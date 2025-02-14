Maviliğin yeni yıldızı

HAKAN ATİS

Tekne deyip geçmeyin. Bir sevdadır aslında… Yaşayan bilir. Gel gelelim zorluğu, çilesi, derdi de bitmez. Özellikle de amatör denizcilerin uygun fiyatlarla bağlama, kışlama ve çekme-atma yeri bulmakta zorlandığı Türkiye’de. Gelelim böyle bir engeli olmayanlara, yani geliri bakımından tekne hayatını rahatlıkla çevirebilenlere. Onlar için seçenekler her yıl daha da artıyor. Birbirinden güzel tekneler düzenli aralıklarla fuarlarda ve özel tanıtım etkinliklerinde boy gösteriyor. Pazarın üst gelir grubuna yönelik kitlesinde motor yat ve yelkenli firmaları arasında yoğun rekabet yaşandığı da biliniyor. Hal böyle olunca her biri markasını öne çıkarabilmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu da son derece doğal. Ben, yelkenli denildiği zaman Hallberg-Rassy’den yanayım. Diğer markalar da kuşkusuz kaliteli ve denizci. Ancak, benim gönlüm kendimi bildim bileli İsveçli güzelden yana. Onu maviliklerde görmekten ayrı bir keyif alıyorum. Motor yat dünyasına gelince… Alternatifler oldukça fazla. Özellikle de sürat odaklı lüks markalar kategorisinde. Bu hafta o dünyanın yeni yıldızından söz etmek istiyorum. Bir başka deyişle küresel prömiyeri yapılmış olup ülkemizde ilk kez boy gösterecek Frauscher X Porsche 850 Fantom’dan.

Deneyimli temsilci

Avusturya’nın ünlü motor yat üreticisi Frauscher Boats, Türkiye’de yetkili distribütör olarak sektörün lider şirketlerinden Asmira Marine’yi seçti. Bu tercihte elbette gemi yakıt ikmali konusunda büyük ölçekli işlere imza atan Asmira Group’un saygınlığı önemli rol oynadı. Temelleri iş dünyasının duayenlerinden Ayhan Aslan tarafından 1970’lerde atılan ve başarı yolculuğunu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan’ın yönetiminde sürdüren topluluk, anlaşılan o ki bu yıl da adından sıkça söz ettirecek.

Frauscher X Porsche 850 Fantom’un ülkemizle tanışmasına gelirsek… Sözü süreci en iyi bilen kişi olan Asmira Group Yönetim Kurulu Üyesi, İş Geliştirme ve Kurumsal İşler Direktörü Gonca Aslan’a bırakıyorum. Deneyimli yönetici sektörlerinde yenilikçi adımlar atmaya devam edeceklerini belirterek şunları vurguluyor: “Asmira Marine olarak denizcilik sektöründe yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz. İlk olarak bunker hizmetleriyle başladığımız bu yolculukta deniz severlerle doğrudan buluştuğumuz müşteri temas noktasını Türkiye’nin ilk marine yakıt istasyon zincir konsepti ile oluşturduk. Şimdi de Porsche’nin dünyadaki tek iş birliği yaptığı elektrikli tekne markası Frauscher’i Türkiye’ye getirerek sektörde yeni bir dönemin öncüsü oluyoruz. Bu marka üstün mühendisliği, yenilikçi tasarımı ve çevreci yaklaşımıyla denizcilik dünyasında fark yaratıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ülkemizdeki deniz severlere eşsiz bir deneyim sunma hedefimizi güçlendiriyor. Ayrıca sektörün sürdürülebilir ve yenilikçi geleceğine katkı sağlıyor.”

Fuarda görülecek

Sözü edilen bu Rönesans tablosu, namı diğer Frauscher X Porsche 850 Fantom, 18 Şubat Salı günü İstanbul Yeşilköy’deki Boat Show’da arzı endam edecek. Bu nedenle teknik özelliklerini ayrıntılı olarak aktarmıyorum. Defterlerinize not alın ve ‘Hol 1- B05’ sahasında 14.30-17.00 arasında ziyaret edin. Porsche Macan Turbo spor otomobilden alınan aynı elektrikli tahrik ünitesiyle donatılmış güzel tekneyi keyifle seyredin. Kendinizi onunla maviliklerde hayal edin. Sözün özü Mustafa Aslan ve Gonca Aslan’ı kutluyorum.

Yeniden buluşmak dileğiyle esen kalın. Pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.