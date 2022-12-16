Levent Özbilgin: Tüketici teknolojisi ürünlerine ailece çok meraklıyız

Fatoş BOZKUŞ

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Kayseri’de büyük bir ailenin ilk çocuklarından biri olarak dünyaya gelmiş. Teknolojiye meraklı bir çevrede yetişen Özbilgin’in bilgisayarla ilk tanışması Sinclair ZX Spectrum marka bilgisayar sayesinde olmuş. Henüz ailelerin siyah beyaz televizyonlardan renkliye geçiş yapmayı değerlendirdikleri bir zamanda ilk bilgisayar programını yazan Özbilgin, bilişim teknolojileri alanında çalışacağının sinyallerini de o yıllarda vermiş aslında.

Tüketici teknolojileri ürünlerine meraklı olan ve en son çıkan teknolojileri ilk deneyimleyen olmak isteyen Özbilgin’in çocukları da en az babaları kadar yeni teknolojilere meraklı.

Özbilgin’in bir başka ilgi alanı ise müzik. Özbilgin’in radarına, Amerika’da 30’lu yılların Blues ve Jazz’ından evrilmiş her türlü rock müzik girebiliyor.

Bir gününüz nasıl geçiyor?

Sabah 6 civarında kalkıp günün plan ve önceliklerine göz attığım bir zaman aralığı bulunuyor. Hafif bir kahvaltı ve yaklaşık yarım litre kahve ile güne başlıyorum. Hibrit ve esnek yapıda çalıştığımız için ofise gittiğim çok düzenli bir saat olmadığını söyleyebilirim ama özellikle İstanbul trafiğinden dolayı sabah 8:30’dan önce ofiste olmaya çalışıyorum. Genellikle müşteri toplantısı ya da çok acil bir durum olmadığı sürece sabah 9’dan önce bir toplantı kabul etmiyorum. Gün boyu ortalama 10’un üzerinde farklı başlıklarda toplantı ve karar alma noktası oluşuyor. Bir toplantının yarım saatten uzun olması benim için oldukça rahatsızlık yaratan bir faktör. Akşam, eğer yemekli toplantım yoksa genellikle 7 civarında evde olmaya özen gösteriyorum. Çocuklar ile geçirdiğimiz 2-3 saat zamandan sonra geri kalan işleri tamamlayıp gece yarısından önce uyumaya çalışıyorum. Tabii tüm bunların en büyük istisnası, küresel bir organizasyonun parçası olarak çalıştığımız için diğer saat dilimlerinde katılmak durumunda olduğumuz toplantılar oluyor; bu durumda günün 24 saatinin herhangi bir diliminde müsait olmak zorunda kalıyorsunuz. Tüm bu değişkenler arasında, günlük 6.5-7 saatlik uyku kotamı doldurmaya çalışıyorum.

İş hayatının stresinden uzaklaşmak için neler yapıyorsunuz?

Çocuklarım benim için bir ilham, eğlence ve inanılmaz bir deneyim. Çocuklarım beni iş hayatından hem tamamen soyutlayabilen, hem de bana çok şey öğreten birer kaynak! Çocuklarım dışında, müzik dinlemek benim için çok büyük bir tutku. Mümkün olduğu kadar çeşitli kanallardan, mümkün olan en üst kalitede müzik tüketmeye özen gösteriyorum. Evcil hayvanlara, özellikle de kedilere çok büyük bir ilgi ve sevgim var. Sokak hayvanları ile olabildiğince haşır neşir olmaktan mutluluk duyuyorum.

Çocuklarınıza yeterince zaman ayırıyor musunuz? Birlikte en çok ne yapmaktan keyif alıyorsunuz?

Basit bir hesapla, haftamın en az yüzde 40’ı iş, yüzde 30’u aile, geri kalan yüzde 30’u ise uyku ile geçiyor. Ailemle birlikte oyun oynamaktan ve dışarıdan gezmekten çok keyif alıyorum. Onlara yeni deneyimler yaşatmak, gezdirmek ve hayatın değişik yönlerini görürken aldıkları keyfi görmek beni çok mutlu ediyor. Bilgisayar oyunları hayatımızda çok büyük bir yer kaplıyor. Sadece XBOX veya Windows PC’lerimizde değil, tabletlerimiz, telefonlarımız ve diğer konsollarımızda da oyun oynuyoruz. Sadece tekil oyuncu gerektiren değil, multiplayer oyunlarda birlikte ya da rekabetçi şekilde oynamak çok hoşuma gidiyor. Birlikte yaptığımız oldukça büyük bir lego koleksiyonumuz var. İki ana tema üzerine odaklanıyoruz; arabalar ve Star Wars evreni. 20’nin üzerinde bin parçalık legomuz var.

Ne kadar zamanınızı oyun oynayarak geçiriyorsunuz?

Haftanın 4-5 saati oyun ile geçiyor diyebilirim; genellikle gece yarısı oynuyorum. Hafta sonları da çocuklarla birlikte oynuyoruz. Son 10 yıldır oynadığım oyunlar daha çok uçuş simülasyonu ve First Person Shooter tarzı oyunlar...

Teknolojik oyuncaklara da ilginiz olduğunu biliyoruz. Ne tür oyuncaklarınız var?

‘Consumer Technology’ ürünleri ya da ‘Gadget’ adını verebileceğimiz ürünlere çok merakımız var. Evimizde son jenerasyon her marka oyun konsolundan bir örnek bulundururuz. Uzaktan kumandalı değişik drone’larımız var. Telefon/tablet/akıllı saat olarak tüm ailecek Apple ekosistemindeyiz ve 30’dan fazla idevice’ımız (cihazımız) bulunuyor. Bunların yanı sıra, bilgisayar oyun aksesuarları (oyun & simulasyon kolları), VR kasklar ve özellikle son zamanlarda çıkan akıllı enerji depolama ve solar şarj ünitelerine ilgimiz çok. Alışverişimizi hem yurt içi hem yurt dışı her türlü kanaldan yapabiliyoruz; yeter ki en son çıkan bir teknolojik ürünü ilk deneyimleyebilenlerden olabilelim...