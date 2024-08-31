Lido Bir Kez Daha Işıl Işıl: 81. Venedik Film Festivali Başladı!

CANAN DEMİRAY

Bu yıl Venedik’te Luca Guadagnino, Pedro Almodóvar, Todd Phillips, Pablo Larrain, Brady Corbet gibi başarılı yönetmenlerin yeni filmlerinin yanında Orizzonti bölümünde Türkiye’den üç film yarışıyor. Önce Covid, ardından geçtiğimiz yıl Hollywood’da süren grevlerin gölgesinde açılan festival bu kez kırmızı halıda yıldızlarla dolu.

Partiler ihtişamlı Danieli otelinde başladı, 7 Eylül’e kadar festival çevresinde, çeşitli yayın ve sponsorların etkinliklerinde dünya yıldızlarının yanı sıra güzel Türk oyuncuları da kırmızı halıda yürürken görmek mümkün. Festival açılışında Yaşam Boyu başarı ödülü ise bu yıl bilim kurgu ve filmlerinin ikonik ismi, Oscar adayı ve Altın Küre ödüllü yetenekli oyuncu Sigourney Weaver’a verildi. Altın Aslan ve tüm diğer ödüller için yapımlar yorumlar almaya başladı.

Beetlejuice ile açılış

36 yılın ardından Tim Burton’un unutulmaz yapımlarından Beetlejuice'un devam filmi prömiyerini Venedik Film Festivali'nin açılışında yaptı. Yeni filmde orijinal kadroya Wednesday’le tanınan Jenna Ortega, usta oyuncu Willem Dafoe ve yönetmenin kız arkadaşı efsane oyuncu Monica Bellucci de katılıyor.

Maria

Dünyanın en ünlü opera sanatçılarından Maria Callas’ın hayatını konu alan Maria da festivalin Altın Aslan için yarışan yapımlardan. Callas, Yunan armatör Aristotle Onassis’le yaşadığı tutkulu aşkın ardından Onassis'in 1968'de Jackie Kennedy ile evlenmesi ile büyük bir hayal kırıklığı uğramıştı. Senaryosu Steven Knight'a ait film Callas’ın 1970'lerde Paris'teki yaşamına odaklanıyor. Yönetmen Pablo Larrain filmi hayatını dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere adamış bir kadının kendi sesini ve kimliğini bulma çabasını anlatan bir eser olarak tanımlıyor. Maria olarak güzel oyuncu Angelina Jolie, Onassis rolünde ise başarılı oyuncu Haluk Bilginer var.

Joker, Folie à Deux

Bir devam filmi, Joaquin Phoenix’in unutulmaz oyunculuğuyla bir Batman spinoff’un ötesinde Joker Folie a Deux ile Venedik’te olacak. Joker yani asıl adıyla Arthur Fleck'in hayatının aşkı Harley Quinn ile tanışması ve yargılanacağı davası filmin konusu. Serbest kaldıktan sonra çift filmin adından da anlaşılacağı gibi deli romantik bir maceraya sürükleniyor. Lady Gaga bir kez daha kamera karşısında. Phoenix bir önceki filmdeki rolüyle Oscar’ı kucaklamıştı. Müzikal film yine Todd Phillips imzası taşıyor.

Queer

Yönetmen Luca Guadagnino Venedik’te prömiyer yapmaya alışık isimlerden. Geçtiğimiz yıl Challenger Venedik programında çıkarılsa da bu kez Queer ile yeniden festivalde yarışıyor. William S. Burroughs’un tartışmalı romanından uyarlanan filmin başrollerinde Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman ve Lesley Manville var. Film, bir Amerikalı William Lee'nin Meksiko City'de özgürlüğünü yaşarken genç bir adam olan Eugene Allerton ile tutkulu bir ilişki yaşamasını anlatıyor. Kostümleri, müzikleri ve başarılı performanslarıyla festivalin iddialı yapımlarından biri.

The Room Next Door

Ispanyol yönetmen Pedro Almodóvar imzalı The Room Next Door, gençliklerinde birlikte çalışan ve yıllar sonra yeniden bir araya gelen, biri savaş muhabiri diğeri romancı iki eski dost Ingrid ve Martha'nın hikayesini konu alıyor Dostluk, ölüm, savaşın acımasızlığını ve iki kadının bu gerçeklerle nasıl başa çıktığını filmde işleniyor.

