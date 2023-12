Makyajı ‘iyi hissetmek’ için yapıyoruz!

Özge Yavuz

Pandemiyle birlikte kadınların makyaja bakış açısı değişti. Eskiden başkalarına güzel görünmek için yapılan makyaj motivasyonu artık kişinin kendi özüne döndü. Kadınlar ‘Ben makyajı kendimi iyi hissetmek, modumu yükseltmek için yapıyorum’ diyor. Bu yeni moda uyumlanan kozmetik markası Flormar da, marka kimliğini dönüştürdü, yeni mottolar, yenilikçi ürünlerle yoluna devam etme kararı aldı. Flormar Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuba Altunterim ile markanın dönüşümünü ve yeni hedeflerini konuştuk…

Flormar'ın yeni marka kimliğinden bahseder misiniz?

Bu hikayenin yani yeni marka kimliği dönüşümümüzün başlangıcı pandemi zamanına uzanıyor. Pandemi ile gerçekten birçok şey değişti; hepimizin hayata bakışında, tüketim alışkanlıklarımızda köklü değişimler oldu ve tabii ki bu biz kadınların makyaj yapma alışkanlıklarına da yansıdı. Burada asıl ilginç olan hem Türkiye’de hem yurtdışında yaptığımız araştırmalar kadınların sadece makyaj ürünü kullanım alışkanlıklarının değil, makyaj yapma motivasyonlarının da değiştiğini söylüyordu. Bu değişimden hareketle, marka stratejilerimizi yeniden konumlandırdık. Flormar’a çok uyduğunu, çok yakıştığını düşündüğümüz Zeynep Bastık ve onun seslendirdiği bir jingle’ı tüketiciye sunduk. Flormar’ın F ‘sini bir ikon haline getirip ürün ambalajlarının yanı sıra yenilenen görsel dünyamıza taşıdık.

Ürünlerde nasıl bir değişim oldu?

Ürün ambalajlarında geri dönüştürülmüş veya dönüştürülebilir materyaller kullanmayı önceliklendirdik. Ürünlerimizde tek sürüşte yoğun renk vermesine, daha kalıcı, çok fonksiyonlu olmasına ve mümkün olduğunca doğal içerikli formüller kullanmaya odaklandık. Bununla da yetinmedik, kozmetik alışverişini kadınların kendilerine ayırdığı özel bir zaman olarak gördükleri içgörüsünden hareketle, offline ve online alışveriş deneyimizi daha keyifli, bilgi veren bir hale getirdik.

Flormar, kaç yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor?

Flormar, 1950’li yıllarda moda üssü olarak bilinen Milano’da doğan, Asya ve Avrupa’nın kesiştiği Türkiye’nin renkli ve otantik topraklarında parlayan bir marka. O günden bu yana Türkiye’nin çok kültürlü yapısı, çeşitli cilt tipi ve sayısız ten rengi sayesinde edindiğimiz deneyimlerle zengin bir makyaj deneyimi yaratarak, geniş renk ve doku yelpazesi ile kadınların hayattan aldığı keyif ve mutluluğu artırmak için tutkuyla yolumuza devam ediyoruz.

En çok hangi ürün grupları satılıyor?

Renk, Flormar dünyasında markanın özü olmasının yanı sıra, kadınların hayatlarına dokunmanın anahtarı olarak da konumlanıyor. Kişiye özel renk paletleri, hayatın ve doğanın renklerinden ilham alan binlerce farklı tonu barındıran koleksiyonlarımız ile dünya üzerindeki her kadının kendi cilt tonuna uygun rengi bulabilmesine imkân sağlıyoruz.

Üretim kendi bünyenizde mi yapılıyor?

Evet, Gebze’de yer alan üretim tesisimizde %100 kalite kontrol standartları ile üretim yapıyoruz. Avrupa kalite standartlarına uygun olarak, alanının en iyisi kurum içi uzmanlarımız tarafından geliştirilen yüksek performanslı formüllere sahibiz. 1000’den fazla çalışanımızla 2023 yılı itibari ile 70 milyon adede varan bir satış hacmine sahibiz.

Son dönemde kozmetik trendleri neler?

ok amaçlı fonksiyonel ürünlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani hem allık hem ruj olarak kullanılabilen ürünler ya da tek bir kalem formunda çift taraflı aplikatörlerle hem göz kalemi hem kaş şekillendirmeyi yapabileceğimiz ürünlerle daha çok karşılaşacağız. Ayrıca 2024’te parlak bitişli ve glitter içeren ürünler de yine trendler arasında yer alacak. Biz de 2024’te bu trendleri takip eden yüksek performanslı ürünlerimizi makyaj severlerle buluşturmak için çalışıyoruz.

Biraz da sürdürülebilirlik faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Sürdürülebilirlik tüm sektörlerde olduğu gibi kozmetik sektöründe de en önemli konu başlıklarından biri olmaya devam edecek. Flormar olarak yaşadığımız gezegenin ve tüm canlıların en iyisine layık olduğu inancıyla ürünlerimizde temiz içerikler ve ambalajlarında geri dönüştürülmüş materyaller kullanmayı önemsiyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonu ile üretim tesisinde su, enerji gibi kaynakların tasarrufunu önceliklendiriyoruz.

2024 hedefleriniz neler?

Bu ay yani Aralık ayında Zeynep Bastık’la olan ikinci lansmanımız bitkisel kolajen içerikli Skin Lifting fondötenin iletişimine başladık. Ocak 2024’te yeni bir sürprizimiz daha olacak. Çok güvendiğimiz bir ürünle yine her yerde olacağız. “Happiness is your Color / Mutluluk Senin Rengin” diyen yepyeni Flormar ile rengin, eğlencenin olduğu her alanda olarak kadınların modunu yükseltmeye devam edeceğiz.