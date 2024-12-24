Mavi diyarın lezzet sultanları

HAKAN ATİS

Çeşme’ye yolunuz düşerse denize nazır tarihi kalenin yanında, çarşıdaki kilisenin içinde yer alan lezzet üslerinde bulabilirsiniz onları. 2015 yılında yedi cesur kadın tarafından kurulan, günümüzde ise sayıları hayli artan ve tatlılardan böreklere, el işlerinden çocuklar için özel tasarlanan ‘Amigurumi’ oyuncaklara uzanan ürünleriyle tanınan ÇEŞKA’dan söz ediyorum. Hünerli elleri ve çalışkanlıklarıyla ilçenin ekonomik ve sosyal hayatına canlılık katan hanımellerini tebrik etmek ve desteklemek gerekiyor. Çünkü… Kadınları yaşamın sadece belirli alanlarına hapsetmeye çalışan dar ufuklu ve tutucu görüşlerin ne kadar geçersiz olduğunu elde ettikleri başarıyla yedi düvele gösteriyorlar.

Başarı öyküsü

Yılın tamamında batının bu mavi köşesinde soluklanan amatör bir denizci, gazeteci ve lezzet sever olarak sağladıkları başarıya yerinde tanık olmak beni son derece umutlandırıyor. Onlar kendilerini Çeşme’nin ÇEŞKA’sı olarak adlandırsa bile bu sloganın başında Türkiye eklenmeli diye düşünüyorum. Kooperatif başkanı Berna Güler, her yıl gelişerek ve güçlenerek yoluna devam eden S.S Çeşme ÇEŞKA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin 102 kadın ortağı olduğunu belirterek şunları vurguluyor: “Ulu Önder Atatürk, kadınların baş üstünde, el üstünde tutulmasını en başat öğretisi olarak bizlere iletmiştir. Bu ilkeyi asla göz ardı etmeden, kadının eğitimini, sağlığını, istihdamını ve maalesef diyorum canını korumayı en başta gelen hedefimiz olarak düşünüyoruz.”

Hedefleri neler?

Peki, bu başarılı örneğin belli başlı ürünleri ve ulaşmayı planladığı hedefler nedir? Kooperatif Başkanı Berna Güler, bunlara da açıklık getiriyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor: “ÇEŞKA’nın amacı yöremizin coğrafi işaretli damla sakızı ve Çeşme limonu gibi ürünlerle ilgili çalışmalar yaparak bunları daha görünür ve bilinir hale getirmektir. Böylece gelirler artacak, iş alanları genişleyecek ve daha çok kadın istihdam etme olanağına kavuşulacaktır. Bunun yanı sıra kadınlara haklarını öğretecek olan KİHEP ve benzeri eğitimleri gerçekleştirmek, kooperatifçilik ruhunu güçlendirecek eğitimleri tekrarlamak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kooperatifimizin ‘Ben ancak biz olduğumuzda ‘ben’ olurum’ mottosu ortaklarımızın temel ilkesidir. Kooperatifimizin faaliyet alanları unlu mamuller ağırlıklı gıda üretimi ve el sanatları ürünleridir. Yalnızca genel ürünleri yapmıyoruz unutulmuş yöresel tarifleri de hayata geçiriyoruz.”

Örnek olmalı

Çeşme, yılın büyük bölümünde yelken açısından caziptir. Doğal güzellikleri ve lezzetli sofralarıyla ünlü ilçenin belediye başkanlığını yapan Lal Denizli’de önemli işlere imza atıyor. Halka yakın duruşu ve yenilikçi projelere yönelik yapıcı yaklaşımlarıyla puan toplamaya devam ediyor. Bu nedenle siyaset arenasında uzun yıllar adından söz ettireceğine eminim. Diğer yandan ÇEŞKA’nın yıldan yıla büyüyen ve güçlenen yapısı ilçeyi kadınlar için daha da cazip kılıyor. Ürünleri beş yıldızlık. Fiyatları piyasaya göre uygun. Sözün özü… Lacivert sularda yelken açmadan önce birbirinden güzel ürünler sipariş edebilirsiniz. Börekler, tatlılar, kekler, yaprak sarmaları, mercimek köfteleri ve diğer lezzetler sizleri bekliyor. Benden söylemesi… Uzun lafın kısası ÇEŞKA, Türkiye’ye örnek olmalı. Tüm üyelerini ve onlara destek olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’yi kutluyorum. Gelecek hafta yeniden buluşuncaya kadar pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun. Esen kalın.