Babygirl

A24 yapımı, Halina Reijn’in yönettiği Babygirl hararetli olduğu dile getirilen bir yapım. Filmde, New York'ta güçlü bir iş kadını olan Romy karakterini canlandıran Nicole Kidman, genç bir stajyerle kariyerini ve ailesini riske atarak tutkulu bir ilişkiye başlıyor. Karakterlerin güç, cinsiyet, yaş ve içgüdülerle ilgili karmaşıklıklarını keşfetmelerinin içsel yolculuğunu konu alan erotik-gerilim filmindeki rolü için Kidman kendisini şimdiye kadar en zorlayanı olduğunu söylüyor verdiği röportajlarda. Harris Dickinson genç stajyer rolünde olduğu filmde Antonio Banderas, Sophie Wilde, Esther McGregor de rol alıyor.

The Brutalist

Adrien Brody, Felicity Jones, Stacy Martin,Raffey Cassidy, Guy Pearce ve Joe Alwyn'in başrollerini paylaştığı, Brady Corbet'in yazıp yönettiği film The Brutalist, savaş sonrası Avrupasından kaçan vizyoner bir mimar Laszlo Toth ve eşinin modern Amerika'nın doğuşuna tanıklık etmelerini konu alıyor. 30 yıllık bir zamanı anlatan film 3 saat 35 dakika.

The Order

King Richard’ın da yazarı Zach Baylin'in The Silent Brotherhood kitabından uyarlanan filmde, 80’lerde beyaz üstünlükçü terör grubunun banka ve zırhlı araç soygunları gerçekleştiren bir FBI ajanının hikayesi var. Ajanı Jude Law canlandırıyor. Terör grubunun karizmatik lideri ise rolünde ise Nicholas Hoult, ABD federal hükümetine karşı yıkıcı bir savaş planlıyor. ABD’deki 6 Ocak 2021 olaylarına bir uyarı niteliğindeki yapımın yönetmeni Justin Kurzel.

Wolfs

Picture perfect ikili Brad Pitt ve George Clooney uzun sürenin ardından yeniden birlikte beyaz perdede. British GQ için yaptıkları çekim en az fragmanı kadar ilgi çeken film iki rakip iş bitiricinin komik ve aksiyon dolu macerasını konu alıyor.

Marco

Holocaust bu yıl da festivalin gündeminde ancak bu kez biraz farklı. Marco, Nazi toplama kampında mahkum olduğunu iddia edip İspanya’ya göçen, burada da Soykırım Kurbanları Derneği'nin sözcülüğünü yapan karizmatik bir adamın gerçekten bir kurban olmadığının ortaya çıkmasın üzerine. Gerçek olaylara dayanan filmin yönetmenleri Aitor Arregi, Jon Garaño. Başrolde ise Eduard Fernández ve Nathalie Poza var.

Bir Alfonso Cuaron yapımı: Disclaimer

Beş Oscar’a sahip yönetmen Cuaron tarafından yazılıp yönetilen Disclaimer, Apple Tv’den önce Venedik’e geliyor. Yedi bölümden oluşan bir psikolojik gerilim dizisi Renee Knight'ın aynı adlı çok satan romanından uyarlandı. Hikayede başarılı gazeteci Catherine Ravenscroft başkalarının yanlışlarını ortaya çıkararak ün kazanan bir figür. Ancak, kimliği belirsiz bir yazardan aldığı bir romanın kendi karanlık sırlarını açığa çıkardığını fark ettiğinde dehşete kapılır. Catherine, kitabın yazarının kimliğini ortaya çıkarmaya çalışırken, hayatı ve ailesiyle olan ilişkileri tehdit altına girer. Güçlü oyuncular Cate Blanchett ve Kevin Kline başrolde.

Orizzonti’de Türkiye’den üç film yer alıyor

Sinemanın geleceğini şekillendiren yenilikçi filmler ve sinemanın yeni isimleri Orizzonti bölümünde filmleri ile yer alıyor. Debra Granik başkanlık ettiği jüride Ali Asgari, Soudade Kaadan, Christos Nikou, Tuva Novotny, Gábor Reisz ve Valia Santella var. Murat Fıratoğlu imzalı Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri İKSV’nin ‘Köprüde Buluşmalar – Work in Progress’ atölyesinde de yer almıştı, şimdi Venedik’te olacak. Bir diğer yapım, Cansu Baydar’ın Neredeyse Kesinlikle Yanlış adlı kısa filmi. O da Orizzonti’nin kısa filmleri arasında olacak. Orizzonti Extra’da ise Türker Süer imzalı ‘Edge of Night’. Yarışma dışındaki en dikkat çekici yapımlardan biri de İngiliz yapımcı Asif Kapadia'nın zaman yolculuğu temalı belgeseli ‘2073’. 50 yıl sonrasının distopik geleceğinde geçen bir belgesel nasıl mümkün olur izleyeceğiz.