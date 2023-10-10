Modanın yeni “eski” takıntısı

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Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington ve Cindy Crawford, Vogue'un Ocak 1990 sayısının kapağı için Peter Lindberg tarafından birlikte fotoğraflanmıştı. Bu fotoğraf, süper model çağını başlatan efsanevi fotoğraf olarak tarihe geçti.

Tam 33 yıl sonra, bu poz, derginin Eylül sayısı için yeniden yaratıldı ve 2Tüm Zamanların En İyisi’ manşeti atıldı. Kapakta sadece bu yılın başlarında hayatını kaybeden Tatjana Patitz eksikti.

Moda dergilerinin kapaklarına eski yüzlerin taşınmasının tek örneği, bu efsanevi dörtlü değil. Vogue Filipinler, Nisan 2023 kapağına 106 yaşındaki dövme sanatçısı Apo Whang-Od'u taşıdı. Whang-Od, 85 yaşında İngiliz Vogue dergisine kapak olan Judi Dench'i geride bırakarak bir Vogue kapağında yer alan en yaşlı model olarak yeni bir rekora imza attı.

2022 yılında Sports Illustrated, kapağında Elon Musk’ın annesi Maye Musk'a yer verdi. 2023'ün başında Burberry son kampanyası için 86 yaşındaki Vanessa Redgrave'i seçerken, New York City merkezli Asyalı Amerikalı sanat kolektifi CFGNY, defilesinde model olması için emekli emlakçı Helen Chan'i seçti. En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü kazanan 61 yaşındaki Michelle Yeoh, La Mer'in yeni yüzü oldu. Son olarak, Vogue İtalya’nın Ekim sayısının kapağında 14 yıl boyunca Lancome modelliği yapan 72 yaşındaki oyuncu, yapımcı, yazar ve eski model Isabella Rosselini yer aldı.

Lüks markaları satın alabilecek maddi güç kimde?

Olgun yüzlerin moda dünyasında giderek daha fazla öne çıkması, lüks markaları satın alacak paraya sahip olanların çoğunlukla orta yaşlı tüketiciler olduğunun geç de olsa kabul edilmesi anlamına geliyor.

The Times moda direktörü Anna Murphy, "Céline reklamlarında yer alan Joan Didion'dan, hala düzenli olarak yeni ürün tanıtımı ve iş birliklerinde gördüğümüz 74 yaşındaki Linda Rodin ve 101 yaşındaki Iris Apfel'e kadar ileri yaşlardaki kadınlar moda ikonları olmaya devam ediyor. Bu yüzler, hedef kitle ne olursa olsun bir moda kampanyasına ya da dergi kapağına değer katıyor. Çünkü bu isimlerin, 18 yaşındaki bir gençte olmayan bir hikayesi var… Çünkü bu isimler, yaşanmış bir hayatın zekasını yayıyorlar ve markalar da bu sayede kendi hikayelerine çok daha farklı bir boyut kazandırıyorlar” yorumunu yapıyor.

“İmkansız incelik” ve gençlik arayışı eski moda oluyor artık

Murphy’ye göre, bir güç olarak öne çıkarılan ‘gençlik kültürü’, yaygınlaştıkça, teknolojik gelişmeler ve kozmetik endüstrisi için de bu alana yöneldi. Botoks ilk kez 1989 yılında kozmetik kullanımı için onaylandı ve o zamandan bu yana “kırışıklık karşıtı” uygulamalar devreye girdi.

Bugün gelinen noktada, kadınlar için “genç” kalmak, oldukça önemli bir maddi yüke dönüşmüş durumda. Linda Evangelista gibi çok sayıda ismin, genç görünmek uğruna son derece kötü bir duruma gelmiş olması ise işin diğer tarafı.

‘İmkansız incelik’ ve gençlik arayışı artık “eski moda” olarak değerlendiriliyor. Doğallık her zamankinden daha fazla değer görüyor. Sadece markalar değil, podyumlar da yaş, cinsiyet veya kilo kriterlerini terk ediyor. Barbie’ler değil, fakat ‘gerçek kadınlar’ ön plana çıkıyor.

Dünyanın en önemli trend takip sitesi WGSN’nin stratejisti Elizabeth Tan yorumları oldukça ilginç: “Z kuşağının en önemli önceliklerinden biri çeşitlilik ve kapsayıcılık. Markalar da gençlerin bu değerleri üzerine oynuyor. Önceleri sadece Z kuşağının hakim olduğu bir platform olan TikTok bile, artık her yaştan insanın içerik oluşturduğu bir platforma dönüştü.”

Moda artık herkes için…