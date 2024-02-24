Londra’da stil ‘tavan’ yaptı

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Londra Moda Haftası; dört büyük moda haftasının en asi çocuğu… İklim krizinden, ekonomik sorunlara kadar lüks moda sektörünün sorgulandığı bir dönemde basılan 40. yaş, oldukça dikkat çekici etkinliklere sahne oldu.

Çiçekli kaşlar, büyük paltolar ve sahte kürklerin damga vurduğu moda haftası, Curtain Road, Holland Park, Ladbroke Grove, Old Street ve Tottenham Court Road gibi 51 farklı lokasyonda gerçekleşti.

Merkezleri Paris ve Milano’da bulunan lüks devleri güç gösterisi yaparken, Londra, genç ve bağımsız tasarımcılara da oldukça fırsat tanıdı bu sene. Molly Goddard, Erdem ve Simone Rocha gibi isimlerin yanı sıra, Dilara Fındıkoğlu ve 16Arlington gibi daha taze yüzler ön plandaydı.

“Kırmızı podyum” trendi henüz azalmasa da, kırmızılı kadının yerini daha abartısız, bordodan siyaha uzanan koyu tonları tercih eden, statü ve güç sahibi kadının aldığını söylemek yanlış olmaz.

Kente aşk mektubu

Bu sene 40. yılın şerefine, Londra Moda Haftası’nda alışık olmadığımız gelişmeler de gündeme geldi. Mesela, Londra Moda Haftası’nın Londra Borsası’na girmesi gibi... Bu kararın yaratıcı endüstriler üzerinde önemli bir etkisi olacağı kesin.

Bir diğer gelişme, Londra’nın yaratıcı topluluğuna ithaf edilen aşk mektubu oldu. “Londra’ya Aşk Mektubu” Ezra Collective grubunun lideri ve davulcusu Femi Koleoso tarafından yazıldı ve moda dünyasının önde gelen isimleri tarafından seslendirildi.

İngiliz Moda Konseyi (BFC), Apple TV işbirliğinde bir televizyon serisi başlattı. Seri, Coco Chanel ve Christian Dior üzerine bir dokümanter.

Siyasetçiler de moda konuşuyor

Son dönemde önemli bir başarı yakalayan lüks markası Self-Portrait’nin tasarımcısı Han Chong işbirliğinde BFC x Self Portrait Yeni Ay Yılı etkinliği düzenlendi. Bir diğer önemli etkinlik ise, 10 Downing Street’teki ‘akşamüstü çayı’ oldu. Bu etkinlik sırasında, sanatçılar politikacılar ve devlet temsilcileri ile bir araya geldi.

BFC’nin genç tasarımcıları desteklemek ve global pazarlarda tanınmalarını sağlamak için hayata geçirdiği NEWGEN oluşumu, Ahluwalia, Christopher Kane, Erdem, Giles Deacon, Halpern, Mary Katrantzou ve Roksanda gibi eski mezunları ile önemli bir kampanya başlattı. Sanatçıların imzalarının olduğu sınırlı sayıda lüks bez çanta koleksiyonu, 2024 yılı boyunca Heathrow Havalimanı'ndaki Case, Harrods, WHSmith ve World Duty Free gibi mağazalardan satın alınabilecek. Bez çantalar, Bags of Ethics ile birlikte hazırlandı ve her çantadan elde edilen bağış doğrudan BFC Vakfı'na aktarılacak.

Ekonomiye 21 milyar sterlin katkı

Bu sene Londra Moda Haftası’na 107 marka katıldı. 94 fiziksel, 19 dijital etkinlik gerçekleşti. Moda haftası öncesinde Londra Moda Endüstrisi’ne yönelik verilen yer aldığı bir rapor yayımlandı. Bazı rakamları paylaşmak isterim. Örneğin, Birleşik Krallık’ta kadın giyim satış rakamları 2023 yılında yaklaşık 31.9 milyar sterline, erkek giyim satış oranları ise 15.6 milyar sterline ulaştı.

Londra bugün dünyanın ilk dört moda başkenti arasında yer alıyor. Moda endüstrisi toplamda 900 bin kişiye iş sağlıyor ve ekonomiye 21 milyar sterlin katkıda bulunuyor. Yani borsaya girmesi boşuna değil.



