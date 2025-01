Modena’da 3. perde 2. sahne: Pagani Utopia Roadster

Takip Et

OKAN ALTAN

Geçen yaz, Goodwood Hız Festivali’ne gittiğimde Pagani’nin son şaheserini son sürat tırmanırken izlemiş, fakat asıl tavansız şeklini statik olarak incelemiştim. Ancak, otomobil tarihiyle paralel geçmişinde, markasını motorsporlarıyla yaratmış Pirelli’nin yepyeni Cyber lastik teknolojisini taşıması, ayrıca ilgimi çekmişti. Otomotivin değişiminde yine öncü bir rol üstlenerek, ultra modern otomobillerin teknolojilerini destekleyen, zemin koşulları, lastik basıncı, sıcaklık ve durum bilgilerini araç sistemlerine ileterek, araç ile yol yüzeyi arasında ideal uyumu oluşturan lastikleri üretmeye başlayan Pirelli, bu ekstrem mühendisliğini yine bir ekstrem araca vermişti… İnovasyonu sanatla harmanlayabilen Pagani’nin üçüncü nesil hiper otomobili Utopia’ya… Sürüşte maksimum performans ve güvenliği sağlamak üzere…

Dünyada bir ilk olan Pirelli Cyber lastik sistemi, lastiklerdeki entegre sensörler sayesinde verileri toplayarak araca iletiyor ve aracın bu verileri gerçek zamanlı olarak işlemesini sağlıyor. Bu ortak projede özel olarak Pirelli lastiklerine adapte edilen bir Bosch ESP uygulamasıyla da; Pagani Utopia Roadster otomobile uygulanan Cyber teknolojisi önemli lastik bilgilerini ESP kontrol birimine iletiyor, önde 265/35 arkada 325/30 lastiklerin kendine has P Zero özelliklerinin ve Corsa performansının optimum düzeyde kullanılması sağlanıyor. Ayrıca maksimum güvenlik ve özelleştirilmiş sürüş koşulları yaratılıyor. Dört teker üstünde otomotiv yüksek mühendislik sanatı gerçekleştiren Pagani de, her yeni modelinde limitleri nasıl daha ileriye taşırım heyecanı yaşayarak, en yeni modeline de otomotivin bu en yeni tekniğini ekleyerek geleceğe büyük bir adım atıyor.

Böylece Utopia Roadster, Huayra Roadster’ın bile üstüne çıkabilen, Pagani’nin üçüncü yepyeni otomobilinin ikinci yinelemesi olmasıyla “Üçüncü Perde, İkinci Sahne” adını alıyor.

Pagani Automobili, sınırlı üretim ve benzersiz tasarımlarıyla hiper otomobil dünyasında eşsiz bir yer edinmiş durumda. Her bir aracını titizlikle tasarlayıp, el işçiliği ve ileri teknolojiyle şekillendiren Pagani, yılda 60 adetle çok sınırlı üretim yapıyor.

Sofistike teknoloji

Utopia Roadster ile de, hem sofistike teknoloji hem de zamansız tasarım bir araya getirilirken, 40’tan fazla kompozit malzemenin entegrasyonuna dikkat çekiliyor. Pagani’nin alt kuruluşu Modena Design, son teknoloji CNC işleme teknikleriyle otomotiv, havacılık ve biyomedikal sektörlerinde öncü bir rol oynarken, her bileşenin mükemmellikle üretildiği bu süreçte, el işçiliği ve zanaatkarların uzmanlığını ön planda tutuyor. Modena Design, her bir Utopia için 700’den fazla bileşen üretiyor ve olabilecek en iyi kaliteyi garanti ediyor.

Bu “topless” Pagani, üst kısmı olmamasının getirdiği olağan ağırlık problemlerini Carbo-Triax ve HP62-G2 karbon-titanyum monokok şasisiyle savuşturmuş. Hafiflik ve dayanıklılığın bir araya geldiği bu tasarım, aerodinamik verimliliği de maksimize ediyor. Hiçbir takviye gerektirmeyen, ilk kez hem Coupé hem de Roadster’ın birlikte geliştirilmesiyle başarılan bu yapı, Huayra ve Zonda’nın roadster versiyonlarındaki gibi sonradan geliştirme değil… Bu sayede, Roadster, Coupé ile eşit 1.280 kg’lık boş ağırlığa sahip… Bu hafifliğin, yeniden tasarlanan monokok şasinin sertliği ve direncinin optimize edilmesiyle sağlandığı belirtiliyor. Aerodinamik tasarım, hava akışlarını dikkatlice yönlendirerek düşük direnç katsayısı ve yüksek bastırma kuvveti çıkarıyor. İki hareketli kanat, tasarıma uyumlu bir şekilde aerodinamik verimliliği artırırken, soğutma sistemleri performansa önemli katkı sağlıyor.

Ayrıca, analog teknolojiyi kutlayan felsefeye sahip iç mekan tasarımı sürüş keyfine nostaljik bir dokunuş katmasının yanında klasik mekanik manuel vites tasarımını modern detaylarla birleştirmesi de müthiş görünüyor.

864 HP 635 kW ve 1.100 Nm de, hem düşük devirlerde yumuşaklık hem de hızlanmada patlayıcı güç sunan 5.980 cc’lik çift turbolu Mercedes-AMG 60 derece V12’den geliyor. Herhangi bir ivmelenme rakamı verilmemiş olsa da, azami süratin 350 km/h ile sınırlı olduğu söyleniyor.

Aracı bir coupe yapmak isterseniz, evdeki özel standında duran sert panel pop-top’ı alıp, manuel olarak takabilirsiniz. Ayrıca kabindeki koltukların arkasında bir kasada saklanan ve ani bir sağanak yağmur gibi acil durumlarda kullanılmak üzere bir kumaş tavan da, Utopia Roadster’ın bir sürprizi… Her ikisi de, aerodinamiği veya gövde torsiyonel rijiditesini değiştirmeyecek şekilde geliştirilmiş.

Tüm detaylarda estetik ve işlevselliği bir araya getiren Pagani’nin mühendislik anlayışıyla ergonomik olarak tasarlanmış kontrol mekanizmaları, hem görsel hem de dokunsal zevk sunuyor. Direksiyon simidi bile, tek bir metal bloktan frezelenerek 28 saatlik bir süreçle üretiliyor ve her detay elle işleniyor.

Bu arada, Pagani’sini sipariş edeceklerin zevklerine göre iç kısmının donanımı, yalnızca hayal gücünüz, cüzdanınızın kalınlığı ve geçerli regülasyonlarla sınırlı…

Coupé’de de bulunan Sport Paketi ile de; koltuklar, vites topuzu, vites pedalları, paspaslar, aktif aero ve daha fazlası dahil olmak üzere daha fazla parça için karbo-titanyum kullanımı geliyor…

Pagani’nin ilk müşterisi Benny Caiola’nın baş harflerini ödünç verdiği Dubai kırmızısı rengindeki bu özel Roadster’ın teknik özellikleri, orijinal Zonda Roadster ile de paralel… Bir yarış pistine olduğu kadar bir gece yolculuğuna da uygun renk ile bu Utopia ilk görünümünü sergiliyor. Türkiye’ye gelse vergiler hariç 114 milyon, vergileriyle 366 milyon TL olacak bu mühendislik mücevherinden 130 tane üretilecek.

Yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda; mühendisliği sanatla yapan, otomotiv dünyasına eşsiz bir perspektif sunan, mekanik saflığın ve ileri teknolojinin birleşimini temsil eden, hem geçmişin estetiğini hem de geleceğin inovasyonunu ifade eden bir Horacio Pagani başyapıtı…