Moda firavunundan arta kalanlar

Aslı BARIŞ

Lakabı, ‘Muhteşemlik firavunu’… Sadece vizyonuyla değil, geniş ipek kaftanları, güneş gözlükleri, ekstravagan aksesuarlarıyla süslü stiliyle de moda dünyasının mihenk taşlarından biri olan André Leon Talley’ye ait koleksiyon, bu hafta görücüye çıkıyor. Ona ait ikonik parçaların yeni sahipleri de 15- 17 Şubat arasında düzenlenecek müzayedeyle belli olacak.

“Nedir bu koleksiyonun önemi” derseniz: André Leon Talley yıllar içinde haute couture tasarımlar, sanat eserleri, çantalar, mücevherler ve dekoratif objeleri bir araya getiren bir koleksiyon oluşturdu. Koleksiyondaki parçaların bir kısmı yakın dost olduğu Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Ralph Rucci gibi ünlü tasarımcıların hediyesiydi. Zira kariyeri dolayısıyla Talley’nin oldukça ‘ihtişamlı’ bir dost meclisi vardı.

NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Altmış yıla yayılan kariyerinde Talley, konumunu moda dünyasında podyumda ve perde arkasında çeşitliliği savunmak için kullandı. Hafıza tazeliyelim: Talley, The Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute’de Diana Vreeland’in yanında başladı. 1983-1987 yılları arasında Vogue dergisinin moda haberleri direktörü olarak çalışıp, 1987’de kreatif direktörü olmuştu. 1995 yılına kadar bu görevi sürdüren Talley, basılı dergiye dönerek 2013’te ayrılana kadar serbest editör olarak çalışmıştı. Talley, The New York Times, W ve Interview gibi çok sayıda yayına da katkıda bulunmuştu. Anna Wintour’un kadim dostu olan Talley, Amerikan Vogue’un ilk siyahi erkek kreatif direktörü olmayı da başardı. Zaman içerisinde Wintour ile olan dostluğu zedelenince, moda dünyasındaki konumu inceden hasar görse de, tanınan bir figür olmayı sürdürdü.

ASTRONOMİK FİYATLAR

2022’de hayatını kaybeden André Leon Talley’nin koleksiyonu Christie’s New York’ta 15 Şubat’ta canlı ve 16-17 Şubat’ta online düzenlecek müzadeyelerle yeni sahiplerinin olacak. Koleksiyonun öne çıkanları satış öncesi 31 Ocak’a kadar Palm Beach’te, 23-26 Ocak arasında da Paris’te sergilenecek.