Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan yolculuk…

Didem ERYAR ÜNLÜ

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak hazırlanan 1923 müzikali Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı yerli müzikal projelerinden biri olarak sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Müzikal aynı zamanda ışık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini taşıyor.

Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor.

Serüven, Bandırma vapurunu sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar uzanıyor.

Türkiye tiyatro sahnesinden önemli isimlerle, uluslararası alanda başarılı işlere imza atan isimlerin yapım kadrosunda yer aldığı müzikal, Türkiye’nin önde gelen yazarları arasında yer alan Yekta Kopan, Mert Dilek ile yurt içinde ve yurt dışındaki önemli tiyatro çalışmalarıyla tanınan yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alındı.

Mehmet Ergen, aynı zamanda uluslararası festivaller ve oyun projeleriyle Türkiye modern tiyatro sahnesinin sevilen oyunlarında yönetmenlik yapan Lerzan Pamir ile birlikte oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. İzleyenlerin kendini Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan bir yolculukta bulacağı müzikalin özel olarak bestelenen müzikleri ödüllü besteci Tuluğ Tırpan’ın, müzikalin koreografisi modern dans ve müzikal alanında Türkiye›nin önde gelen ismi koreograf Beyhan Murphy’nin imzasını taşıyor. Eserin tarih danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstleniyor.

Müzikalin tasarım süreçlerinde de yine tiyatro dünyasının en iyileri arasında yer alan isimlerin imzası bulunuyor. Dekor tasarımında Royal Shakespeare Company’den San Francisco Opera’ya kadar dünyanın önde gelen kültür sanat kurumlarındaki prodüksiyonların dekor ve kostüm tasarımını gerçekleştiren ve İngiltere’de pek çok kez Yılın Tasarımcısı ödülüne layık görülen Robert Innes Hopkins var.

Kostüm tasarımında Küheylan, Damdaki Kemancı gibi oyun ve müzikallerin kostümlerinde imzası bulunan Gül Sağer; ışık tasarımında Shakespeare’s Globe, Royal Shakespeare Company ve English National Opera gibi dünyanın önde gelen tiyatro, opera ve müzikallerinin ışıklarını tasarlayan Malcolm Rippeth ve multimedya tasarımında ise Royal Opera House gibi dünyaca ünlü sanat kurumlarında çalışmalar yapan ödüllü video tasarımcısı Douglas O’Connell yer alıyor.

Türkiye tiyatro tarihinin en kapsamlı yerli müzikal projelerinden biri

FİLİZ OVA ZORLU PSM GENEL MÜDÜRÜ

CUMHURİYET ’İN 100. YILINA yakışan, görkemli bir sahne sanatları eserine imza atmak bağlı bulunduğumuz Zorlu Holding’in uzun zamandır gündemindeydi. Bu konuda uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, kültür-sanat sektörünün değerli oyuncuları, iş ortaklarımız Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ile bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Kendileri bize bir kaç yıl önce internette popüler olan ‘Atatürk Çocukları’ marşını söyleyen çocuklardan ilham alan bir film projesi ile geldiler. Zorlu Holding’in desteğini alarak üç yapımcı el ele verdik ve her adımını titizlikle planladığımız, seyircilerin çok seveceğine inandığımız, özellikle gençlere Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde neler yaşadığını en doğru şekilde anlatmayı hedeflediğimiz 1923 müzikali ortaya çıktı.

Masa başı çalışmalarına bir buçuk yıl önce başladığımız ‘1923’ müzikali Zorlu PSM’nin bugüne dek imza attığı prodüksiyonlar arasında en kalabalık ekibe sahip, sahne üstünde ve sahne arkasında toplam 200 kişi bu proje için çalıştı. Yaratıcı ekip, Türkiye’de alanının en iyi isimlerinden oluşuyor. Sahne arkası süreçlerde uluslararası alanda ödüllü pek çok tasarımcıyla çalıştık tecrübe sürecini paylaştık.

Milli Mücadele Dönemi’ndeki dayanışmanın ve birlikteliğin bu müzikal için çalışan herkese yansıdığını düşünüyorum. Sahne üstünde 100’ün üstünde sanatçının sergileyeceği 1923 müzikalinin, temsil ettiği bu duyguları seyirciye de yansıtacağından çok eminim.

Türkiye’de fazla örneği gösterilemeyecek bir işe imza attık

SADRİ ALIŞIK SADRİ ALIŞIK KÜLTÜR MERKEZİ YÖNETİCİSİ

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA özel bir müzikal sahnelemenin fikri bile olağanüstü heyecan uyandırıcı ve motive edici bir hayalken, bu müzikalin tüm süreçlerini yaşayıp seyirciyle buluştuğu anı deneyimlemek, hayatımda en unutamayacağım, en özel anlardan bir tanesiydi diyebilirim. Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM olarak gerek prodüksiyonu, gerek koreografisi ve gerek müzikleriyle Türkiye’de pek fazla örneği gösterilemeyecek seviyede bir işe imza attık. Genç kuşaklara ve tüm vatandaşlarımıza Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve Milli Mücadelemizi çarpıcı, öğretici ve keyifli bir müzikalle anlatmak ve bu hikayenin ana unsurunu çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinden oluşturmak, bizim en önemli misyonumuz oldu. 1923 müzikalimiz için; fikriyle, tecrübesiyle ve vizyonuyla kendilerini pek çok kez kanıtlamış, yerli ve yabancı yaratıcı ekibimizi bir araya getirdik. Onların sinerjisi ve motivasyonu ile birlikte çağdaş, geniş yaş aralığına hitap eden etkileyici ve çarpıcı bir müzikal sahnelemeyi başardık.

Projenin önemli bir misyonu da yarattığı istihdam oldu

CEMİL DEMİROK PIU ENTERTAINMENT YÖNETİCİ ORTAĞI

UZUN YILLARDIR ZORLU PSM’DE sahneye koyduğumuz etkinliklerimiz nedeniyle iş ortağımız olan Zorlu Holding’in CEO’su sayın Ömer Yüngül, Amadeus’u seyrettikten sonra oyunu çok beğenerek, Cumhuriyet’in 100. yılı için özel bir proje sahneye koymayı önerdi. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında çocukları da içine alan, büyük ve kalıcı bir sahne projesini hayata geçirmeyi hep birlikte misyon edindik. Yeni kuşaklara Milli Mücadele’yi, Cumhuriyet’in kuruluş hikayesini ve değerini en etkili şekilde nasıl anlatabiliriz diye hep birlikte düşünmeye başladık.

Bu proje aynı zamanda Zorlu PSM’nin tüm teknik alt yapısını sonuna kadar kullanan ilk yerli proje oldu. Projenin bizim açımızdan önemli bir misyonu da yarattığı istihdam oldu. ‘1923’, hazırlık sürecinde 400, prömiyer sonrasında ise 200 kişiye istihdam sağlayan dev bir proje. Özellikle pandemi sürecinde uzun süre işsiz kalan sahne emekçileri için de maddi ve manevi açıdan çok önemli bir çalışma oldu. Amacımız bu özel projeyi uzun yıllar sahnelemek ve tıpkı Broadway’de, West End’de yıllarca oynayan kült eserler gibi Türk tiyatro tarihine de kalıcı bir eser bırakmak.