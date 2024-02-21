Mercedes’in son kahramanı ikinci nesline geçti: AMG GT 63 4MATIC+ Coupé

Okan ALTAN

Formula 1’den GT yarışlarına AMG mühendislerinin tecrübesi tartışılmaz... Peki, ilk gösterildiği günden bu yana klasik Gran Turismo müşterilerinin fanatizmini kırmak isteyen AMG GT, yeni jenerasyonunda daha da iddialı mı? Yeni AMG GT Coupé de, kompozit aluminyum AMG spor oto mobil mimarisi temelinde, fakat gövdesindeki hiçbir detay selefinden devralınmadı, tamamen yeniden yaratıldı. Opsiyonel 2+2 koltuklu yeni boyutunda kaslı orantılarına karşın günlük kullanıma daha uygun fikirlerle geliştirilmiş. AMG aktif sürüş kontrol ile de, yarı aktif yana yatma stabilizasyonu, yan stabilizatörler olmadan çalışıyor, sürüş dinamikleri ve konfor açısından çok ciddi farklılıklar oluşturuyor. Standarttaki aktif arka aks yönlendirmesinin de nasıl bir çeviklik ve denge birleşimi yaratacağını da tahmin etmek zor değil. 55 ile başlayan AMG V8 motorlarına E-Performance Plug-in Hybrid gibi başka motorlar katılacak olsa da, ünlü Grand Touring efsanelerini yakalamak isteyen GT 63, bu ‘Hafta’ki konuğumuz. Bu arada ana ünitesinde 8 ayrı ekran tasarımıyla dijitalleşmenin maksimize edildiğini, Burmester 3D surround ses sisteminin 1.170 Watt’a çıktığını, akıllı sesli asistan sisteminde “Hey Mercedes” komutlarını artık 28 dilde anlayabildiğini, dört metalik kaplama ve altı Manufaktur renk tonu dahil olmak üzere 11 yeni renkle satışa sunulacağını da belirtelim.

İkinci koltuk sırası ve yükle me kapasitesi gibi GT klasmanı otomobillerde de önemsenen fonksiyonel konuların yanında asıl dinamizm konusundaki bir iddia bizleri daha çok ilgilendiriyor. Fakat ekstra ücret karşılığın da ön aksı 30 mm kaldırma sistemiyle çukur ve hız tümseklerin den daha rahat geçmek, otopark rampalarını takılmadan aşabilmek, hiç de kötü değil… Üstelik GPS, bozuk yolları kaydediyor ve daha sonra o yerlerde GT’yi otomatik olarak yükseltiyor… Keyfi coşturan verisi ise, çift değişken turbolu 3.982 cc’lik V8 ile GT 63’ün 585 beygir gücü ve 800 Nm maksimum torku… Ancak, yeni gürültü emisyonu yönergelerine göre homurtuları azaltılmış egzostsistemi, AMG tarafından dışarıdan daha sessiz, içerden ise egzost kanalındaki mikrofon aracılığıyla iç mekana yönlendirilen sportif hırıltılarla farklılaştırılmış. AMG’nin i ses mühendislerinin yeni AMG GT’nin özgün bir sesinin ve motor ‘tını’sının sportif direksiyonun sol alt kısmındaki AMG düğmeleriyle tüm parametrelerde ayrı ayrı ayarlanabildiğini açıklamaları, içimizi rahatlatıyor. 5 bin Euro’dan biraz fazla farkla sipariş edilebilen AMG performans koltuklarına kurulup, 9-ileri vitesli tam sporcu oranlı otomatik şanzımanla oynamaya başlamak, tam değişken Performance 4Matic+ dört teker çekiş sistemine güvenerek hızlanmak, adrenalini güven için de yaşatacaktır. Drift modunda ise, arka aksa tüm torku gönderen sistemiyle AMG, çok sayıdaki şasi teknolojisiyle daha fazla olan ağırlığını da unutturacaktır.

YEPYENİ YÜKSEK TEKNOLOJİ

Dört tekerlekten direksiyon ve yuvarlanma stabilizasyonu yeni GT’nin viraj kabiliyetini maksimize de edecektir. Sport+ ve ayrıca Race modlarında amortisörlerin çok bağlantılı süspansiyona ne kadar sıkı bağlı olduğu ve genleşme bağlantılarının sürücüye oldukça daha hassas aktarıldığı da belirtiliyor. Virajın ortasında, mekanik yol tutuş gerektiğinde, yeni GT’nin, Active Ride Control tekniğiyle kafadan kaymadan, 1,9 tonluk gövdesini oyuncağa çevireceği söyleniyor. Bu, sıra dışı çeviklik ile ilk GT’lerden çok da ha keyifli bir sürüş vaadi anlamına da geliyor. “Mercedes-AMG GT 63 Coupé, hayal bile edilemeyen yeteneklere kavuşturuldu” iddiasının karşılığında 189 bin Euro’luk bir Almanya fiyatı da isteniyor. Yepyeni yüksek teknolojilerin, ilk C190 nesline göre fazla kiloları telafi edeceğini, dört çeker sis teminin daha iyi traksiyon sağlayacağını, arka tekerleklerin aktif açı almasının çevikliği artıracağını tekrarlayalım. Black Series’i olacak mı, GT R’ı çıkacak mı, gibi soruların cevabını da bir iki hafta sonra Formula 1 güvenlik aracı AMG GT S ya da Dark Night Edition gibi ekstrem örnekler üzerinde göreceğimizi tahmin ediyoruz. Fakat yeni SL’lerle aynı platformda üretilmeye başlanan AMG GT’nin şimdiden Track Series ve GT R Pro hatta GT2 Pro seviyelerine çıkarıldığını fark etmemek de el de değil.