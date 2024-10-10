Modern ve aşırı agresif: Aston Martin Vanquish

OKAN ALTAN

Aslında İngilizler tam elektrikli modellere geçiş dönemi için son hiper otomobillerinin kararlarını tartışırken, Valhalla gibi ortadan motorlu bir yeni Vanquish gelecek diye prototipleri hakkında dedikodular çıkarıyordu… Fakat şimdi, Aston Martin, kocaman ağızlı pruvasının ardında dev bir V12 ile Vanquish’i yepyeni en üst modeli olarak tekrar getiriyor. Evet, tam 6 yıldır Vanquish, markanın lüks spor otomobil serisinde tarihe karışmış gibiydi.

2001-2007 arasında ilk nesli ve 2012-2018 arası ikinci neslinin ardından üretimi sonlanan modelin modern ve aşırı agresif yeniden yorumu ve geri dönüşü olan yeni Vanquish, Aston Martin’in her seferinde yeniden doğuş olarak adlandırarak ileri attığı adımların en yeni temsilcisi olarak karşımızda. 2023 yılında 770 Ultimate ile herkesi şaşırtarak veda eden DBS modelinin yerini alan bu yeni canavar, performans, mühendislik, teknoloji ve lüks alanında ciddi bir sıçrayış da sergiliyor ve Aston Martin’in en güncel tasarım anlayışını en üst düzeyde gösteriyor.

Tabii ki, bu yeni amiral gemisi modelde Aston’un efsanevi V12 motorunun son modifiye hali yer alıyor; 5,2 litrelik çift turbo beslemeli bu dev motor, Aston Martin’in 25 yıllık V12 geleneğinin en güçlü versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 6.500 devirde 835 HP üreten bu iri güç ünitesi, 2.500 ve 5.000 devir aralığında 1.000 Nm’lik maksimum tork da sunuyor. Litre başına 160 beygir gücü üretme yeteneği, motordaki her bir parçanın en ince ayrıntısına kadar yapılan titiz motorsporları mühendisliği çalışmalarının bir sonucu. Motor bloğu ve biyel kolları güçlendirilmiş, silindir kapakları yeniden tasarlanmış ve yeni eksantrik milleriyle hava giriş ve çıkış kanalları optimize edilmiş. Yakıt akışını yüzde 10 artıran yeni enjektörler ile daha verimli yanma sağlanmış. Ayrıca, turboları yüzde 15 daha hızlı dönüyor ve daha az ataletle gaz tepkilerini iyileştiriyor. Aston Martin’in geliştirdiği “Boost Reserve” adı verilen bir özel sistemle, düşük gaz pozisyonlarında dahi turbo basıncı korunuyor ve anlık güç taleplerinde daha hızlı yanıt verilebiliyor.

ZF’nin 8-ileri otomatik şanzımanı, Vantage modelinden alınmış ancak 344 km/h’lik maksimum hıza ulaşacak şekilde yeniden oranlanmış. 0-100 km/h akselerasyonu için sadece 3,3 saniyeye ihtiyaç duyan Vanquish, son Vantage ve DB12’den kesinlikle daha hızlı.

Sürüş dinamiklerinde de Aston Martin, V12 motora sahip bir araçta ilk kez e-diff kullanarak öne geçiyor. Bu sistem, arka aksın gücünü optimize ederek hem çekişi hem de performansı artırırken Elektronik Stabilite Kontrolü ESC ile birlikte çalışıyor, düşük hızda çevikliği ve yüksek hızda stabiliteyi önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca Vanquish’in, DBS 770 Ultimate modeline göre yüzde 75 daha sert bir şasiye sahip olduğu belirtiliyor. Önde çift salıncaklı, arkada çok kollu suspansiyon ve Bilstein DTX amortisörler ile donatılarak, farklı sürüş modlarına çok daha iyi uyum göstermesi sağlanmış.

SÜRÜŞ ODAKLI TASARIM

Vanquish’in konforu lüks seviyede tutulurken, sportif sürüş modlarıyla dinamik bir sürüş deneyimi çıkarması hedeflenmiş. Spor ve Sport+ modları, suspansiyon ve amortisör tepkilerini sertleştirirken; GT modu daha rahat ve yumuşak bir yolculuk sunuyor. Direksiyon sistemi de, sürüş moduna bağlı olarak hassasiyetini ve ağırlığını ayarlayacak şekilde yeniden kalibre edilmiş.

Sadece teknolojik yenilikleriyle değil, aynı zamanda görsel açıdan da çarpıcı bir tasarım sunan Vanquish, A-sütunundan itibaren 80 mm ileriye çekilen ön aksıyla daha uzun ve dinamik bir görünüme kavuşmuş. Büyük ön panjur, motor soğutmasını artırırken, ön tampondaki ek havalandırma kanalları fren soğutması için optimize edilmiş. Ayrıca, standarttaki panoramik tavan, UV ışınlarını engelleyerek iç mekan konforuna katkıda bulunuyor.

Arka tarafta, dramatik bir Kamm kuyruğu tasarımı öne çıkıyor. Arka kısmın, Valkyrie modelini andıran ve karbon fiber opsiyonlu ‘kalkan’ paneli ile tamamlandığı dikkat çekerken; dörtlü paslanmaz çelik egzost çıkışı, geniş difüzörle birlikte sportif duruşu tamamlıyor.

İç mekanındaysa Vantage veya DB12’den farklılığı ilk bakışta görülen Vanquish’in biri gösterge paneli diğeri bilgi-eğlence sistemi için yerleştirilmiş 10,25 inçlik iki dijital ekranı ve fiziksel butonların uyumlu dengesini beğenmemek imkansız. Isıtmalı Sport Plus deri koltuklar standart olarak sunulurken, karbon fiber performans koltukları opsiyonel… Kabin, deri ve karbon fiberle kaplanmış ve sürüş odaklı sade bir tasarım benimsenmiş.

Vanquish ayrıca, Bowers & Wilkins tarafından özel olarak geliştirilmiş 15 hoparlörlü ses sistemiyle donatılmış.

Yılda 1.000 adetten az üretilecek olan Aston Martin’in bu yılın sonuna doğru ilk müşterilerine teslim edilmeye başlayacak ‘en yakışıklısı’ Vanquish, 2025 yılı için Türkiye’ye de ayrılan 5 ayrı şanslı kontenjanla şimdiden sipariş listelerini dolduruyor.



