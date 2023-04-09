Modada doğaya dönüş zamanı

Pandeminin rehavetinden sıyrılan moda sektörü, 2023 ilkbahar-yaz sezonuna iddialı başladı. Bu sezon doğala ve doğaya dönüş var. Hem renklerde hem de kullanılan kumaşlarda doğanın etkisi öne çıkıyor. Doğa dostu kumaşlar, geri dönüştürülmüş materyallerle tasarlanan yumuşak tuşeli parçaların da yıldızı yükseliyor. Kadın modasında daha dar kesimler ön plandayken, canlı renkler ve dar kalıplı modeller de yükselişte. Erkek giyimde ise denim gibi nostaljik ve ikonik detaylar dikkat çekerken, klasik olarak tanımlanan parçalar özgün formlarıyla karşımıza çıkıyor. Hem kadın hem de erkek modasında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden tüyolar aldık.

Renkler canlanıyor

DİLEK HANİF/TASARIMCI

RENKLER, uzun bir kısıtlama ve öngörülemezlik döneminden sonra canlanıyor ve denge buluyor. Tatlı kırmızı, dijital lavanta, hiperpembe ve sakin mavi gibi enerji veren renkler ve tabii ki sezonun olmazsa olmazı beyazın tüm tonları ile birlikte renkler çok daha organik ve doğal hale geldi. Terzilikte anahtar silüetler; çok daha rahat , şık ve gündelik karışımlar. Büyük beden ceketler ve gömlekler ile rahat kesimli pantolonlar, ofiste zahmetsiz bir şıklık yaratıyor. Elbiseler de çok daha rahat ve kumaşlar çok daha akıcı… Jarse ve pamuk zarif bir rahatlık trendi olarak kullanılıyor. Bu sezon doğadan çok daha doğal olan baskılar, ruhani dokular ve sulu boya teknikleri, özellikle bluz ve elbiselere romantik, rüya gibi bir kalite kazandırıyor.

Yeni sezonda minimalizm ve inovasyon öne çıkıyor

SELHAN TEZERKEN/RAMSEY BAŞTASARIMCISI

BU YAZ ERKEK MODASINDA daha minimalist formlar ile tasarlanan yalın, lüks hissiyatını güçlendiren tasarımlar daha da dikkat çekiyor. İnovasyonun ön plana çıktığı sezonda, denim gibi nostaljik ve ikonik detaylar dikkat çekerken, klasik olarak tanımlanan parçalar özgün formlarıyla karşımıza çıkıyor. Takım elbiseler modern, rahat formlar ile yorumlanarak fonksiyonel hale geliyor. Sürdürülebilirliği odağına alan, doğa dostu kumaşlar, geri dönüştürülmüş materyallerle tasarlanan, yumuşak tuşeli parçaların da yıldızı yükseliyor.

Gardroplarda aydınlık renkler dikkat çekiyor

HİLAL ŞENDUR/İPEKYOL KREATİF DİREKTÖRÜ

İPEKYOL KADINININ gardırobu floral desenler ile taçlanan baharın en aydınlık renkleriyle canlanıyor. 2023 ilkbahar-yaz sezonunda öne çıkan nane yeşili, lime yeşili, tatlı lila, turuncu ve sarı gibi doğanın sıcak tonları gömlek ve mini elbiselerde karşımıza çıkarken; naturel renklerin hakim olduğu cropped blazer ve crochet detaylı pantolon takımlar yeni mevsimin ritmini yakalamanın sade şık bir formülünü sunuyor. Denim ise maxi etek ve kova şapka gibi farklı formlarda karşımıza çıkarak monogram desen ile buluştuğu gömlek ile baharın yenileyici enerjisine eşlik ediyor.

İpek yumuşaklığı

ROMİNA KAZİLAS/SILK&CASHMERE TASARIMCISI

BU SEZON, ipeğin serin ve hafif dokusu, yazın moda renkleri, kobalt mavisi, su yeşili, canlı sarı, patlak yeşil, pembe gibi renklerde kendini ifade ediyor. İpeğin yumuşaklığı, seyahat için özellikle tercih edilen gömlek pantolon setleri, mini elbiseler, bluzlar, ceketler ve eteklerde öne çıkıyor. Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için, rahat bir yaşama duyulan özlemi sembolize eden, vücut hatlarını tamamen özgür bırakan parçalar ön plana çıkıyor. Bohem şık silüet, floral ve geometrik desenlerin terapik gücü ile kimonolar ve elbiselerde hayat buluyor. Floral desenli kimonolar, twinsetler, elbiseler, bohem şık havası yaratıyor. El işçiliğine övgünün yükseldiği bu dönemde, deri detaylarla dikkat çeken el yapımı rafya ve hasır çanta koleksiyonu, bohem şık temasını tamamlıyor.

Bu sene erkek modasında sade bir yaz bizi bekliyor

DİLAN ATİK/AVVA YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DOĞA İLE BÜTÜN OLDUĞUMUZ, kendi içimize döndüğümüz ve sadelikten beslendiğimiz bir sezon bu sezon. Ruhumuza fazla gelen her şeyden kurtulduğumuz, gardırobumuzu hafiflettiğimiz, sade ama şık parçalarla sezonu geçirmeye hazırlanıyoruz. Sezonu soft tonlar domine ediyor. Nude ve toprak tonlar, doğanın en güzel tonlarındaki yeşiller, gökyüzü mavisi koleksiyondaki parçalarda vücut buldu. Dünyadaki erkek modası trendlerini yakından takip ediyoruz. Şimdilerde yeniden trend haline gelen “denim on denim” parçalara biz de koleksiyonumuzda yer verdik. Sezonda AVVA erkeğinin gardırobuna; kolay hareket etme imkânı sağlayan oversize ve yuvarlak kesimli parçalar ile slim fit algısını değiştiren kalıplar giriyor. Chino pantolon, hafif ceketler, renk renk keten gömlekler, ilhamını doğadan aldığımız blok desenli tiril tiril gömlekler, sezonun hit parçası çizgili tişörtler ve şort takımları müşterilerimizle buluşturacağız. Bu sezon özellikle ön plana çıkardığımız ‘marine’ koleksiyonumuzda yer alan ip bağcıklı pantolonlar ve marine temalı polo yaka tişörtler çok konuşulacak.