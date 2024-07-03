Mengi Yay en büyük yatırımı iş gücüne yapıyor

ÖZGE YAVUZ

Kuruluşundan bu yana ürettiği 40 metre ve üzeri yatlarla adından söz ettiren Mengi Yay Yatçılık, şimdiden 2025 üretim kapasitesini doldurdu. İç ve dış pazara üretim yaptıklarını, son 10 yıl içeresinde ürettikleri teknelerin büyük çoğunluğunu ihraç ettiklerini açıklayan Mengi Yay Yatçılık İş Geliştirme Uzmanı Ertuğrul Togo ile şirketi ve sektöre yaptıkları yatırımı konuştuk.

Firmanız kaç yılında nerede kuruldu?

Mengi Yay Yatçılık 1964 yılında, İstanbul Ayvansaray’da kuruldu.

Bugüne kadar kaç adet tekne ve yat ürettiniz?

Kuruluşumuzun ilk yıllarında 100’e yakın tekne üretimi gerçekleştirdik. Şu anda 115. teknemizin üretimi devam ediyor. Yani toplamda 215 civarında motor yat, yelkenli ve gulet Mengi Yay adıyla dünya denizlerinde seyretmektedir.

Yıllık üretim kapasiteniz nedir?

Tersane standardı olarak 40metre ve üzeri boylarda üretim yapıyoruz, tasarım, çelik ve donatım faaliyetlerinde devam eden 8 – 10 projeyi aynı anda üretebiliyoruz. Geçtiğimiz sene 5 tekne suya indirdik ve teslim ettik, bu sene ise 3 tekne hedefimizden ilkini gerçekleştirdik.

Son dönemde özellikle pandemiden sonra hangi tür yatlara ilgi arttı?

Pandemi ile beraber insanlar kendilerine özel alan yaratma arayışına yöneldi. Bu neden ile tekne özlemlerini kiralama yolu ile gideren kişiler neden tekne sahibi olmuyorum anlayışı içine girdiler. Pandemi döneminde her bütçeye uygun her tür ve ebatta tekne talebinde artış gözlemlendi.

İç pazara mı daha çok üretim yapıyorsunuz?

İç ve dış pazara üretim yapıyoruz fakat ağırlık dış pazar. Son 10 yıl içeresinde ürettiğimiz teknelerin büyük çoğunluğu ihraç ettiğimiz teknelerden oluşmaktadır.

2025 siparişleri alındı mı? Talepler nasıl?

2025 yılı için üretim kapasitesi dolu şu anda. 2025 hedefimiz 3 tekneyi mavi sular ile buluşturup Mengi Yay kalitesi ile sahiplerine teslim etmek.

Yeni yatırım planınız var mı?

Hali hazırda en büyük yatırımı iş gücüne yapmaya çalışıyoruz. Gerek beyaz yakalı gerekse mavi yakalı personel ihtiyacını göz önünde bulundurarak sektörde faaliyet gösteren GİSBİR ve Deniz Ticaret Odası ile personel temin ve yetiştirme faaliyetlerine destek veriyoruz. Sektörümüze personel yetiştiren teknik liselere, meslek yüksek okullarına ve üniversitelerimize bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyor, maddi ve manevi açıdan elimizden gelen yardımı yapmaya gayret ediyoruz. Alt yapılar kapsamında ise iki yıl öncesinde tersanemize 102 metre uzunluğunda yeni bir hangar kazandırdık. Bu hangar ile hem kapasite artışı hem de 50 metre üzeri tekne inşa etme kabiliyetine sahip olduk. Bununla birlikte genç ve dinamik ekibimizle teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek inovatif çözümler ile sektöre birtakım yenilikler getirme çabası içindeyiz.

Sürdürülebilirlik alanında ne gibi projeleriniz var?

Üretimini yaptığımız tüm tekneler 2 yıl tersanemiz tarafından garanti kapsamında bakım ve onarıma alınıyor. Tekne sahipleri ve kaptanı ile kurduğumuz uzun süreli ilişkiler sonrasında da tüm teknelerimize ihtiyaç duydukları periyotlarda bakım hizmeti sağlıyoruz. Bu lojistik ve bakım faaliyetlerimizi bir aşama daha ileri taşıyarak sürdürülebilirlik adına yeni refit markamızı kurduk. Geçtiğimiz ay içerisinde faaliyete başlayan Reviva Refit ile hem kendi teknelerimize hem de refit ihtiyacı olan yeni müşterilerimize rekabetçi bir fiyatlandırmayla taleplerine yanıt vermek istiyoruz.

Üretimde kaç kişilik istihdam sağlıyorsunuz? İşçi bulma sıkıntısı var mı? Varsa buna çare olarak nasıl projeleriniz var?

Tersane bünyesinde 250 kişi civarında çalışma arkadaşımız var, paydaşlarımızla beraber 500’den fazla kişi ile çalışıyoruz. Emek yoğun bir iş olması sebebiyle, işçi bulmakta zorlanıyoruz. Gençlerimizin, gelecek kuşakların bu işi sevmesi gerekiyor çünkü sevmeden yapılabilecek bir meslek dalı değil. Biz Millî Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri ve bölgemizdeki bulunan lise ve üniversiteler ile birlikte işbirliği içerisinde meslek edinme ve staj programları organize ederek, sektörün kaliteli eleman talebine katkıda bulunmaya çabalıyoruz.