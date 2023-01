Minimalleşme dönemindeyiz

Yeni bir yıl ile yeni bir stil yakalamak isteyenler için önerilerinizle başlayalım… İlk bakışta kış trendlerinde neler öne çıkıyor?

2023 kış sezonunda kadın giyimde gelenekselliğin ve modernizmin harmanlandığı renkli ve dinamik bir dünya karşımıza çıkıyor. Nostaljik dokunuşlarla birleşen tezat birliktelikler, yenilikçi kumaşlar ve materyallerle tasarlanmış modelleri sıklıkla görüyoruz. Desenlere baktığımızda bu yıl bizleri klasikleşen şal desenleri ve hayvan desenleri karşılıyor. Son yıllarda hem sonbahar-kış hem de ilkbahar-yaz koleksiyonlarında öne çıkan bir trend var; o da zamansız parçalar. Artık minimalleşmenin giderek bir akım haline geldiği dünyada moda endüstrisi de buna göre şekillenmeye başladı. Her parçaya uyan, sade, zamansız ve her ortama uygun olarak dikkat çeken parçalar giderek küçülen dolapların adeta yıldızı. Zamansız diye nitelendirdiğimiz her dönemin modasına uyan ve her dolapta kurtarıcı olan kıyafetler her sezon olduğu gibi bu sezonda da dikkat çekiyor.

Peki spor giyimde nasıl bir tarz hakim?

Spor giyimin vazgeçilmezi sweatshirtlerde ise büyük baskılar, mesaj içerikli yazılar ve oversize kesim ön planda olmaya devam ediyor. İster triko ister kadife isterse kumaş olsun takımlar bu sezonun en çok öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Hem kombin yapma kolaylığı sağlayan hem de bir ayakkabıyla farklı bir görünüm elde edilmesini sağlayan takımlar ilgi görüyor ve önümüzdeki sene de görmeye devam edecek. Örneğin topuklu ayakkabıyla kombinlenebilen takımların tamamlayıcısı olan tişört ve kazaklar kışın casual görünüme farklı bir boyut kazandırıyor. Kış denilince aklımıza gelen sıcacık kazakları görmeye başladık. Balıkçı, bisiklet, V yaka kazaklar, örgüler, trikolar yine sıcak tuttuğu kadar şıklığına önem verenlerin tercihi oluyor.

Erkek modasını da atlamayalım… Beylerde hangi stiller ön planda?

Erkek modasında nefes alabilen ve vücut ısısını koruyan montlar, parkalar, ‘giy ve çık’ kolaylığı sağlayan yelekler, oversize ve düz kesim tişörtler, sweatmont ve sweatpantolonlar, baskılı detayları olan kıyafetlerden söz edebiliriz. Yine kış döneminde sıcak tutan daha ince yapılı kazak ve trikolar soğuk havalarda da şıklığından ödün vermek istemeyen erkeklerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor.

Bu sezon hangi renkler, kesimler ve kumaşlar popüler?

Kış denilince akla ilk olarak koyu renkler geliyor. Son yıllarda bu algı, daha canlı renklerin öne çıkmasıyla değişmeye başladı. Özellikle sıcak tonlar ve doğanın iç ısıtan anlarından ilham alan renkleri görmeye başladık. Turuncular, pembeler, sarılar, tarçın ve kiremit tonları, haki yeşili, nar çiçeği gibi kırmızının en enerjik tonlarını görüyoruz. Bu etki, Pantone’nin 2023 rengi ‘Viva Magenta’da da da kendini hissettirdi. Siyah, beyaz ve grinin değişmeyen konumu bu yıl da aynı. Zamansızlığın en öne çıkan renkleri arasında yer alan lacivert de kışın öne çıkan renklerden biri. Kumaş kesimlerinde ise rahatlığın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Palazzo diye adlandırılan geniş ve rahat kesim kumaş pantolonlar hem kadın hem erkek giyiminin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Smart casual bir görünümün eşlikçisi olan blazer ceketlerde ise oversize kesim bu yıl yıldızı parlayanlar arasında. Bol kesimin hissettirdiği rahatlığa kışın daha çok ihtiyaç duyabiliyoruz. Bu sebeple oversize sweatshirt ve kazaklar hem kadın hem erkek modasında göze çarpan parçalar. Burada spor giyime olan ilginin de etkisini görüyoruz. Ayrıca kadife, deri, pul işlemeli, yumuşak lüks, tüvit kumaş türleri 2023’ün kış aylarının öne çıkan trendleri olmaya başladı bile…

Modada pandemiden bu yana nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz?

