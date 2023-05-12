'Manchester City ile Z kuşağı da takıma katıldı'

Özge YAVUZ

Asya’nın önde gelen doğrudan satış şirketlerinden biri olan QNET, 2014 yılından bu yana yürüttüğü Manchester City Spor Kulübü’nün resmi satış sponsorluğu sayesinde önemli kazanımlar elde etti. Premier Lig’deki dominantlığıyla adından söz ettiren, tek hayali Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu olan ve bu yıl da bu hedefe konsantre olan Manchester City, sponsorlarına da güç katıyor. QNET Türkiye, Rusya ve Orta Asya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik, “Manchester City ile Z kuşağında da bilinirliğimiz ve üye sayımız arttı” diyor.

YABANCI SERMAYE İLE ATAĞA KALKTI

2000’lerin başında Premier League statüsüne kavuşan Manchester City, 2008 yılında Abu Dhabi United Group tarafından satın alındı ve dünyanın en zenginlerinden biri oldu. 2011 yılından bu yana kulüp, 2012 ve 2014 yıllarında Premier League de dahil olmak üzere altı büyük şampiyonluk elde etti. Manchester City, 2014-15 yılları arasında elde ettiği 463,5 milyon Euro’luk gelir ile futbol dünyasının en zengin altıncı kulübü oldu. 2019 yılında; Premier League, FA Cup, Lig Kupası ve FA Community Shield olmak üzere tüm ulusal kupaları kazanan ilk ve tek İngiliz kulübü seçildi. Elbette, City’i değerli kılan yabancı sermayenin girişi ve sponsorları oldu. Arap sermayesinin girişinden sonra takım, teknik direktör Pep Guardiola ile çok istikrarlı bir döneme girdi. Böyle önemli bir takımın QNET’e neler kattığını sorduğumuz Cem Geyik, “Birçok dalda sponsor olduk, Formula ve tenis dahil… Günün sonunda şu görüldü ki, tüm dünyada geniş kitleler tarafından kabul gören birinci spor futbol. O yüzden futbola devam etme kararı alındı” diyor.

BİLİNİRLİĞİMİZ ARTIYOR

Manchester City ile dünya genelinde QNET’in bilinirliğinin ve üye sayısının arttığını söyleyn Cem Geyik, şöyle devam ediyor: “Bir de şöyle bir şey var: ‘Benim param var, merhaba ben geldim’ deseniz de sponsor olarak kabul edilmiyorsunuz, bazı şartları var tabii. Önce sizi inceliyorlar, sonra kabul ediyorlar. Bu önemli bir şey ve bizim 9 yıldır devam eden bir işbirliğimiz var. Her iki taraf da bundan çok büyük bir fayda sağladı. Biz de çok büyük fayda sağladık.” Cem Geyik, QNEt’in çalışma mantığıyla futboldaki takım oyunun aynı olduğunu söyleyerek, şöyle devam ediyor: “Aslında futbol bir takım, network kurma işi... Herkesin işbirliği içinde ve başarılı olması lazım. Doğrudan satışta da öyle... Futbolda bir kaptan var ama herkes üzerine düşeni yapıyor. Herkes aynı anda birlikte başarıya sahip oluyor. Bizde de öyle. Bir üyenin performansı düştüğünde, diğerinin biraz daha iyi oluyor.”

TÜRKİYE’DE YENİ SEZONDA SPONSORLUK OLABİLİR

QNET’in globalde ve Türkiye’de spor sponsorlukla ilgili projelerini sorduğumuz Cem Geyik, “Globalde Mancester City ile devam kararı var. Futbolla alakalı Türkiye devreye girebilir yeni sezonda. Bununla ilgili planlar var. Ama ben işin içine basketbolu da katmak istiyorum” diyor. QNET’in bugüne kadar hangi spor dallarında sponsorluk yaptığını da sorduğumuz Geyik, şu açıklamayı yapıyor: “QNET, aynı zamanda Afrika Futbol Federasyonu (CAF) sponsoru. 2019 yılında ise Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın forma kol sponsorluğunu üstlendik. 2017 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul Şubesi Erkek Voleybol Takımı, 2018 yılındaysa aynı kurumun Kız Futbol Takımı sponsoru olduk.”