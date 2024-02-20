Lüksü yok eden adam

Ada ÜNLÜ



Volkan Yılmaz, nam-ı diğer Tanner Leatherstein… O,lüks çantaların katili… Sosyal medyada astronomik fiyatlı lüks çantaları kesip biçmesiyle kült bir takipçi kitlesine ulaşmış bir isim.

Tiktok’ta 950 bin, Instagram’da 621 bin takipçisi var. Lüks markaları yırtıp, yakmasının nedenini “malzemelerin ve işçiliğin gerçek kalitesini göstermek ve ürünün yapımının ne kadara mal olmuş olabileceğini ortaya çıkarmak” olarak açıklıyor.

Yılmaz paylaşımlarında Louis Vuitton'un bir çantasını parçalıyor, Christian Louboutin'in kendine özgü kırmızı tabanını bir İngiliz anahtarı kullanılarak söküyor, ya da 2 bin 200 dolarlık bir Prada clutch'ı önce kesip, sonrasında da yakıyor.

"Çoğu durumda, tahminlerim fiyat etiketinde yazanın onda biri kadar çıkıyor” diyen Yılmaz, sizce sosyal medya hesapları için lüks ürünlere ne kadar harcıyor? New York Times’da yayınlanan bir röportajında, deriye olan tutkusunu ve lüks ürünleri neden parçaladığını anlattı:

İlk deri ceketimi yapmak için 5 koyun derisi tabakladım

“Ailemin Türkiye'de bir tabakhanesi vardı, yani ben bu işin içinde doğdum. On bir yaşımdayken ilk deri ceketimi yapmak için beş koyun derisini tabakladım. İstanbul'da üniversitede okurken tabakhanede çalıştım, ardından deri ithalatı ve ihracatı hakkında bilgi edinmek için Çin'e ve ardından Türkmenistan'a gittim. 2009 yılında ABD'de yeşil kart çekilişini kazandım ve Chicago'ya taşındım. Illinois Üniversitesi'nde MBA yaparken taksi şoförlüğü yaptım, ardından yönetim danışmanı olarak çalıştım. Bu, ‘ölüyormuşum’ gibi hissetmeme neden oluyordu. Deriye hala takıntılıydım, bu yüzden Pegai adlı kendi deri markamı kurdum. İşin tasarım tarafını YouTube'dan kendi kendime öğrendim. Geçimimi sağlamak için Uber işleri yaptım. 2019'da, iş devam ederken Dallas'a taşındım.”

Fiyat etiketle ilişkilendirilen statü ile ilgili

Her şeyin arkadaşları ve onların arkadaşlarının kendisinden deri alışverişlerini kontrol etmek istemeleriyle başladığını açıklayan Yılmaz, kalite hakkında ne düşünüyorum? Çok mu fazla ödemişler? Bu durum, insanların aslında derinin nasıl elde edildiği veya kullanıldığı hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını ve lüks deri ürünlerindeki fiyat artışlarından şüphelendiklerini fark etmemi sağladı. Ben de onların sorularını yanıtlamak için bazı videolar hazırlamaya başladım. Bu videoların kadar ses getireceğini tahmin etmemiştim” diyor.

İlk parçaladığım çanta bir Louis Vuittton’du

“İlk parçaladığım çanta bir Louis Vuitton evrak çantasıydı. Louis Vuitton dünyanın en ünlü deri markalarından biri, ancak pek çok kişi ikonik LV monogram malzemesinin aslında kanvas olduğunu bilmiyor. Viral olan ilk video, Chanel'in bin 200 dolarlık küçük bir cüzdanıydı. O andan itibaren, farklı markaları öne çıkarma talepleri durmaksızın gelmeye başladı. Bir çantayı keserken öncelikle deri kalitesine, nasıl tabaklandığına bakıyorum. Cilayı çıkarmak için aseton kullanıyorum ve deriye ne kadar plastik makyaj uygulandığını görebiliyorum. Hangi tabaklama işleminin kullanıldığını değerlendirmek için deriyi yakıyorum Ardından dikiş, donanım ve işçiliğe bakıyorum. Yaptığım işin büyük bir kısmını, markanın iddialarını değerlendirmek oluşturuyor. Bir çanta dışarıdan iyi görünebilir, ancak içini açıp baktığınızda başka bir hikaye anlatır.”