Modern futbolun imparatoruna veda

Ceyhun Kuburlu

“Hepimiz o olmak isterdik…” İspanyol Marca Gazetesi, tarihindeki manşetinde, futbol efsanesi Franz Beckenbauer’in ölümünü böyle anlatıyordu. Alman Bild’ “İmparatorumuz öldü” diyordu ilk sayfasında… İtalyan spor gazetesi Gazzetta onu 'gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncusu’ olarak tanımlıyordu…

Geçen hafta sadece spor camiasını değil, tüm dünyayı üzen bir haber aldık… Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve Dünya Kupası’nı hem oyuncu hem de çalıştırıcı olarak kaldıran üç kişiden birisi olan Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Batı Almanya milli takımının formasını 103 maçta giyen Franz Beckenbauer, kaptan olarak oynadığı 1974 Dünya Kupası’nı oyuncu olarak kaldırdı. Onun teknik direktörü olduğu Batı Almanya, Roma’daki 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 yenerek kupayı bir kez daha kazandı. Fransız Didier Deschamps ve Brezilyalı Mario Zagallo ile birlikte dünyada bunu başarabilen üç isimden biri oldu.

Kariyerinin büyük bir bölümünde 5 numaralı formayı giydi, Cosmos takımında ise 6 numarayı aldı. Dünyanın en ünlü savunma oyuncularından biri olmayı başardı ve libero kavramının da yaratıcısı olarak kabul edildi. Topa falsolu vuruşlarıyla ün kazandı. Bütün futbol otoriteleri tarafından defanstan topla çıkışları, attığı çalımlarla en iyi ve en saygın oyuncular listesine girdi. Gelin, dünya futbol tarihine damga vuran Beckenbauer’in hayat hikayesini anımsayalım…

Maçta yaptığı kavga hayatını değiştirdi

Her ne kadar ihtişamlı bir kariyere sahip olsa da hayata mütevazı bir başlangıç yapmıştı… İkinci Dünya Savaşı sonrası enkazın ardından kalkıp, yaraları sarmaya çalışan Münih'in işçi sınıfı bölgesi Giesling'de, 11 Eylül 1945’te dünyaya geldi. Postacı olan babasının tüm itirazlarına rağmen, küçük yaşta futbola gönlünü kaptırdı. Henüz 9 yaşında ‘SC Munih '06’ genç takımıyla futbol oynamaya başladı. Aslında dönemin önde gelen takımlarından 1860 Münih’i destekliyor, ileri yıllarda verdiği bir söyleşide “Onlar için oynamak en büyük rüyamdı” diyordu.

1959'da Nuebiberg şehrinde düzenlenen bir 14 yaş altı futbol turnuvasına katıldı. Beckenbauer ve SC Münih 06 takımındaki arkadaşları, takımın ekonomik nedenlerden ötürü altyapısını kapatacağı haberini aldılar. Beckenbauer, turnuva sonunda büyük düşünü gerçeğe dönüştürme fırsatını bularak, 1860 Münih'e geçmeyi planlıyorlardı. Turnuva sonunda SC Münih 06’ ve 1860 Münih takımları karşı karşıya geldiler. Gergin geçen maç sırasında Beckenbauer ve karşı takımdan bir futbolcu kavgaya tutuştular. Bu kavgadan sonra Beckenbauer kararını değiştirip, Münih'in başka bir takımı olan Bayern Münih altyapısına geçme kararı aldı. Ve kariyeri bambaşka bir yön buldu.

Alman futbolunun arkasındaki beyin

İlk sezonunda takımıyla Bundesliga'ya yükselen Beckenbauer, sonraki yıllarda Almanya futboluna damga vurdu. Futbola modern libero kavramını getiren Beckenbauer, kısa sürede Bayern Münih'te kaptanlığa yükseldi. Libero olarak oyunu geriden organize eden Beckenbauer, hücumlarda da takımının önemli bir parçası olarak futbol dünyasına modern libero kavramını kazandırdı. Futbolun içinde yer aldığı dönem boyunca "Alman futbolunun arkasındaki beyin" olarak nitelendirildi. Milli takımdaki ilk maçına 1965'te 20 yaşındayken çıktı. Kariyeri boyunca üç Dünya Kupası'nda boy gösteren Beckenbauer, Batı Almanya Milli Takımı ile 1966'da final oynadı, 1970'te üçüncülük yaşadı, 1974'te ise mutlu sona ulaştı. Alman futbol efsanesi, Avrupa Şampiyonası'nda ise milli takım formasıyla 1972'de zafere ulaştı, 1976'da final oynadı. Franz Beckenbauer, Almanya Milli Takımı'nda 103 maça çıkıp 14 gol kaydetti. Batı Almanya milli takımının formasını 103 maçta giyen Franz Beckenbauer, kaptan olarak oynadığı 1974 Dünya Kupası’nı oyuncu olarak kaldırdı. Onun teknik direktörü olduğu Batı Almanya, Roma’daki 1990 Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 1-0 yenerek kupayı bir kez daha kazandı. Fransız Didier Deschamps ve Brezilyalı Mario Zagallo ile birlikte dünyada bunu başarabilen üç isimden biri oldu.

Beckenbauer, futbolculuk döneminde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Altın Top ödülü kazanan az sayıdaki futbolculardan biri oldu. Almanya'da 4 kez yılın futbolcusu seçilen ve Bundesliga'da 12 defa yılın takımına giren Beckenbauer, 1972 ve 1976'da olmak üzere iki kez Altın Top ödülünü kazandı. Dünya Kupası'nda 3 kez turnuvanın en iyi 11'ine giren ve 1966'da en iyi genç oyuncu seçilen Beckenbauer, Dünya Kupası Rüya Takımı'nda da yer aldı. Alman futbol adamı, iki defa da Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 11'ine seçildi. FIFA ve UEFA'nın başkanlık ödülüne layık gördüğü Beckenbauer, FIFA ve Alman hükümeti tarafından liyakat nişanıyla ödüllendirildi.

Goller, zaferler, madalyalar, şöhret… Franz Beckenbauer, bugünlerde top peşinde koşan bir genç olsa, acaba nasıl bir kaderi nasıl şekillenirdi. Kendisine bu soru sorulduğunda şöyle bir cevap vermişti: “Günümüzün koşullarına bakıyorum da, bizim oynadığımız şey de futbol muydu? Sanki 200 yıl önce yaşamış, nesli tükenmiş gibiyiz” diyerek, başta gelir düzeyindeki artış olmak üzere, oyunun şeklinin ne denli değiştiğine dikkat çekiyordu bu cümleleriyle… Her türlü imkansızlığa, zor koşullara rağmen o, oyunun kurallarını yaratan az kişiden biriydi. Bu dünyadan İmparator libero Beckenbauer geçti…

Rakamlarla Beckenbauer

78

Kariyeri boyunca oynadığı 708 maçta 78 gol attı.

103

Milli takımda tam 103 kez yer aldı.

50

Alman Millî Takımı’nın başında 50 kez kaptan olarak sahaya çıktı.

15

Sahip olduğu Bundesliga şampiyonluğu…Futbolcu olarak Bayern ile 5 kez Bundesliga'da şampiyon olan Beckenbauer, teknik direktör olarak da 9 kez Bundesliga zaferi yaşadı.

2 kez Ballon D'Or, 2 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.