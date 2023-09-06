Mao’nun makam aracının 65 yıl sonrası: Hongqi E-HS9

Viraj - Okan ALTAN

Çin devletine ait dört dev otomotiv üreticisi var. SAIC, Dongfeng, Changan ve FAW Grubu… Bunlar içinde en büyük öneme sahip olan FAW Grubu ya da ilk ismiyle First Automobile Works, 15 Temmuz 1953'te Mao Zedong tarafından halkçı Çin’in ilk hizmet kamyonları ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştu. Kuruluşundan üç yıl sonra Rus ZIS patentli Jiefang CA-10 kamyonlarının seri üretimi başlamıştı.

Mao’nun ismini koyduğu Hongqi ise, tam 65 yıl önce Çin’in ilk yerli binek otomobili olarak FAW çatısı altında üretime girdi. CA72 isimli bu lüks sedanlar, parti seçkinleri ve Çinli elitler tarafından kullanılırken, tasarımları da otuz yıl boyunca pek değişmeyen klasikler olarak, tüm dünyada tanındı.

ÇİN'İN EN ESKİ VE EN GÜÇLÜ OTOMOBİLİ

Bestune gibi kendi markalarının yanında 1995’ten itibaren Toyota ve Volkswagen gibi yabancılarla ortak girişimler altında üretim ve satış yapmaları, stratejik otomotiv üreticisi olarak korunan FAW'ın dış dünyanın en büyüklerinden ‘otomobil yapma’yı öğrenmesini sağladı. Hatta FAW üretimi Audi’ler bile, Çin devlet yetkililerince tercih edilmek istenirken, 25 yıl önce CA7460 isimli Hongqi limuzinleri, resmi makam aracı olarak tek seçenekti…

FAW, GM’e kadar yabancı ortaklarla iş yaptıkça, kendi otomobillerini de sürekli geliştirdi ve 15 yıl önceki 1,5 milyonluk üretimini her yıl misli büyüttü. 2020’de bile 2,5 milyonu geçen ve bugün 3,5 milyonu aşan grup üretimi içinde lüks Hongqi, Çin'in en eski ve en güçlü binek otomobil markası olarak her zaman zirvede tutuldu. 200 beygirlik V8 motorları, üç sıra koltukları, uzun dingil mesafeleri, üstü açık tören versiyonları ve elbette zırhlı versiyonları yanında lüks taksi piyasasında da Hongqi’lerin kırmızı ışıklı logoları görüldü.

Audi 100, Lincoln Town Car ve Toyota Crown Majesta gibi yabancılara benzeyen modellerin ardından 2006 yılında üçüncü nesil Hongqi’ler, özgün tasarım ve teknikleriyle dikkat çekmeye başladı. Halen üst düzey yöneticilerin tercih ettiği Hongqi’ler, QM7 lüks minivan ve H serisi içten yanmalı modellerinin yanına artık tam elektrikli E-QM5 ve E-H5 sedanlarını, E-HS5 ve amiral gemisi E-HS9 tam elektrikli SUV’larını koyuyor.

2019 Almanya IAA fuarında gördüğümüz E115 konseptinin üretim şekli Hongqi E-HS9 ise, markanın ve Çin’in en büyük elektrikli seçeneği olarak, zengin Orta Doğu, gelişmiş Japonya ve İskandinav ülkelerinin ardından ülkemize de geldi. Türkiye’de Aston Martin’in distribütörünün yeni markasının bu 5,2 metre boyundaki dev elektriklisi, çift renkli gövde, 21 inç jantlar ve 3.110 mm dingil mesafesi, yüzde 67,7’si güçlendirilmiş çelik 2,7 tonluk ağırlığı ve 0,345’lik sürtünme katsayısı ile gerçekten kafa karıştırıyor…

Hongqi E-HS9’da Cullinan ve Bentayga’ya doğru çalışmışlar, fakat yeni Navigator ve Escalade’yi yakalamışlar…

TEMASSIZ ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Akıllı sensörlü kapasitif kontrol panelli direksiyon simidi ve artırılmış gerçeklikle çalışan farklı navigasyon sistemi, sürücü profiline göre sıcaklık düzenlemesi, akıllı ses kontrolü ve cep telefonu uygulamasından aracın yerini bulma gibi özelliklerinin yanında Level 3+ yarı otonomun üstü sürüş destek sistemleri ve havadan güncelleme OTA sistemiyle donatılmış olması gibi özellikleri, en modern Batılıları solluyor. Hele kabinde ses kumandalı panaromik ve alt konsoldakiyle altı akıllı ekranı, lüks Alman ve Amerikanları geçiyor.

