Lufian, yeni koleksiyonunu tanıttı

Türkiye’nin giyim markalarından Lufian, 2023-2024 Sonbahar / Kış koleksiyonu’nu, yeni marka yüzü Burak Deniz ile birlikte tanıttı. Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüştepe ve Lufian Kurucu ortağı Nuray Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmanda, Lufian’ın doğadan alınan ilhamla tasarladığı yeni koleksiyonu tanıtıldı.

“Burak Deniz ile Lufian’ın sinerjisi tuttu”

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Gümüştepe, Lufian koleksiyonlarının modern ve dinamik tarzının Burak Deniz ile iyi bir sinerji yarattığını ifade ederek şöyle konuştu: “Lufian olarak, 28 yıldır süren bu heyecan verici yolculuğumuzda, yenilikçi bakış açımız ve inovatif ürünlerimizle giyim sektöründe öncü bir marka olmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'de 115, yurt dışında 35 mağaza ve bini aşkın çalışanımızla hizmet veriyoruz. Hedefimiz erkek giyimin yanı sıra yeni adım attığımız kadın giyimde de aynı başarıyı yakalamak ve gerçekleştireceğimiz projelerle adımızdan daha sık söz ettirmek. 2023-2024 Sonbahar / Kış koleksiyonumuzu da tamamen bu vizyon çerçevesinde oluşturduk ve Türkiye’nin en sevilen oyuncularından biriyle iş birliği gerçekleştirdik. Burak Deniz ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği için biz çok heyecanlıyız ve bu iş birliğinin sinerjisine inanıyoruz.”

“Heyecan verici bir deneyim ”

Lufian gibi köklü bir markanın, marka yüzü olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Burak Deniz, “28 yıllık geçmişiyle, Türkiye’de özellikle erkek giyim alanında öncü bir marka olan Lufian ailesinin bir parçası olmak benim için özel ve heyecan verici bir deneyim. Doğadan ilham alarak tasarlanan yeni sezon koleksiyonunda kendi tarzımı yakalamakta hiç zorlanmadım. Lufian'a ve tüm ekibine bu heyecan verici yolculuğa benim de katkı sunmamı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. ” dedi.

Yeni sezon ürünleri ‘kendin olduğun her an’a eşlik ediyor

Yeni koleksiyonlarına ilişkin bilgiler veren Lufian Kurucu Ortağı Nuray Kılıç ise şu ifadeleri kullandı: ‘’2023/24 Sonbahar-Kış koleksiyonumuz, her hava koşuluna ve ortama eşlik edecek benzersiz tasarımları içeriyor. Özellikle Tommy kaz tüylü montlar, koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından biri oldu. Geniş bir renk skalası ile sunduğumuz bu montlar, sadece estetik bir görünüm sunmakla kalmayıp aynı zamanda fonksiyonel bir deneyim sağlıyor. Bu koleksiyonun parçaları arasında yer alan uzun montlar, waterproof teknolojisi ile üretilmiş olup ani hava değişikliklerine karşı koruma sağlama özelliği ile öne çıkıyor. Lufian olarak, gelecekte de moda dünyasında varlığımızı sürdürmeye ve tasarımlarımızla müşterilerimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz.”