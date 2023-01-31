Okan ALTAN

Sadece iki yıl önce dünya prömiyeri yapılan Lucid Motors’un büyük ve lüks Air isimli elektrikli sedan serisi, 2021 yılında üretime girdi ve hammadde, çip, lojistik gibi problemlere rağmen 2022’de de tam 7.180 adetlere ulaşıldı.

Şirketin kuruluşunda tasarımcısı Derek Jenkins ile sohbet ederken, bu pahalı sedan modelin ardından, Suudi Arabistan’da yeni kurulacak fabrika ile satışları üç kat artıracak Gravity isimli bir SUV’un geleceğini de öğrenmiştik. Yani yepyeni ve üstelik çok pahalı modelleri olacak olan bir markanın, bu kadar hızlı büyüyor olması, tüm otomotiv endüstrisini şaşırtırken, diğer tüm küçük elektrikli otomobil start-up’larını da ayrıca heyecanlandırıyor…

Güçlü seçeneklerine en doğru teknolojiyi seçebilmek için Panasonic Energy ile de anlaşan Lucid Motor’un bir anda elektromobilite araçlarının zirvesine oturmasını sağlayan isim ise, Tesla’ları yaratan başmühendis Peter Rawlinson…

Lucid Air’lerin diğer tüm elektrikli otomobil üreticilerinden farkı da, adeta bir rüya takımı kurarak, batarya hücrelerindeki kimyadan batarya paketlerini çok farklı yapılarda tamamlamalarına, e-motorlar için yepyeni fikirlerle hiper performansa ulaşmalarından dünyanın en iyi aerodinamik değerini yakalamalarına ve elbette üretim metodlarında da klasik ana üreticilerden çok daha değişik metodları kullanmalarına kadar otomotivi farklı düşünmeleri olarak açıklanabilir. Diğer yanda rakiplerinden çok daha hızlı şarj kapasiteleri ve Tesla AutoPilot’un çok üstünde hassasiyetle çalışan sürüş asistanı sistemleriyle de övünüyorlar…

Avrupa satışlarına da 883 km WLTP menzil iddiasıyla başlayan Lucid, elektrikli büyük limuzin segmentinde BMW ve Mercedes’in çok ilerisinde olduklarını ve ilk tesisleri Arizona’daki Casa Grande fabrikalarında adeta Rolls-Royce ve Bentley gibi elde üretim yapmalarının lüks kavramını oluşturduğunu söylüyorlar.

4,97 metre uzunluk ve 1,45 m yüksekliğindeki Air modelinin, 3,1 metrelik uzun dingil mesafesi içinde rakip markaların hepsinden daha geniş kabin içi, öndeki 280 litrelik “frunk”ıyla toplamda 739 lt bagaj kapasitesi bulunuyor.

Özel mikro lensli far çizgisiyle, sanki normal farları yokmuş gibi görünmesi de ultra modern dizaynını desteklerken, devasa çamurlukları içindeki dev tekerleri, dış bükey ön kaputu, küçük dikiz aynaları… Coupe tarzı arkaya eğilen tavan çizgisi çok büyük panorama tavanının adeta ön camla entegre gibi görünmesi, araca sağlam bir duruş kazandıran kalın C-direkleri ve arkadaki ince LED şeridiyle yollardaki elektrikliler arasında hemen fark edilecek kadar da şık tasarlanmış.

Konforu maksimize eden havalı suspansiyonun dinamik sürüşlere de milisaniyeler içinde adapte olması ya da bozuk yola girildiğinde de anında kabine minimum sarsıntı yansıtacak şekilde yumuşaması, 32 farklı kamera, radar ve ultrason sensörüyle gerçekleştiriliyor.

Lucid mühendislerinin geliştirdiği şimdilik öndeki mesafe ve hızı ölçen optik özellikteki yüksek çözünürlüklü Lidar sistemini, otonom sürüşün ileri seviyelerine doğru geliştiriyor olması da, bir başka bonus. Çünkü, hardware olarak hazır olan araç üstündeki sistem, homologasyonlar sonrası havadan güncelleme ile tam otonoma yönelik müşterilerin kullanımına açılabilecek.

TÜM LUCID AIR’LERİN ZİRVESİ: SAPPHIRE

ABD dışında öncelikle yollara çıkarılan Air Dream Edition’ın 946 ve Performance versiyonunda 1.126 HP’lik arka aksında çift e-motorlu, invertör ve şanzımanıyla fazlasıyla kompakt adeta iki büyük valiz yeri kaplayan mühendisliği de, bu kadar yüksek gücün bu kadar dar alana sığdırılması konusuyla uzmanları şaşırtıyor… Uzun menzilli versiyonu 933 HP olarak sunulacak daha ekonomik Lucid Air Grand Touring’in 830 HP’lik standart versiyonunun bile 0-100 km/h hızlanmada 3 saniyeye yaklaştığını ve menzilinin de 830 km’ye ulaşacağı belirtiliyor. Bu GT’nin 718 km menzilli Performance şekli de 1.065 HP ile 0-100 km/h hızlanmada 2,6 saniye ile segment rekoru kıracakmış. Touring versiyonunun 629 HP olacağını da hatırlatırken, en ulaşılabilir ve Cw 0,197 ile en aerodinamik Air versiyonu olan Pure’un ise çift motoruyla 487 HP’lik dinamizme, sahip olacağı açıklanıyor.

Fakat tüm Lucid Air’lerin zirvesinde ise, bu yıl müşterilere teslim edilmeye başlanacak Sapphire isimli, daha da yüksek performans tekniğine ve olabilecek en lüks donanıma sahip bir versiyon daha var… Bu Top-Air, 1.217 beygir gücü, 2 saniyelik 0-100 km/h akselerasyon ve çeyrek mil geçişi için 9 saniyenin altı gibi müthiş agresif verileriyle ortalığı karıştıracak… Önde 265/35 R20 ve arkada 295/30 R21 ölçülerinde daha geniş ve büyük lastikler, vücudu saran yeni sportif koltuklar, Stealth Look denilen özel fonksiyonel süslemeler ve farklı ekran grafikleriyle çok daha çekici olması sağlanacak…

Lucid Air’ler, kendi üretimleri olan 900 Volt’luk yürür aksam ve 113 kWh’lık bataryalarının yanında ısı pompasında da kendi iç mühendisliğine güveniyorlar. Çift yönlü şarj, 15 dakikada 400 ve dakikada 32 kilometrelik elektrik yükleme gibi ek avantajlarıyla 87 bin dolardan başlayan ABD fiyatları, Touring’te minimum 97 bin dolar, Air Grand Touring 154.000 dolar ve Performance versiyonu 179.000 dolar ve özel güvenlik donanımıyla 378 km/h maksimum hıza da çıkması da denenen zirvedeki Sapphire’in ise tam 249.000 dolar olduğunu da belirtelim… Avrupa için Dream Edition’ın 218.000 Euro’luk fiyat etiketinin de, tüm rakiplerinden daha pahalı olduğunu hatırlatalım.