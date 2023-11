Lüks saç bakımı kategorisi büyüyor

Takip Et

ÖZGE YAVUZ

LÜKS KOZMETİK hızla büyüyor. Özellikle pandeminin ardından saç bakımına gösterilen özen artıyor ve lüks saç bakım kategorisi hızla büyüyor. Dünyaca ünlü saç bakım markası Olaplex’in Türkiye perakende kanadını yürüten Makyajtrendi.com Kurucusu Selin Öztarhan, Türkiye’deki lüks kozmetik pazarını değerlendirdi.

Türkiye’de lüks kozmetik pazarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Lüks segment, tüm dünyada yaşanan pandemi sonrası global resesyona rağmen büyümeye devam ediyor. Tüketiciler, pandemi sonrası etkisi altında girdikleri YOLO (You live only once) hissiyle arzu ettiklerini ertelemiyorlar. Kozmetik de bu noktada tüketiciler için en erişilebilir lüks kategorisi oluyor. Özellikle lüks saç bakımı ve makyajda güçlü büyümeler görüyoruz. Lüks kozmetik sektörünün Türkiye’de büyümesini sağlayan en önemli etkenlerden birinin sosyal medya ve dijital platformlar olduğuna inanıyorum.

Olaplex kaç yıldır Türkiye’de satılıyor, satışlar nasıl gidiyor?

Olaplex, 2014 senesinde kurulan ve Bağ Güçlendirme Teknolojisi’nin yaratıcısı olarak tanınan prestij saç bakım markası... Olaplex ürünleri, hasar görmüş saçları onarmak, güçlendirmek, kırılmayı azaltmak ve genel saç sağlığını desteklemek için tasarlandı. Patentli Bağ Güçlendirme Teknolojisi sayesinde saçı içten dışa onararak daha kalıcı ve sağlıklı görünen saçlar elde etmenizi sağlıyor. Olaplex ürünleri Türkiye’de Ocak 2023’te satışa sunuldu. Araştırmalarımız sonucunda Türk tüketicilerin Olaplex’i bir şekilde duyduklarını ve merak ettiklerini, ancak markanın sektörde nasıl konumlandırıldığını bilmediklerini öğrendik. Bu noktada Olaplex’in özgün ve lider konumunu ve konseptini daha iyi anlatmak üzere 360 derece pazarlama çalışmaları tasarladık.

Olaplex ürünleri Türkiye’de hangi kanallarda satılıyor?

Olaplex ürünlerini perakende satış noktaları olarak seçkin bayilerde, dijital alışveriş platformlarında ve makyajtrendi.com’da müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Türkiye’deki hedefleriniz neler?

Olaplex olarak Türkiye’deki prestij saç bakım kategorisinde 1 numara olmayı hedefliyoruz. Patentli Bağ Güçlendirme Teknolojisi’nin gücünü ve sonuç odaklı etkilerini göstererek marka bilinirliğini artırmak ve Olaplex’i daha fazla Türk tüketiciyle buluşturmak istiyoruz. Markanın satışları şu an çok iyi gidiyor; müşterilerin ortalama sepet adetlerinin yüksekliği bizi daha da heyecanlandırıyor.