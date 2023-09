‘Markaya sanatçı dokunuşu, rakiplerden ayrıştırıyor’

Takip Et

Özge Yavuz

Jimmy Key markası ne zaman kuruldu? Şu anda geldiğiniz noktayı anlatır mısınız?

"Ege’nin ruhunu yansıtan moda" sloganını benimseyen Jimmy Key, İzmir'de yüksek kaliteye dayalı bir moda markası yaratma arzusuyla 1997 yılında Sun Tekstil bünyesinde kuruldu. 62 yurtiçi, 3 yurtdışı konsept mağazamız, jimmykey.com e-ticaret sitemiz ve marketplace’lerde yer alıyoruz. Jimmy Key için sürdürülebilir moda anlayışı perakende ilkelerimizde ilk sıradadır. Üretim süreçlerimizde çevreyi koruyan, az su ve enerji tüketimini temel alan, insana ve doğaya saygılı tutum sergilemek her zaman önceliğimiz. Her ay yeni bir tema hazırlayan özel tasarım ekibimiz ile yüksek kaliteli kumaşlardan stiller yaratıyoruz.

Kaç mağazaya ulaştınız?

Türkiye’de mevcut 62 mağazamız var. Yıl sonuna kadar 75 mağazaya ulaşmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. Yurtdışında ise doğrudan yatırımla açtığımız toplam 3 mağazamız var.2023 sonunda toplam 10 mağaza olmayı hedefliyoruz. 2022 yılında ilk yurtdışı mağazacılık operasyonlarımızı doğrudan yatırım ile Kuzey Irak’ta Erbil’de başlattık. Şu an Erbil’de 2 mağazamız bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde doğrudan yatırımla Romanya’da ilk mağazamızı açtık. Bu ülkede orta vadede minimum 10 mağazaya ulaşmak istiyoruz. Franchise kanalında Kıbrıs, Azerbeycan ve Suudi Arabistan’da ilk mağazalarımızı 2023’ün sonuna kadar açıyor olacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı Avrupa ülkeleri için de farklı seçenekleri değerlendiriyoruz. Türkiye’deki deneyim ve tecrübemizi yurtdışı pazarlara da yansıtmak istiyoruz. Mağazacılık dışında yurtdışında Zalando, Zalora, Trendyol Global ve Amazon gibi marketplace’lerde satış yapıyoruz..

Markanın tarzı nedir? Hangi kitleyi hedefliyor?

Şehirli ve modern bir yaşam stili süren, şık ve boho detaylarıyla kendine has bir çizgisi olan koleksiyonlarımızla, konfor ve stile önem veren kadınlara hitap ediyoruz. Doğal içerikli kumaşlar, rahat kalıplar ve özgün renk skalasıyla zamansız parçaları müşterilerimizle buluşturuyoruz. Güncel trendleri, yaratıcı bir şekilde marka kimliğine uyarlayarak, yüksek kaliteli koleksiyonlar ortaya çıkarıp, kurum içi üretim kabiliyetlerimizle her ay yeni bir tema hazırlayarak müşterilerimize yenilikler sunuyoruz. Ege’nin ruhunu taşıyan bir marka olmanın getirdiği sıcaklık ve samimiyeti dokunduğumuz her noktada hissettirmeye çalışıyoruz.

Ürünler içerisinde en çok hangi gruplar satılıyor?

Genel olarak ciromuz içerisinde elbise grubumuzun satışı yüksek. Yaz sezonunda da keten kumaşlarla ürettiğimiz elbise, gömlek ve pantolon grupları satışta başı çekiyor.

Hiçbir sezona bağlı kalmadan performansı iyi giden grubumuz ise modal kumaşlardan üretilen Comfy Mood grubumuz. Özellikle rahat giyim tarzının benimsendiği bu dönemde, Sweatshirt- Jogger takımlarımız yüksek talep görüyor.

Kaç kişilik bir tasarım ekibiniz bulunuyor? Ayda kaç ürün üretiyorsunuz?

İzmir ve İstanbul olmak üzere Türkiye’de 2 tasarım ofisimiz ve 15 kişilik bir ekibimiz var. Her ay tema değişimi yapıyoruz ve belirlenen temalarla ayda ortalama 100-150 yeni ürün geliştiriyoruz.

Bu sonbahar-kış trendleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Bu sene trend renklerde ön plana çıkan parlak/metalik tonları çok görüyoruz. Yaz trendlerinden biraz alıştığımız dore/lame ürünler kış sezonunda da olmaya devam ediyor ve denimlerden, trikoya kadar tüm ürün gruplarında uygulanıyor. Kumaşlarda ise; jarse,tül gibi akışkan kaliteler kış ürünlerinde yine büzgülü modellerle yeni siluetlerle karşımıza çıkıyor. Kalın tuşelerde, deri ve süet gibi kaliteleri natural tonlar yerine, renkli versiyonlarıyla kış sezonunda göreceğiz. Ekose, flu çiçekler gibi desenleri de bu sezon ürünlerde sıkça göreceğiz. Aynı zamanda Tencel ile yaptığımız iş birliğimiz kapsamında oluşturduğumuz Comfy Mood koleksiyonumuz bu sezonda yeni ürün çeşitleriyle mağazalarımızda yerini alacak.

Romanya’da bir mağaza açtınız, bahsedilir misiniz?

Jimmy Key olarak küresel genişleme stratejisine bağlı olarak Romanya’daki ilk mağazamızı ParkLake Alışveriş Merkezi’nde açtık. Jimmy Key için bir dönüm noktası. Bu yeni pazara benzersiz stilimizi ve moda anlayışımızı getirmekten heyecan duyuyoruz. Yatırım hedeflerimiz arasında Romanya’da 10 mağaza daha açmak var. Yurtdışında nitelikli olarak büyüyemeye devam edeceğiz.