Değişim gözle görülür bir şekilde yaşandı. Raporlar da bunu destekliyor. McKinsey’nin State of Fashion raporuna göre pandeminin tüm sektörleri etkilediği ve en büyük ekonomik çalkantıya sebep olduğu belirtiliyor. Dünyaca ünlü moda devi rahmetli Karl Lagerfeld; “Moda ve müzik birbirine çok benzer, ikisi de kendi çağlarının aynasıdır” der. Pandemi tam da bu şekilde hiç beklenmedik bir yaşam biçimini bize kazandırdı ve kendi çağını yarattı. 2020’de hayatımızın tam ortasına yerleşen pandemi ve beraberinde gelen eve kapanma süreci giyim kodlarının yeniden yazılmasına sebep oldu. Hiç olmadığı kadar evde vakit geçirdik. Dünyaca ünlü markalar koleksiyonlarına pijamanın rahatlığından ilham alan parçaları ekledi.

Ayakkabı-çanta modasına gelirsek… Bu kış trendleri neler?

Ulaşılabilir lüksün Türkiye’deki iddialı bir temsilcisiyiz. DKNY, Karl Lagerfeld, Versace Jeans, Calvin Klein, Guess, Love Moschino, Armani Exchange, Desigual ve aramıza en son katılan Les Visionnaires ulaşılabilir lüks markalarımızdan bazıları. Öte yandan Fabrika, Aéropostale, Limon Company, National Geographic gibi Boyner’e özel markalar da bu seçkinin önemli parçaları. 2023’te rahat olduğu kadar şık duran, her kombinle uyan, uzun ömürlü kullanılabilen ayakkabılar ön planda. Kadınların olmazsa olmazı kombinlerinin tamamlayıcı parçası çantalarda ise krokodil desenler, deriler, kanvas çantalar hem taşıması kolay hem de iç genişliği yeterli seviyede olan çantalar göze çarpıyor. Portföy ve clutch çantalar, omuz çantaları, sırt ve bel çantaları bu yıl da sıklıkla karşılaşacağımız parçalar arasında.

Biraz da sizin stilinize gelelim… Çantanızda genellikle neler var?

Çantamda olmazsa olmazlarım arasında cüzdanım, anahtarlarım ve güneş gözlüğüm bulunuyor. Günlük hayatımda ağır makyaj yapmayı tercih etmediğim için rujum, dudak nemlendiricim ve şeftali tonlarındaki allığım kurtarıcılarım arasında yer alıyor.

Dolabınızdaki kurtarıcı parçalarınız neler peki?

Genellikle spor şık bir tarza sahibim. Kurtarıcı parçalarım ise deri ve jean pantolonlar ile onları kombinlediğim farklı kumaş ve renklerdeki overshirt ve blazer ceketler. Hafta sonu da tayt ve jean ile sweatshirt tercih ediyorum.

Türk kadınının stili hangi ülke kadınlarının stiliyle benzerlik gösteriyor size göre?

Belirli bir ülke ile benzerlik gösterdiğini söylemek yanlış olur çünkü ülkemizin sahip olduğu mozaik çok renkli ve çeşitli. Farklılıklarımız olduğu kadar benzer ve ortak yanlarımız da var. Örneğin Türk kadını sade ve şık giyinmeyi seviyor. Bir kısım ise renkli giyinmeyi ve takılarla, aksesuarlarla kombinini tamamlamayı... Ülkemizi yansıtan stil kodlarımız var ama global trendleri de takip etmeyi seviyoruz. Sosyal medyanın etkisiyle, moda blogger’ları, influencer’ları, yerel markaların artması gibi sebeplerle özellikle gençler arasında global giyim kodlarını görmek mümkün.