Modern zamanların yeni kahramanı: Cupra Terramar

OKAN ALTAN

Geçen hafta Barcelona’da şu anda dünyanın en teknik yelkenli yarışı olarak gösterilen ve Louis Vuitton’un ana sponsor olduğu muhteşem America’s Cup’un 37. ayağı düzenlendi. “İkinci, yoktur” sloganıyla Cupra da, markanın kompetisyon ruhuna tam yakışacak şekilde, denizle karanın birleştiği yer anlamındaki ‘Sitges’teki Autòdrom de Terramar’ eski yarış pistinden adını alan yeni modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Volkswagen Grubu’nun İspanyol Seat ve Cupra markalarının tüm modelleri gibi Terramar da böylece İber Yarımadası’ndaki coğrafi kökenini ve sıcak kültürünü vurguluyor.

Bu yılın ilk yarısında bile 125.700 satışla sürekli yükselen ve 2018’den beri 700 bin adet araç üreterek bağımsız bir marka olarak varlığını sürdüren Cupra, bu altıncı seri üretim modeliyle SUV portföyü tamamlarken, Born VZ, Formentor ve Tavascan’ın ardından markanın tamamen bağımsız dördüncü modelini de ortaya çıkarmış oluyor.

Formentor ve Leon’un makyajlanmasından sonra Cupra Terramar, VW markalarından bağımsız olarak attığı çok büyük adım ve ateşli görünümle, hemen hemen aynı büyüklükteki fakat bir tık daha pahalı Volkswagen Tiguan’ı bile sollamak, daha iyi olduğunu herkese göstermek istiyor. Fakat sert açılarla ve keskin hatlarla bezeli tasarımı, 272 HP’ye kadar gücü ve VW Grubu’nun Audi’ler seviyesindeki teknolojileriyle sportif vurguların altını çiziyor. Yani daha cool bir seçenek olarak, tüm bakışları üzerinde toplayacağı kesin gibi…

Evet; eskiden Seat’ın sportif versiyonu ve dar kapsamlı alt markasıyken artık başlı başına özgür bir marka olma heyecanıyla Cupra, mücadeleci karakteriyle tam gaz ilerlemeye devam ediyor!..

Cupra, genç bir marka olma dinamizmiyle Tavascan’ın aksine ilk bağımsız aile SUV’si için tam elektrikli bir alt yapı yerine; 1.584 mm yükseklik, 1.863 mm genişlik, 4.519 mm uzunluk ve 2.681 mm dingil mesafesine sahip Terramar’ın kaputunun altına 19.7 kWh net batarya ile 100 km’ye kadar tamamen elektrikli menzille ilerleyebilen bir plug-in hibrit PHEV tekniği yerleştirmiş. Giriş seviyesinde de eTSI sisteminde 48V marş-jeneratör ve küçük bataryalı elektrik sistemi ile hafif hibrit 1,5 litre 4 silindirli 150 HP turbo benzinli motor kullanan Terramar’ın dört çekerli 4Drive 2.0 litrelik benzinli 204 HP’lik TSI halinden başka aynı güçteki giriş PHEV’inin 150 kW’lik ve en üstte de 272 HP yani 200 kW sistem çıkışına sahip iki PHEV seviyesi, modelin agresif tasarımına tam yakışan bir teknik ve performans sunacağını düşünüyoruz.

Derin ön apron ve devasa radyatör ızgarasını içeren ve ‘Sharknose’ köpekbalığı burnu olarak bilinen marka yüzüyle bu kompakt C-SUV, ilk bakışta tüm ayrıntılarında bir Cupra olduğunu fark ettiriyor. Önde üçlü üçgen gündüz ışıklarından Matrix LED farlarına ve arkada kesintisiz LED ışık şeridine hep Cupra logosunun formunu vurguluyor, sportif görünümü tamamlıyor.

Formentor’a benziyor ama biraz daha akıllı

Teknik mimaride temel aldığı Seat Ateca’yla alakasız duran Terramar, keşke eski Audi S3’e yakın 300 HP’lik bir güç aktarım mekanizmasını da lansmanıyla birlikte gösterseydi, diyoruz.

Formentor, Golf R’nin mekaniğiyle ve önceki Audi RS 3 gibi kuvvetli olmaya cesaret ettikten sonra VZ5 versiyonunda 333 beygir gücüne kadar çıkabilmişti. Terramar VZ ise, plug-in hibrit varyantında 272 beygir gücüne yeterli demiş. Aklımıza VZ logolusundaki 195 kW 265 HP’lik versiyonunda, Golf GTI ile aynı bloğa sahip mühendisliği de geliyor… Fakat bahsettiğimiz gibi Cupra’nın yakında daha güçlü sürprizleri kesinlikle olacaktır.

Formentor’un 4,45 metrelik uzunluğundan 4,52 metreyle daha uzun Terramar, mimaride Passat, Skoda Kodiaq ve Superb gibi diğer MQB Evo ile benzer genlere sahip olacak. Teknik yaklaşımı çok radikal olmasa da, standardındaki uyarlanabilir kontrollü sönümleme ve tüm versiyonlarındaki değişken direksiyon desteği sunabiliyor. Daha yüksek paketlerinde opsiyonel daha güçlü Akebono frenler de seçilebilecek.

Ayrıca Formentor’a benzese de, biraz daha akıllı diyebileceğimiz Terramar’ın retro ışıklı şeritlere sahip kabin içinde 12,9 inçlik daha güzel ve daha modern gösterge panelini çok beğendiğimizi de belirtelim.

Sadece aklımıza takılan şey girişteki 150 HP 1,5 lt Mild Hybrid şeklinin Batı Avrupa’da 43 bin Euro’lardan başlayacak olması ve 272 HP PHEV’de bu etiketin 60.000€’ya çıkması… Eski Cupra Ateca’dan daha az sportif, 602 lt bagajlı geniş bir C-SUV arayanlar ve Cupra’nın dinamik tasarımının tutkunları için bunlar kabul edilebilir rakamlar… SUV’larda sıklıkla olduğu gibi burada da yalnızca gerçekten ‘dinamik’ tasarım var. Bu güzel ambalajlı Barcelona ateşinin, Audi’nin Macaristan Györ tesislerinde üretime girdiğini, Sennheiser’in 12 hoparlörlü 390W’lık sisteminin Concert algoritmaları ve Ambeo teknolojisiyle programlandığını, vücudu saran koltuklarındaki geri dönüştürülmüş SeaQual Yarn Dinamica tekstili ve çift debriyajlı DSG şanzımanı olduğunu da unutmadan söyleyelim…