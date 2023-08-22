Lüks tutkunlarının ‘parfüm aşkı’

Özge Yavuz

Moda&Marka Sohbeti

Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede pandemi döneminde bile büyüyen lüks sektörü, parfümün başı çektiği güzellik alanına da pozitif bir dokunuş yaptı. Lüks parfüm trendi; hızlı kentleşme, sosyal medyanın alışveriş alışkanlıkları üzerindeki etkisinin artması, ünlülerin lüks parfümleri kullanmaları, bayram, doğum günü, yıl dönümü gibi özel günlerde özel parfüm hediye etme trendinin artması gibi faktörlerle hızla yayılıyor. Farklı sektörlerde çalışırken, lüks parfümdeki bu büyümeyi öngörerek 2011’de bir parfüm butiği olan La Déesse’i açan, bu yapıyı daha sonra NeoBloom’a dönüştüren Birgül Ulucan Öztürk ve Gamze Ulucan ile lüks güzellik sektörünü ve özellikle parfümü konuştuk…

Dünyaca ünlü markaları Türkiye’ye getiriyorsunuz. En çok hangi ürün grubuna ilgi var?

En çok parfüm ve cilt bakımı ürünlerimiz satılıyor. Ev kategorisinde mum ve diffuser ürünleri en çok satanlar.

Parfümde en çok hangi markalarınız satılıyor? Bu parfümlerin fiyat aralığı nedir?

En çok satan markalarımız başta Maison Francis Kurkdjian olmak üzere, Acqua di Parma, Initio ve Ex Nihilo. Fiyat aralıkları 5.000 ile 25.000 TL aralığında değişiyor. Türkiye’de lüks parfüme olan ilgi günden güne artıyor. Şirketimizi kurduğumuz yıllarda insanların niş parfümlerle ilgili bu derece bilgisi yoktu fakat talep şu an -markaların dijital kanallar aracılığıyla daha kolay keşfedilebilmesiyle- oldukça arttı.

Lüks parfüm trendi şu an dünyada nasıl bir noktada? Türkiye bu trendin neresinde?

Hızlı kentleşme, lüks parfüm pazarının büyümesini artırıyor. Özellikle genç nesilde lüks parfümün popülaritesinin artması, lüks parfüm pazarının büyümesini sağlayan en önemli faktörlerden biri. İnsanlar arasında lüks güzellik bilincinin artması ve lüks yaşam tarzı ve ürünlerine yönelik tercihlerin artması pazarı daha da etkiliyor. Ayrıca değişen yaşam tarzları, büyük markaların ürünlerinin yaygınlaşması ve insanların harcanabilir gelirlerindeki artış lüks parfüm pazarını olumlu yönde etkiliyor. Önümüzdeki beş sene boyunca, Türkiye de dahil olmak üzere sektörde yüksek büyüme rakamlarının devamlılığı bekleniyor.

Kozmetik sektöründe lüks mü orta segment mi daha hızlı büyüme vadediyor?

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da orta gelir sınıfı giderek küçüldüğü için lüks ve ana akım pazarların daha hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz.

Şu anda hangi tarz kokular popüler?

Öd ağacının ve amberin yoğunlukla kullanıldığı ve bu içeriklerin yıldız olduğu bir dönem oldu ve hala da etkisi sürüyor. Yeni trend olarak safran gibi baharatlı içeriğe sahip parfümleri görmeye başlayacağız. Eylül ayında lanse edilecek olan Acqua di Parma’nın yeni parfümü Zafferano bu trendin ilk örneklerinden biri olarak gösterilebilir.

Parfüm içeriklerinde hangi meyveler, hangi çiçekler ve notalar revaçta?

Bergamot, greyfurt gibi narenciyeler parfümlere kattıkları parlaklık ve ferahlık dolayısıyla hep tercih edilenlerden. Gül, yasemin, şakayık gibi çiçekler zarafet ve derinliği sağladığı için yine favorilerden. Sandal ağacı, sedir ağacı, misk, amber gibi notalar da parfümün kalıcılığında oynadıkları rol sayesinde en çok aranan hammaddeler arasında…