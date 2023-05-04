Moda kiralama siteleri pazarlama mecrası oldu

Fatoş BOZKUŞ

Kullan-at kültüründen bıkan alışverişçiler, sürdürülebilir çözüm arayışı ile tekstilden mobilyaya kadar her türlü ürünü kiralamayı, giderek daha fazla tercih ediyor. Bu da dünyada özellikle moda ve trend markaların kıyafetlerinde kiralama girişimlerinin sayısını artırdığı gibi bazı perakende markalarının da bu işe girmesini beraberinde getiriyor.

Bu tarz kiralamayı tercih eden tüketicilerin motivasyonları başka başka. Ekonomik nedenler gibi, çevresel etkiyi azaltma ya da faklı tarzları deneme isteği de olabiliyor bu... Ama bir gerçek var ki özellikle genç tüketiciler artık fiziksel olarak odalılarında bulunandan daha büyük ve daha çeşitli, bir ortak dolap istiyor.

Türkiye’de moda kiralamaya odaklı girişimler var. Bunlardan biri de kendini yeni nesil gardırop olarak tanımlayan Rentony.

Kurucusu Yasemin Eke aynı zamanda bir stil danışmanı. Geçen yıl Rentony’i kuran Eke, bir kadının hayatının her alanında kullanabileceği kıyafetlere odaklandıklarını anlatıyor. Genellikle yerli ve yabancı az bilinen tasarım markalarının ürünlerinin yer aldığı bu sitede tayttan cekete, gece kıyafetinden gelinliğe, ayakkabıdan şapkaya kadar bin 500’e yakın ürün kiralanabiliyor.

STİL DANIŞMANLARI DA MÜŞTERİLER ARASINDA

Rentony’den özellikle prodüksiyon şirketlerinin reklam filmi çekimlerinde kullanılmak üzere ürün kiraladığını söyleyen Eke, onların ortalama 15-20 parça ürünü aynı anda kiraladığını aktarıyor.

Birçok stil danışmanı müşterileri de olan Retony özellikle tasarımcılar için bir pazarlama ve iletişim mecrası haline de gelmeye başlamış. Eke, “Kiralama markayı duyurmak için büyük avantaj sağlıyor. Bazı tasarım markaları ya da tasarımcılar bize kendileri gelip ürünleriyle yer almak istediklerini söylüyorlar. Hem gençlere hem de daha çok takipçiye ulaşıyorlar” diye konuşuyor.

Eskiden gelinlik gibi az giyilen ürünlerin ekonomik nedenlerle kiralandığını hatırlatan Eke, şimdi özellikle 25-35 yaş arası kadınların daha geniş bir gardıroba sahip olmak ve çeşit çeşit giyinmek için kiralama yaptığını söylüyor.

Dünyada bu işe moda ve perakende markalarının girdiğini hatırlatan Eke, yakın zamanda e-ticaret sitelerinin de bu alana girmesini beklediğini de sözlerine ekliyor.

HANGİ REKLAMLAR DAHA ÇOK HATIRLANDI?

Ipsos tarafından AdWatch Araştırması’ndan HAFTA için derlenen ve geçen hafta televizyonda yayınlanan reklamların spontane hatırlanma, beğeni, ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi ile oluşturulan Haftanın İz Bırakan Reklamları listesinde bu hafta siyasi parti ve perakende reklamları hatırlanmalardaki ağırlıklarını koruyor. Bu iki kategorinin dışında kalan alanda ise EYT promosyonu reklamları hatırlanıyor. EYT reklamlarında en çok akılda kalan ise söylenilen promosyon miktarı oluyor.

PERAKENDE HARİÇ EN YÜKSEK HATIRLANMA ALAN İLK 5 REKLAM

1. TOGG

2. Yapı Kredi-EYT

3. Kent- Neredesin Sen

4. DisneyPlus- Tarkan

5. Denizbank- EYT

HAFTANIN İZ BIRAKAN REKLAMLARI

1. CHP-Sana Söz

2. AKP-Haydi Bi Daha

3. Trendyol

4. TOGG

5. Yemek Sepeti