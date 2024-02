Moda ve müziğin meydan okuyan buluşması

Takip Et

ASLI BARIŞ

Koleksiyon için birbirinizle iş birliği yapma fikri nasıl şekillendi?

BÜŞRA OROKÇIOĞLU BİBEROĞLU: Mert Demir, son dönemde Doğu ve Batı’yı ustaca sentezleyen, bunda da çok başarılı olan bir tarz yakaladı. Tween de Doğu ve Batı’nın arasında kendi kültürünün hikayesini yazan ve her iki uygarlıktan izler taşıyan bir markamız. Mert Demir’in bu iş birliğiyle güzel bir sentez yakaladığını ve müzik tarzının moda vizyonumuzla çok örtüştüğünü düşünüyoruz.

MERT DEMİR: Sahnedeki ve günlük hayattaki giyim tarzım ile Tween arasındaki benzerlikler bu iş birliğinin olmasını sağladı. Tween'den böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim.

İsmi neden ‘Herkese İnat’?

M.D.: ‘Herkese İnat’ benim ‘Gözlerime Bak’ şarkımdaki bir sözdü. Tween ekibi kendi duruşları ile benim sürecimi çok bağdaştırdı. Bu koleksiyon da beni sıra dışı bir şekilde kodladı, ortaya böyle bir işbirliği çıktı.

B.O.B.: Tween, tarzını ortaya koyan tasarımlarıyla zaten doğuştan ‘cesur’ olan markamız. Mert Demir’in şarkısındaki ‘Herkese İnat’ sözleri de Tween’in modada adeta ‘meydan okuyan’ ve gusto sahibi duruşunun müzikteki en iyi yansıması oldu.

Koleksiyonunun nasıl bir tarzı var?

B.O.B.: Müzisyen Mert Demir eşliğinde tanıttığımız Tween 2024 İlkbahar-Yaz ‘Herkese İnat’ koleksiyonumuzda, değişen ve yenilenen stil kodlarından ve minimalizmden ilham aldık. Fazlalıklardan arınarak zamanın ötesinde bir estetik sunan Tween koleksiyonumuz, gündelik rutinleri tasarımın gücüyle birleştiriyor. Koleksiyonun kampanya çekimlerinde, başarılı müzisyenlerimizden Mert Demir’in kendine has ve cesur tarzı, Tween’in şık ve nötr tonların minimalizmini destekleyen sade estetiğiyle birleşti.

Markanın stili hep genç ve dinamik ama bu denkleme biraz daha cesaret ekleniyor diyebilir miyiz? Nasıl tanımlarsınız markanın stilini?

B.O.B.: Kesinlikle… Tween, modern ve güncel modayı takip ederken, daima daha radikal ve daha cesur tasarımlara imza atan markamız. Her zaman genç, dinamik ve cesur olduk. Çeşitli alanlarda sponsorluk desteklerimizle gerek Tween gerekse tüm markalarımızın bütünleyici ve birleştirici olduğunu her zaman göstermeye çalıştık. Öte yandan marka yüzü iş birliğimiz ise bugüne kadar hiç olmadı. Bu kez müziği ve Mert Demir’i yanımıza alarak markamızın daha da güçlü büyüyeceğine inanıyoruz.

MERT DEMİR’LE İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK

Yeni nesil tüketicinin modayla ilişkisi nasıl, gelişiyor mu?

B.O.B.: Kesinlikle gelişiyor. Yeni nesil tüketici, misyonu olan markaları tercih ediyor. Diğer yandan erkek modasının her geçen gün daha da büyüdüğüne tanıklık ediyoruz. Araştırmalar, erkeklerin artık dış görünüşüne çok daha fazla değer verdiğini, bakımlı olmaya çalıştığını ve alışveriş alışkanlarını değiştirdiğini gösteriyor. Bu yüzden farklı alanlarda iş birliği yapmak ve hedef kitleye yaşam stili sunmak, her markanın yapması gereken ilk şey. Çünkü artık kıyafeti herkes yapıyor ve satıyor. Ama müşteriler artık sosyal hayattaki görünürlüğü de dahil olmak üzere kendisini 7/24 tamamlayacak bir marka ile yan yana yürümek istiyor. Biz de müşterilerimizin ve yeni nesil tüketicilerin arzusuna dayanarak her alanda kendimizi göstermeye devam edeceğiz.

Moda son dönemde hip-hop etkileriyle oldukça farklı bir tavra büründü, üzerine bir de pandemi ve leisure wear yükselişi yaşanınca iyice sportifleşti… Kadın modasında maksimalizmin geri geldiği tavrı görüyoruz… Bu durum erkek modasında da kendini gösterecek mi?

B.O.B.: COVID-19 pandemisi ile birlikte örme giyim ve leisure wear ciddi bir yükseliş kaydetti. Konfor ve rahatlık kavramları herkes için büyük önem kazanarak ön plana çıktı. Ardından pandeminin sona ermesinin de etkisiyle tüketiciler bu durumdan sıkılmaya başladı. Daha şık giyinmeye, girdiği her ortamda beğeni kazanmaya ve davetlere özenle hazırlanıp gitmeye duyulan özlem her geçen gün daha da arttı. Şu anda dünya çapında şık giyime özen gösterenlerin sayısında ve kozmetik ürünlere yönelimde ciddi bir büyüme yaşandığını görüyoruz. Sonuç olarak müşterilerin kendine değer verdiğini, olabildiğinin en iyi halini istediğini ve bu farkındalığa eriştiğini görüyoruz. Biz de bu yüzden koleksiyonlarımızda yüzde 50-50 yani hem leisure wear hem de formal ve daha şık tasarımlar sunuyoruz.

Gerek bu iş birliğine yönelik gerekse diğer alanlarda sonraki hamleleriniz neler olacak?

B.O.B.: Açıkçası durmayı düşünmüyoruz. Hatta her bir başarının, inovasyonun ve yenilikçi projelerin üstüne katarak daha da ilerlemeye odaklandık. Şu an üzerinde çalıştığımız birçok projemiz var. Ürün odaklı, akılcı ve teknolojiyle bütünleşen yeni lansmanlarımız da yolda… Mert Demir ile iş birliğimiz de sürecek. İkinci versiyonumuzu daha farklı bir koleksiyonla tüketiciye ulaştıracağız.

GÖRSEL MÜZİĞİ DESTEKLEMELİ

Siz müziğe getirdiğiniz farklı sound kadar stilinizle de gündemdesiniz… Sahne ve videolarda kıyafetlerini kendiniz mi seçiyorsunuz? Nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz?

M.D.: Bu konuya özen gösteriyorum. Görselin, müziği desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Temelini oluşturacak kadar fikrim her zaman oluyor. Sonrasında ise bu konuda çevremdeki yetenekli insanlarla çalışıyorum.

Peki stil tercihlerinizde aileniz de bu sürece dahil mi? Tasarımcı bir kardeşle büyümek nasıl bir duygu? Stil konusunda evrilmenize neden oldu mu?

M.D.: Kız kardeşim moda tasarımcısı, annem terzi, babam ise yine tekstil sektöründe çalışıyor. Kıyafetlerin dikildiği, tasarımların yapıldığı bir evde büyüdüm hep. Onlardan görerek bir temel oluşturdum. Bunun üzerine kendi yorumlarımı katmaya başlayınca stilim oluştu.

Dolabınızın vazgeçilmezleri neler?

M.D.: Boğazlı kazaklar.