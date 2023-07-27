Markalar TikTok’u nasıl kullanıyor?

PAZARLAMA İLETİŞİMİ – FATOŞ BOZKUŞ

Her ne kadar TikTok’u pek çok kişi eğlence odaklı kullansa da, şirketler marka bilinirliğini artırmak, yeni müşteri kazanmak, ürün ve hizmet satmak, topluluk oluşturmak gibi önlerine koydukları farklı hedeflere ulaşmak için kullanıyor. Alınan sonuçlar ise dikkat çekici.

Sosyal medya platformaları arasında eğlenceli içerikleriyle ön plana çıkan TikTok, markalar ve şirketler için de önemli bir mecra haline gelmiş durumda. Türkiye'de reklamverenlerin neredeyse tamamı TikTok'ta aktif durumda. E-ticaret, kozmetik, gıda, telekomünikasyon, finans, seyahat, teknoloji gibi sektörlerin yanı sıra son dönemde start-up'ların da TikTok'u aktif kullanmaya başladığını görüyoruz. Ayda 1 milyardan fazla insanın ziyaret ettiği bu platformda kampanyaların yarısından çoğu ise performans yani satış odaklı. Örneğin bankalar TikTok üzerinden direkt olarak yeni müşteri kazanma amacıyla kampanyalar hayata geçiriyorlar. Şu anda TikTok bankaların dijital müşteri edinme süreçlerinde en önemli araçlarından biri haline gelmiş durumda. TikTok Türkiye İş Birlikleri Yöneticisi Barış Aldanmaz, “Türkiye’nin en saygın bankalarından biri olan Yapı Kredi’nin her iki yeni müşterisinden biri dijitalden geliyor. Dijital taraftan kazanılan müşterilerin de yaklaşık yüzde 35’i TikTok reklamlarından. Dolayısıyla, çevrimdışı kanallar da dahil olmak üzere bankaya yeni kazandırılan müşterilerin yüzde 15'i TikTok kaynaklı” diye konuşuyor.

GERİ DÖNÜŞLER HEDEFLERİN ÜZERİNDE

Bankaların yanı sıra bu mecrayı kullanan bazı markalar ciddi sonuçlar elde etmişler. Örneğin Hepsiburada içerik üreticileriyle birlikte üretmeye başladığı içeriklerle kendi hikayelerini otantik bir şekilde anlatarak, diğer platformlara kıyasla üç kat daha fazla dönüşüm oranı elde etmiş. A101'in Şefler Sofrası hashtag'i ile TikTok'ta başlattığı ve kullanıcılarından en çok sevdikleri yemek tariflerini göstermelerini istedikleri hareket sayesinde satın alma eğiliminde yüzde 9'luk artış yakalanmış.

Vodafone ve Loreal ile yaptıkları çalışmalardan da bahseden Aldanmaz, bu iki şirketin aldıkları sonuçları ise şöyle anlatıyor: "Vodafone'un oyunlaştırma platformu Teklif Ver Kazan'ı ele alalım: Marka, doğrulanmış müşteri veri havuzunu genişletmek, tekil ziyaretçi sayısını ve etkileşimi organik olarak artırmak ve sürdürmek, nihayetinde bunları satışa dönüştürmek istiyordu. Yaratıcı çalışmalarını içerik üreticileri aracılığıyla yeniden tasarlayan Vodafone'un kampanyası, Vodafone dışı kullanıcıların günlük ortalama dönüşümünde 8 kat gibi etkileyici bir artış sağladı. Loreal'le yaptığımız ilk global #TikTokMadeMeBuyIt #TikToktaGördümAldım kampanyası da önemli bir başarı hikayesi. TikTok’un globaldeki alışveriş özelliğini kullanan marka, stratejisini yeni nesil bir alışveriş deneyimiyle güçlendirdi. Online müşteri deneyimine yepyeni bir soluk getiren kampanyanın Türkiye ayağı, çarpıcı sonuçları beraberinde getirdi. Kampanya, Loreal markalarında Türkiye’de geçen yılın aynı dönemine göre online satışta yüzde 148 büyüme gerçekleşti."

Bu arada, başarı hikayesi yazmış şirketler olduğu gibi bu mecrayı nasıl kullanacağını bilmeyen şirketler de mevcut. İşte burada da devreye TikTok'un markaların platformun gücünden nasıl yararlanabileceğine odaklanan iş birliği ekibi giriyor. Markaların ihtiyaçlarını ve gitmek istedikleri yolu çizerek onlara medya planlamada, yarattı stratejide, ölçümlemede ve daha pek çok alanda danışmanlık sağlanıyor.