Miami’de lüksün yeni tanımı

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Proje hakkında daha detaylı bilgi alabilir miyiz?

888 Brickell Dolce&Gabbana Miami, öncü bir tasarım ekibini Amerika Birleşik Devletleri'nin en üretken proje geliştiricilerinden JDS Development, dünyanın önde gelen mimarlarından Studio Sofield ve ikonik, küresel moda evi Dolce & Gabbana'yı bir araya getiriyor. Dolce&Gabbana için bu, Amerika Birleşik Devletleri emlak piyasasındaki ilk atılımları olacak. Miami'nin 1.049 feet ile en yüksek binası olacak bu proje, lüks yaşamı en iyi şekilde özetliyor. Dolce&Gabbana tarafından titizlikle tasarlanan 259 özel konutun her biri, markanın kendine özgü stilini ve detaylara gösterdiği özeni sergiliyor. Özel tasarım aksesuarlardan el yapımı doğramalara kadar iç tasarımın her yönü, Dolce&Gabbana markasıyla özdeşleşen zamansız zarafet ve sofistikeliği yansıtıyor.

Buna ek olarak, konsept, her konutun birden fazla giriş noktası arasında bir 'kilitleme' işlevi kullandığı ve özel bir konut, Dolce&Gabbana otel süiti ve/veya Dolce&Gabbana otel odası arasında sorunsuz dönüşümlere izin veren, en üst düzeyde esneklik sağlayan yenilikçi düzenleriyle türünün ilk örneğidir. Konut sahipleri, konutlarının tamamını veya bir bölümünü Brickell'in kalbinde yer alan 5 yıldızlı otelin içine yerleştirebilmektedir. Konut sakinleri Atlantik Okyanusu, Biscayne Körfezi, Şehir Merkezi ve Miami Plajı'nın nefes kesici manzarasının keyfini çıkarabilecek. Genel olarak 888 Brickell Dolce&Gabbana Miami, dünyanın dört bir yanından gelen sakinlerine benzersiz bir yaşam tarzı deneyimi sunarak Miami'de lüks yaşam için yeni bir standart belirlemeyi vaat ediyor.

Türk yatırımcıların Miami'ye artan ilgisinden haberdarız. Sizce lüks gayrimenkul satın almak isteyen yatırımcılar açısından Türkiye pazarını özellikle cazip kılan nedir?

Bu ilgiyi artıran temel faktörlerden biri, 2024 Servet Raporu'nda da vurgulandığı üzere, Türkiye'deki ultra yüksek net değere sahip bireylerin (UHNWI) sayısındaki artıştır. Geçtiğimiz yıl UHNWI sayısında %9,7'lik bir artış kaydeden Türkiye, sermayenin korunması ve portföy çeşitlendirmesi amacıyla dünya çapında yatırım yapmak isteyen varlıklı sakinler için gelecek vaadediyor. Miami, özellikle markalı konutlar söz konusu olduğunda, dünya genelinde en iyi performans gösteren pazarlardan biri olmaya devam ediyor.

Bizlere Miami'deki lüks emlak piyasasının mevcut durumu hakkında kapsamlı bir bilgi verebilir misiniz?

Miami, canlı kültürü, gelişen ekonomisi ve muhteşem sahil manzarasıyla lüks gayrimenkul yatırımları için dünya çapında gözde bir yer olmaya devam ediyor. Uluslararası yatırımcılardan lüks gayrimenkullere yönelik artan bir talep görmeye devam ediyoruz. Talepteki bu artış, Miami'nin en iyi destinasyon olarak statüsü, elverişli vergi ortamı ve şehrin hem iş hem de eğlence için bir merkez olarak ünü dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlanabilir. Brickell 888 Dolce&Gabbana Miami gibi önemli gelişmeler, Miami'nin gayrimenkul ortamını tanımlayan yenilik ve lükse örnek teşkil etmekte, ayrıcalık ve sofistike bir yaşam arayan alıcıları cezbetmektedir. Ayrıca, Miami'nin lüks pazarı, dünya standartlarında yemek, güzel plajlar, alışveriş ve eğlence seçenekleri de dahil olmak üzere çok çeşitli olanaklardan yararlanmaktadır. İleriye baktığımızda, Miami'deki lüks mülklere yönelik talebin, devam eden ekonomik büyüme ve lüks yaşam deneyimlerine yönelik artan ilgi nedeniyle güçlü kalmasını bekliyoruz.

Şu anda projeyle en çok hangi ülkeler ilgileniyor ve Türkiye pazarından nasıl bir beklentiniz var?

Dünyanın dört bir yanından yoğun talep görüyor. Bunun nedeni Miami'nin büyümesine duyulan genel ilgi, Dolce&Gabbana markasının küresel statüsü ve yakınlığı ve bölge sakinleri için türünün ilk örneği olan sunduğu esnek imkanlar. Bugüne kadar en çok tercih edilen pazarlar arasında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Japonya, Hindistan ve Orta Doğu yer almaktadır. Yukarıda belirtilen pazarlara ek olarak, ülkenin artan ultra yüksek net değere sahip bireyleri (UHNWI'ler) ve küresel olarak lüks gayrimenkule yatırım yapma konusundaki artan istekleri göz önüne alındığında, Türkiye için yüksek beklentilerimiz var. Seçkinlik, sofistike ve 888 Brickell Dolce&Gabbana Miami'nin sunduğu benzersiz yaşam tarzını arayan Türk yatırımcılardan güçlü bir rağbet bekliyoruz.

Dolce Gabbana'nın lüks dünyası projenin iç tasarımına nasıl ilham veriyor?

Dolce&Gabbana'nın işçilik ve lükse olan benzersiz bağlılığı, projenin iç tasarımının her yönüne nüfuz ediyor. Özel üretim aksesuarlardan titizlikle seçilmiş malzemelere kadar her konut, markanın kendine özgü ihtişamını ve zarafetini yansıtıyor. Dolce&Gabbana'nın couture moda koleksiyonlarından ilham alan iç tasarım, sofistike, zarif ve lüks yaşamın özünü arayan seçici alıcılarda yankı uyandıran zamansız bir estetiğe sahip.

Türkiye, hem İstanbul hem de Bodrum'da lüks tüketim açısından yükselişte. Türkiye'de bir proje hayata geçirme planınız var mı?

Şu anda Türkiye'de bir proje gerçekleştirmek gibi özel bir planımız olmasa da, ülkenin lüks pazara yönelik artan ilgisinin ve gelecekteki yatırım fırsatları için taşıdığı potansiyelin farkındayız. Küresel ayak izimizi genişletmeye devam ederken, tüm fırsatları keşfetmeye açık olmaya devam ediyoruz.