D&D Motors, her biri 160 kW’lik sabit mıknatıslı senkronize çift e-motorlu 435 HP 84 kWh bataryalı 400 km menzilli ‘düşük’ versiyonu yerine arka e-motoru 245 kW’lik 551 HP’lik, 751 Nm maksimum torkuyla 0-100 km/h hızlanması 4,8 saniyelik en dinamik versiyonunu yollarımıza çıkarıyor. 2+2+2 business-class veya 2+3+2 aile koltuklu E-HS9’un yanları ekstra korumalı çelik muhafaza içindeki 99 kWh’lık bataryasıyla yaklaşık 480 km menzile sahip.

C sütunundaki mavi ışıklarıyla şarj seviyesini de gösteren, CCS prizli 108 kW’lık şarj kapasitesiyle ekranda maksimum 510 km’yi de görmeniz mümkün. Bu arada en iyi endüktif şarj hizalaması için kendini otonom olarak park edebilen E-HS9’un havalı süspansiyonu da en uygun yüksekliği ayarlayabiliyor ve temassız şarj teknolojisiyle 8,4 saatte dev bataryasını kablosuz olarak yüzde 91'e varan verimlilikle doldurabiliyor.

Geçen yıl lüks segmentte Maserati, Bentley ve hatta premium DS’ten bile daha çok satılan Hongqi, elektromobilite dönüşümünün yanında gerçek Alcantara ve Nappa deri döşeme ve iyi işlenmiş alüminyum kaplamalarıyla, zarif kokpitiyle tanındıkça daha çok ilgi topluyor. Hatta, kristal süslemeli aydınlatmalı vites topuzu ve yatabilen 2+2 kişilik tam VIP entegre ekranlı koltuklar opsiyonu da sunan E-HS9’un dizaynının da eski Rolls-Royce baştasarımcısı Giles Taylor’a ait olduğunu da belirtelim.

HEDEF: 20230'DA 1 MİLYONLUK SATIŞ

ABD’deki yapay zeka araştırma üssü ve Almanya’daki tasarım stüdyosu gibi uydu noktalarıyla tam 5 bin geliştirme mühendisi sayesinde küresel pazarlara açılan Hongqi, ZF, Bose, BorgWagner, Autoliv, Aisin, Faurecia, Michelin, Bosch, Denso, Mobis, Vibracoustic gibi uluslararası ünlü tedarikçilerle 2030’da 1 milyonluk satış hedefiyle büyümeye devam ediyor.

Gizlenen kapı kolları, vakumlu kapı kapanması, 69x132 cm’lik dev sunroof, ceviz ahşap kaplamalar, yumuşak yastıklı başlıklar, havalandırmalı masajlı ısıtmalı koltuklar, ambiyans aydınlatma, dış aynalardan süs ışıkları, dört bölgeli iklim sistemi, akıllı güvenlik sistemleri, hava kalitesi sensörleri ve 7 farklı sürüş moduna göre yüksekliğini değiştiren akıllı havalı süspansiyonu gibi tüm yüksek kaliteli donanımı da etkileyici… Ancak, yüzde 10 ve 40 ek gümrük vergilerinin yanında yüzde 60 ÖTV yüzde 20 KDV ile fiyatı 8 milyon TL’ye ulaşan 1.731 mm yüksekliğinde ve 2.010 mm genişliğindeki piyasanın bu en büyük elektriklisinin, ülkemize resmen gelemeyen Cadillac Escalade IQ’un bire bir rakibi olduğunu söyleyelim.