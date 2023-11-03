Moda yeniden tasarlanıyor: Hyundai Re:Style

OKAN ALTAN

Kullandığımız otomobiller, geçmişte sadece metal parçalarıyla, sonradan plastik aksamlarıyla ‘recycle’ edilip, yine otomotivin tedariğinde kullanılıyordu. Diğer parçalar ve malzemeler, hurdalıklardan çöp yığınlarına kirlilik yığınlarına gidiyordu. Oysa, başka çözümlerle çevreye daha az zarar verilebilir diye düşünürken, üreticilerin kreatif ekipleri, geri dönüştürülmüş materyal oranını her gün artırdıkları üretimden başlayarak, araç ömürlerinin sonrasına yepyeni ‘yeşil’ fikirlerle geleceğe daha farklı ve temiz bakabileceğimizi göstermeye başladılar.

Eskiyen otomobillerdeki hava yastıkları ve emniyet kemerlerinin yeniden kullanılmasından, plastik şişelerin, şeker kamışı, tahıl ve yağın geri dönüştürülmesine kadar çöpe atılan her şeye yeni bir hayat verilmesi, hiç kötü bir düşünce değil. Araçlardan çıkan kumaşlar ve malzemeler, tasarımcıların yeni aksesuarı oluyor. İplikler, cepler veya ilham kaynağı olan her parça yeniden tasarlanıyor.

Hyundai’nin döngüsel ekonomiye yönelik platformu Re:Style, ünlü moda tasarımcıları Jeremy Scott ve Maria Cornejo işbirlikleriyle ilk ürünlerini ortaya çıkarmaya başladı. Hatta gelecek yıllar için yepyeni bir standardın oluşturulacağını bile aklımıza getirdi.

Re:Style, moda dünyasının ötesine uzanırken, pozitif değişime ve sürdürülebilirliğe öncülük etme konusunda kararlılığını vurgulayan, bu hayati konu hakkında farkındalığı artırmak için güçlü bir kampanya görevi de görüyor.

‘İnsanlık İçin İlerleme’ vizyonunu açıklamış olan Hyundai, bu Re:Style çalışmalarıyla ürün ve malzemelerin kullanımını, yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü en üst düzeye çıkararak atık ve kaynak tükenmesi hakkında diyalog başlatmak istiyor. ‘Paylaşılan Değer Yaratma’ stratejisi kapsamında döngüsel ekonomiye yeni sütunlar eklenirken, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda malzemeler ve atıklar yeniden canlandırılıyor, ürünler daha uzun kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanıyor ve malzemeler sürekli olarak yeniden hatta başka amaçlarda da kullanılıyor… Yalnızca kirliliği azaltmak ve kaynakları koruyarak çevreye fayda sağlamak, yeterli değil… Çevre dostu ve yenilikçi uygulamalar ve teknolojiler de desteklenmeli!.. Yenilikçiliği ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik ederken geri dönüşüm ve yeniden imalat endüstrilerinde istihdam yaratmak ve ekonomik fırsatlar da sunmak önemli… Ekim ayında gittiğimiz, sürdürülebilir yaşamın kalbi Amsterdam’daki Re:Style sergisini inceledikten sonra; şimdi ileri dönüşüm, çevre bilinci ve yeniliğe olan bağlılık, yeniden doğruluyor, diyebiliyoruz.

‘Car Haute Couture’ deneyimi sunuyor

Atık araç koltuğu kumaşından benzersiz bir giyim koleksiyonu hazırlayan Maria Cornejo, tekstilin ve aksesuarın geri dönüştürülmüş materyal ile mümkün olduğunu, hatta moda dünyasında yepyeni sayfaların açılabildiğini, 2019’dan bu yana tüm kreasyonlarında kanıtlıyor. Cornejo’nun dünya çapında sürdürülebilir moda başlığındaki koleksiyonu, otomobilin iç kısmında kullanılan kılıf, hava yastıkları ve emniyet kemerleri gibi kumaşlar ile deri döşemenin de yeniden kullanımına dayanıyor.

Moda geleneklerine meydan okuma ve normları yıkma yeteneğiyle tanınan, moda endüstrisi ve yaratıcılık üzerindeki yadsınamaz etkisiyle bildiğimiz Jeremy Scott ise, bu yılki türünün tek örneği olan Car-Couture koleksiyonuyla adeta Hyundai'nin ileri görüşlü konseptlerini destekliyordu. Scott'ın koleksiyonu, araç üretim sürecinden atılan çeşitli malzemeleri yeniden değerlendirerek bu malzemeleri şık bir moda parçalarına dönüştürürken, amaca yönelik bir ifade göreviyle de modanın ötesine geçiyordu. Atılmış malzemelerden, ölü kumaşlardan ve tekerlekler, emniyet kemerleri, arka lambalar ve silecekler gibi parçalardan türetilen yeni malzemelerden oluşan bu ‘car haute couture’ koleksiyonu, sürdürülebilir tasarım stereotiplerini kasıtlı olarak yıkıyordu.

Diğer yanda Hyundai'nin doğduğu Kore mirasını derinden yansıtan Re:Style'ın özünde salt modanın ötesine geçen Kore kültürünün yaşayan sembolü ‘Kore kıyafeti’ anlamına gelen zamansız ‘hanbok’ gibi eski malzemeleri, binaları ve mirası koruma, modern ve yeni bir şey yaratacak şekilde yeniden kullanma ruhu yatıyor.

Giyilen kıyafetlerden kullanılan otomobillere kadar seçimlerini yeniden tasarlamaya teşvik eden bir yaşam tarzı platformu olan Re:Style, geleneksel sınırların ötesinde yenilikçi düşünceyi teşvik ediyor, insanların düşünme, hareket etme ve tasarlama biçimini dönüştürmeyi amaçlıyor. Yakın gelecekte de yalnızca moda için döngüsel bir ekonomiye değil, mimarlık ve müziğe de odaklanılacağı açıklanıyor.

Her bir IONIQ 6’da bulunan malzemeler

· Bio TPO görünümlü konsol, şeker kamışından elde edilen biyomateryal bulunuyor.

· Sütunlardaki bio PET iplik, şeker kamışından elde edilen biyomateryal işlenmiş ve polyester iplikle karıştırılmış.

· Bio boya için kanola çiçeği ve mısır özleri üretanla karıştırılmış.

· Geri dönüştürülmüş PET iplik için PET şişeler öğütülüyor ve ipliğe işleniyor.

· Ekolojik işlenmiş hakiki derinin boyama işleminin çevresel etkisini azaltmak için keten tohumu özü kullanılıyor.

· Halı ve döşemelerde balık ağları geri dönüştürülerek iplik yapılıyor.

· Tampon kalıpları, poliüretanla karıştırılmış lastikten türetilmiş, geri dönüştürülmüş siyah karbon pigmentiyle boyanıyor.

· Dijital yeşil inci ve dijital yeşil mat için gövde rengi boyada bambu kömür pigmenti kullanılıyor.

· Koltuk kumaşında ~%46 geri dönüştürülmüş iplik,

· 730 gr şeker kamışı ve karışık mısır,

· 100 gr keten tohumu yağı,

· Halıda %20 geri dönüştürülmüş balık ağı ipliği,

· Atık lastiklerden 3 gr geri dönüştürülmüş pigment bulunuyor.