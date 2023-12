Masallar ve perilerle dans

Takip Et

Oyunculuğu yanında yazarlığıyla da adından söz ettiren Sevtap Çapan, iki yeni kitapla karşımızda. Masal Diyarı’na açılan bir kapının büyülü anahtarını taşıyan ve çocuklar için fantastik türde yazılmış olan Lider Masi ve Masal İzcileri kitap serisinin ilk kitabı Lider Masi iki dilde okurla buluştu. Çapan, aynı zamanda Peri Kızı Müzikali’nin çok beğenilen şarkı sözlerini de Nota Kitabı’nda birleştirerek yayımladı.

Lider Masi Ve Masal İzcileri kitap serisinin ilk kitabı Lider Masi ile okura, bu kitabında da iki dilde okuma fırsatı sunuyor. İngilizce çevirisi Ceren Taştan’a ait olan Leader Masi and The Tale Scouts Children's Fantasy Novel / Leader Masi, Dramatik Yayınları etiketi ile okurla buluştu.

“Masallar gerçek değildir lakin masalların yalan olduğu da söylenemez” diyen Sevtap Çapan, kahramanların da kahramanı olarak yarattığı roman karakteriyle masalların değerini unutan insana, bilen ve hisseden Lider Masi ile hatırlatmayı umuyor. Diyor ki: “Uykudan önce küçük bir çocuğun kulağına fısıldanan masallar, bir gün o çocuğa, kendi hayatının göz alıcı masalını yazdıracaktır.

Tıpkı benim gibi… Ve bilin ki masallar, ancak onları anladığımız ve onlara inandığımız zaman gerçek olur. Hayatımızdaki olumlu etkileri, seksen yaşına gelsek de sihrini korur. Şimdi düşün, ‘Masal Diyarı’na gitmeye hazır mıyım?’ diye… Bu satırları okuyorsan, hazırsın demektir; kahraman olmaya bile… Lider Masi, gidiş yolunu göstermek için seni bekliyor.”

Müzikal nota kitabı oldu

Sevtap Çapan aynı zamanda, 2019-2020 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda kendi rejisiyle sahnelenen, küresel salgın nedeniyle yarıda kalan çocuk müzikalinin müziklerini yapan müzisyen Orçun Tekelioğlu ile Peri Kızı Müzikali Nota Kitabı’nda bir araya geliyor. Bu ortak çalışmayla Çapan ve Tekelioğlu bir ilke imza atıyor.

Dünya ile Periler Diyarı Faylınn arasındaki sihirli macerayı, peri kanatlarıyla bizlere taşıyan bu sihirli sözler ve sihirli müziklerle bezeli nota kitabı, Sevgi Mülayim’in kapak çizimi ile Dramatik Yayınları etiketiyle okurlarıyla buluşmaya hazır.

İyi ve kötünün mücadelesini gözler önüne seren bu sihirli dünyada yerinizi almak için öncelikle Sevtap Çapan’ın Peri Kız Müzikali / Fairy Girl Musical kitabını okumanızı öneririz.