ağırlık dağılımı da 44:56 olarak açıklanıyor.

Geleneksel Y ve altıgen öğelerle süslenmiş 4.977 mm uzunluğundaki Revuelto’nun köpekbalığı burnu, 1.160 mm yüksekliğindeki aşağı çömelmiş silueti, güçlü açılı ön camı ile tümüyle agresif… Uzun bir sırtı kaplayan, motor/şanzıman ünitesi, kokpit gölgelik ucundan arka çamurluk bombelerine kadar uzanan yan kanatlar, motora, şanzımana, frenlere ve hibrit sisteme hava girişi sağlayan arka çamurluk önündeki büyük Y şekilli hava girişleri, 2.266 mm genişliğe sahip bu dövüş boğasının mekanik şeklini tamamlıyor.

Lamborghini gibi canavarın bu en üst modelinde olmazsa olmaz 3 pozisyonlu arka kanadından, LMR amortisörlerle Magne Ride süspansiyonundan ise, sanıyoruz, bahsetmemize bile gerek yok.