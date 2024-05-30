Mavilerin yeni süperi: Denizkızı Ilma!

DERİN AVCI

Dünyanın en büyük zincir oteller grubu Marriott çatısı altında bulunan Ritz-Carlton’un denizlerdeki hakimiyeti artıyor. Öyle ki Amerikan konaklama devi geçen Salı günü 790 fit (yaklaşık 240 metre) uzunluğundaki Ilma’nın iç mekan görsellerini basınla paylaştı. Geçtiğimiz eylül ayında Fransa’daki Chantiers de l’Atlan tique tersanesinde suya indirilen süperyat, eylül ayında gerçekleşecek ilk seyahati öncesi denizcilik tutkunlarıyla ilk buluşmasını gerçekleştirmiş oldu. İşte yüzen lükse dair detaylar… Yaklaşık 240 metre uzunluğundaki süper yat, her biri panoromik pencereler ve özel bir terasa sahip olan 448 kişi kapasiteli 224 süit barındıracak. Bu suitler, misafirlerin tercihlerine uyum sağlamak için çeşitli fonksiyonlar için ayarlanabilir şekilde tasarlanmış.

Beş restoran, yedi bar, 11 odalık spa alanı

Misafirlerine beş yıldızlı yeme/ içme ve konaklama deneyimi vaat eden süperyatın önemli çekim noktalarından olan biri sahip olduğu açık alanlar. Bu süper yat tam 10 güverte, canlı eğlence ve güneşlenme için açık hava alanına, ana havuza, havuz barına ve açık hava LED ekranına ev sahipliği yapacak. Ilma’daki yeniliklerden biri, Toronto merkezli lüks tasarım firması Chapi Cha po Design tarafından tasarlanan ‘Beach House’... Bu iç-dış mekan restoranı, Perulu ve Pan-Latin esintili mutfağından örnekle ri, kokteyller eşliğinde sunacak. Farklı alternatifler isteyenler için beş restoran, yedi bar ve bir şarap mahzeni yer alacak. Geminin çekim noktaları arasında 11 odalık ve beş açık hava stüdyosuna sahip Ritz-Carl ton Spa var. Bu merkezin yanı sıra, spor tutkunları için son model teknolojilerle donatılmış üç fit ness alanı yer alacak…Ilma, lüks konaklama zincirinin filosunda barındırdığı ikinci yeni süper yatı…Ritz-Carlton filosu ayrıca 2022’de denize indirilen 623 fit uzunluğundaki Evrima ve 2025’te denize açılacak 794 fit uzunluğundaki Luminara’yı içeriyor. 2 Eylül 2024 tarihinde Monte Carlo’dan Roma’ya yedi gecelik bir yolculukla çıkış yapacak olan Ilma’nın gelecekteki rotaları arasında Akdeniz ve Karayipler var. Ayrıca, Ilma 2025 yaz sezonunda Ritz-Carlton Yacht Collection için bir ilk olarak Kuzey ve Baltık Denizlerinde seferler düzenleyecek.