Melania’nın yolu

Derin Avcı

Bir düşünelim: Bütün dünyanın gözü üstünüzdeyken, siz gözlerinizi neredeyse tamamen kapatan devasa bir şapka taksanız, vermek istediğiniz mesaj ne olurdu?

İngiliz Daily Mail’e göre güneş gözlüklerine olan düşkünlüğüyle bilinen bir kadın için, tüm dünyanın kendisini izleyeceği bir günde belki de en iyi seçim buydu. Mesaj açık ve net: “Siz beni izleyebilirsiniz, ama benim ne düşündüğümü, neler planladığımı bilmenize imkan yok. Bilmenizi de istemiyorum.”

Moda gazetecisi ve tarihçisi Nancy MacDonell ise Page Six'e verdiği söyleşide bu tavrı şöyle yorumluyor: “Kim ne düşünüyor, umursamıyor. Onu anlamak mümkün değil, çözmesi imkansız. Çünkü bunu seviyor.”

Tahmin ettiğiniz üzere Melania Trump'ın, kocasının ikinci yemin töreninde giydiği devasa şapkadan bahsediyoruz. Amerikalı tasarımcı Eric Javitz imzalı şapka geçen haftaya damga vurdu. Hatta Donald Trump’ın yemininden daha fazla konuşuldu!

Melania’nın 2017'deki ilk yemin töreni için giydiği pudra mavisi, soluk takım elbise, John F. Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy ile karşılaştırmalara neden olmuştu.

1960'lara özgü bir şekilde gevşekçe toplanmış saçları, moda aracılığıyla siyasi idealizmin altın çağını çağrıştırırken gülümseyen bir yüzü çerçeveliyordu. Verilen mesaj açıktı: Zarif, elegan, kocasının yanında bir First Lady. Stili her zaman alkış toplasa da, 54 yaşındaki Trump’ın dekorasyon tercihlerinden mimiklerine eleştirilerin oklarından kaçamadı. Pek çok Amerikan tasarımcı onu giydirmeyi reddetti; onu Avrupalı moda devleriyle işbirliği yapmaya itti.

Donald Trump'ın ikinci dönemi için düzenlenen yemin töreninde daha güçlü bir Melania’ya ile tanıştık. Amerikalı tasarımcı Adam Lippes imzalı özel bir lacivert ipek yün ceket elbiseyi dev şapkasıyla takımlayarak, daha önce hiçbir First Lady’nin ortaya koyamadığı cesur bir tarzla dünyayı tanıştırdı. Niş Amerikalı tasarımcıları tercih ederek ‘milliyetçi’ damarı ıskalamadı ve iki yeni tasarımcı için şöhretin kapılarını araladı. Kendisini giydirmeyi reddeden Tom Ford, Marc Jacobs, Derek Lim ve Christian Siriano gibi modacılara verdiği mesaj da netti: “İstediğinizi yapın, ben yeni şöhretleri yoktan yaratırım!”

Melania, FOX & Friends sunucusu Ainsley Earhardt’a verdiği söyleşide bu dönemde daha farklı davranacağının sinyallerini vermişti: “İlk sefer zordu; çünkü konuyla ilgili fazla bilgi yoktu elimizde… Bilgiler önceki yönetim tarafından bizden saklandı. Ancak bu sefer, ikinci dönemde, durum çok farklı. Tüm ipler bizim elimizde…''